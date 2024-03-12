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副刊
Happy PaMa 教得樂 第492期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：踏出第一步 投入共融遊戲

【明報專訊】「坦白說，根本無法分辨哪一個是一般小朋友，哪一個才是有特殊需要！」在本會舉辦的共融遊戲日中，一名幼稚園教師有此觀察。

遊戲是孩子的本能，對特殊需要（special needs）的兒童而言，更潛藏無窮動力，可引發莫大好處，令平日課堂上被動的一群變得主動，令寡言木訥的也漸漸開始發聲表達，展開社交溝通。

我們深明特殊需要小朋友的遊戲需要，早在2011年已於明愛樂進學校試行定時開辦自由遊戲課；其後，更擴展至樂興幼兒中心及樂勤學校。至2016年，我們開始與協康會結成伙伴，為其轄下的特殊幼兒中心推行系統化的自由遊戲教師培訓，並由教師自行運作，讓自由遊戲在特殊幼兒中心植根。

培養外出遊戲正向心態

經過多年深耕細作，教師對兒童遊戲有了進一步的理解，在環境設置的方法、介入的技巧均有所提升，更發現遊戲所帶來的良好效果。對我們積極推動工作，校方的反應和回饋均令人鼓舞，那麼家長呢？有否接觸孩子在學習訓練以外的遊戲大世界？

透過先導項目的推展，我們發現家長甚少帶同特殊需要的小朋友外出玩遊戲，箇中原因包括欠缺資訊，過往的負面經驗令人卻步，對孩子的照顧和訓練已令家長身心俱疲等。

針對家長的情况，我們隨即鼓動家長參與智樂先導項目中的連串活動，包括主辦家長講座和組織親子遊戲體驗團。前者有助家長認識自由遊戲的基本概念，培養外出遊戲的正面心態；後者則由我們帶領家長前往可供共融遊戲的場地，計有深水埗共融遊樂場及在不同地區舉行的社區遊戲活動等。

辦體驗團推廣 孩子開心家長安心

玩過了後，有家長目睹嚴重自閉的孩子竟然與其他孩子一起互動玩遊戲，感覺既驚又喜；另有家長指出，有專業人士如社工、遊戲工作人員的強大支援，如身處保護傘下，既感安心又放心，就算遇上突發狀况，也有即時援手；更有家長表示，在遊戲物資充裕和安全的環境下，孩子可自在遊戲，家長便毋須時刻老盯着孩子或苦苦追趕，得以稍作喘息，放鬆緊繃情緒；如有幸在活動中，遇上「星星」相惜的家長，更可閒聊交換育兒心得，建立互助網絡。

我們的種種先導行動帶領家長和特殊需要的小朋友走出了第一步，初嘗外出玩遊戲的樂趣；未來還需要更多社區的支援，更多家庭的包容，特殊需要兒童在成長之遊戲路上，才不會孤孤單單，才可穩穩妥妥地走出康莊之路，實現文首提及的共融遊戲烏托邦！

文：黃佩儀（智樂兒童遊樂協會 遊戲及遊戲工作服務發展總監）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第492期]

相關字詞﹕親子筆陣 共融遊戲 黃佩儀 看得起遊戲

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