家教明言：建立孩子的原子習慣

原子習慣的理論基礎是「原子行為」的力量。克利爾認為，通過將大型目標分解為小型、具體及易於執行的任務，我們可以建立起一系列積極的習慣。這些小型任務被稱為「原子習慣」，它們能夠觸發連鎖反應，推動我們朝着目標不斷邁進。

小明是一個小學生，他的數學表現不太理想，但他對基本運算的題目較有信心，而面對應用題則感到特別困難。今年他立下在數學考試中取得好成績的目標。根據原子習慣的理論，我們來幫助小明將這一目標分拆成為一系列的小型任務。

分拆大目標 培養積極學習

首先，小明可以每天用5至10分鐘做基本的運算溫習，因這是他較拿手的項目，做起題目也得心應手，這既有助他建立學習的信心，也讓他的學習有愉快的開始。接着，他可以建立起每天花5至10分鐘溫習今天的學習內容的習慣，溫故而知新，更可在溫習中找出不明白的地方，之後找教師、家長和同學提問，這個原子習慣可以幫助小明克服學習上的障礙，加深他對數學的理解，從而培養他的自主學習習慣。然後小明可以在每天溫習數學的最後時間做一個+1的任務，每天解決一道數學應用題。這個原子習慣可以幫助小明鞏固所學知識，針對需要提高他的解題能力。

每天一小步，通過這些原子習慣的建立，小明逐漸培養起積極的學習習慣。這些小型任務雖然看似微不足道，但能夠產生積極的連鎖反應。我們中國人有一句說話「萬丈高樓從地起」，若要登高望遠，除了要有紮實的基礎，更要在地下與萬丈的高處間建立起每一級的小階梯，小孩子總不能一步登天，但再遠大的目標，只要一步一步的向高處「原子」邁步前進，定會有沿途美麗的風光，也總能等到達成目標的一天。祝願家長們陪同孩子天天向上，積極進步！

文：鄭家明 （北角循道學校校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第492期]