家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（九）

投入事情前：

選擇（Choice）：家長讓孩子在事前有選擇的權利，讓他們擁有掌控權，提升他們的投入度，參與時會更有動力。家長應留意孩子的需要，避免過分嚴謹地規管孩子的選擇。

清晰（Clarity）：家長協助孩子明白自己想達成的目標，清晰的目標可以幫助孩子專注於活動，好讓他能投入過程中。

投入過程中：

挑戰（Challenge）：適度的挑戰可以激發孩子的潛能，並提升他們的學習效果。家長宜在孩子要做的事上調節難度，讓孩子在技巧水平和挑戰中取得平衡。

承諾（Commitment）：孩子對活動有承諾，更專注於活動，並從中獲得成就感。家長宜信任孩子，兌現自己的承諾，鼓勵孩子盡力投入事情。

專注（Centering）：專注於當下的過程，不分心考慮事情的結果，或過分着緊外在獎勵或關注，讓孩子全神貫注、全心享受。

當孩子全情投入於一項活動時，就可能進入「心流（flow）」的狀態，個人彷彿進入了精神狀態「異度空間」，在活動中「自動運轉」（automaticity），做起事情來不需多加思考，自動發揮。此外孩子不在意時間流逝，同時會忘卻他物，察覺不到身體感覺如飢餓或疲累，外在刺激如手機震動等感覺，直至完成事情後感到愉悅滿足。

全情投入 學習面對挑戰

全情投入的機會能提升孩子的自我效能感，促進他們的韌性和抗壓能力。當孩子全情投入於活動時，能學習到如何面對挑戰，更有信心處理生活的困難，這些都是提升韌性和抗壓能力的重要因素。電影《年少日記》中的鄭有傑為取悅父母，選擇跟隨弟弟學習鋼琴，放棄自己更感興趣的角色扮演和配音。有傑沒有讓自己全情投入的項目，也沒有暫離「痛苦現實」的空間。相反，如果有傑能在讓他感受心流的「異度空間」中喘息，未知結果會否大不同？

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第492期]