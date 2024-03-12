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副刊
Happy PaMa 教得樂 第492期

Happy Pa Ma

同理心學堂：子女不願上學，怎麼辦？

【明報專訊】假如子女跟你說：「爸爸/媽媽，我不想上學了！」你會認為是什麼原因呢？

A. 學習上面對困難，追不上進度

B. 社交上出現問題，或許有被欺凌情况

C. 抗逆力低，遇到問題便逃避

D. 子女懶散，缺乏學習動機

筆者擔任學校社工多年，以上都是我曾經遇過的真實例子。記得有一名中學生曾因被同學「改花名」而情緒低落，同時勾起小學時被同學批評成績差的回憶，令他不想上學。面對子女哭泣逃避，家長亦無計可施，擔心「逼得太緊」會有反效果，於是尋求學校社工協助。

也有不少家長向筆者投訴「子女只顧打機，不願上學」。記得當時缺課的學生向筆者哭訴，自己無法應對學業的要求，覺得無助及挫敗，只能從打機「升呢」得到自我認同，但家長卻忽視或誤解他「希望獲得肯定」的需要。

子女願表達=向父母求助

筆者在文章開始時刻意詢問大家對子女的想法，是為了讓大家明白作為父母往往很容易作出批判，而忽略了子女逃避上學的原因有可能「以上皆是」或「以上皆非」。子女不願意上學的原因很多，子女願意表達，就代表他們正發放求助信息，希望父母了解及尋求協助，也正是家長幫助子女的黃金時間。

家長希望協助子女解決問題，但無從入手，以下是筆者的一些建議：

1. 細心聆聽：先耐心聆聽子女的感受，盡量設身處地理解子女的難處與掙扎，並給予積極的支持和鼓勵。通過與子女溝通，家長可更掌握問題根源，共商解決方法。

2. 家校合作：與教師及專業人士討論子女不願上學的情况，了解是否與校內任何人士、事物或環境相關。筆者曾與缺課學生的班主任合作，介紹不同校內活動予學生，令他們從中提升自信心及成就感，增進學習動力和對學校的參與度。

3. 建立規律的日常生活：規律的作息時間，包括充足睡眠、均衡飲食和適量運動，有助確保子女的身心健康，不至因沒有精神而拒絕上學。筆者建議家長與子女共同制訂清晰合理的時間表，限制使用電子產品的時間；亦可使用計時器作輔助工具。

4. 建立目標和獎勵機制：與子女一起制訂具體又合乎現實的學習目標，並且給予適當的讚美和鼓勵，讓子女感受到學習的樂趣和成就感。

5. 尋求專業協助：如果子女持續不願上學，家長需要耐心地關注子女的情緒和需要，並初步評估缺課問題所產生的負面影響。筆者有學生曾經有失眠及焦慮問題，每天早上即使穿上校服，亦因情緒困擾而未能回到學校。若子女遇類似情况，家長可尋求專業的心理諮詢或輔導服務，如精神科醫生、臨牀心理學家等，作更深入的評估，協助子女走出困局。

重溝通勿批評 傳達關愛鼓勵

最後，也是筆者認為最重要的一點——家長的態度。筆者明白家長或會因子女不上學而產生氣憤、沮喪、無奈、擔憂等情緒，但請記着不要負面地認為子女不努力、不用功、不爭氣。子女可能也是身不由己，他們解決問題的能力未夠成熟，以致認為逃避是唯一可取的方法。家長要心平氣和，避免批判，建立開放和支持的溝通環境，讓子女感受到父母的關愛和鼓勵。只要子女的情緒被明白、被梳理，家長自然可以引導子女分析及思考讓他們愉快上學的方案。

文：陳惠玲（香港中華基督教青年會學校社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第492期]

相關字詞﹕逃學 親子筆陣 同理心學堂

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