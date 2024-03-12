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Happy PaMa 教得樂 第492期

Happy Pa Ma

論盡教育：書中沒有黃金屋

【明報專訊】「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」，語出宋真宗《勵學篇》，是鼓勵人勤力讀書，考取功名後，不愁富貴，不愁沒有美妾嬌妻。宋朝至今逾千年，呢句話仲啱唔啱聽呢？老爹話佢小時，油炸鬼鹹煎餅5仙一件，王師奶上月在機場食過一條28元的油炸鬼，肉痛到喃喃自語。世界變到七彩，由此類推，將五經讀到滾瓜爛熟，由尾念番轉頭，都唔會有黃金屋、顏如玉喇！

鬚眉俱白也未必夠錢付首期

所謂黃金屋，當然不是黃金鑄成的獨立屋，以香港標準，2000平方呎的半山區一個單位庶幾近矣；所謂顏如玉，充其量是第二回合便落選的港姐。讀完大學算唔算讀飽書，有資格住黃金屋，娶顏如玉？《勵學篇》結尾有兩句——「男兒欲遂平生志，五經勤向窗前讀」，實在令人氣餒。何謂五經？十個大學生，九個唔識答（包括小婦人的B仔C女），難怪他們與豪宅嬌娃絕緣。根據市場價格，一般大學生的起薪點約萬七八元，就算他們辛勤工作，波士欣賞你，十年八載加埋通脹，搵到五六萬月薪，已算不俗。除了日常生活開支，能儲下多少做買樓的首期？就算買個400多平方呎的美孚單位，首期都要150至200萬，儲到鬚眉俱白都未必夠，何來黃金屋？到人又老，屋又無，仲想有顏如玉吼你？鯪魚肉就差唔多。總結一句，書中沒有黃金屋。

出色球員收入以億計

世事無絕對，真有人窗前苦讀，綠滿窗前草不除，在牛津、哈佛念完博士學位，在華爾街混它三五年，時來風送，黃金屋真是唾手可得；至於顏如玉，與Taylor Swift、Zendaya或Sydney Sweeney同級的又何難！如此說來，書中自有黃金屋，書中自有顏如玉又並非幻想。全世界70多億人，你數得出幾多個咁勁的人傑？逆向思維，不靠寒窗苦讀而黃金屋顏如玉兼而得之的，似乎又唔少。遠的不說，香港十大富豪有幾多個是靠滿腹詩書而得黃金屋和顏如玉？統治階層自然是高薪厚祿，但有多少個是滿腹經綸？唔想講咁多，怕得罪人而晚晚提心吊膽。人人心中有把秤，是真料是假料，有幾輕有幾重，心中有數。說遠些，不讀書而賺得盤滿鉢滿的大有人在，王師奶是NBA迷，出色球員如Stephen Curry、LeBron James收入以億計，月薪數百萬美元等閒事。就算一些初出茅廬的新丁，只要有球會收你，年薪一二百萬美元是起點，所以好多在高中或大學一二年的學生，只要籃球打得出色，日望夜望給球探發現，棄學從波。美國一般大學畢業生，平均年薪五六萬美元左右，相比之下，蚊髀同牛髀，書中自然沒有黃金屋。

讀書非為黃金屋和顏如玉

王師奶講咗咁多負面例子，好似話讀書無用，小婦人心中並不作如是想。社會進步，全靠多讀書將知識面不斷擴大，讀書目的不是追求黃金屋和顏如玉。收筆之際，B仔忽然講了一句黑色幽默：「媽咪，漫畫書中真係有好多黃金屋和美艷到天花頂的顏如玉呀！」

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第492期]

相關字詞﹕論盡教育 親子筆陣 王師奶

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