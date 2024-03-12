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Happy PaMa 教得樂 第492期

Happy Pa Ma

「賽車」小子：賽車模型STEM課程 學驗車、設計與工程 小學冠軍「F1車隊」 出戰英國

【明報專訊】5個8至9歲的男生Ryan、Kaspar、Aavan、Pius和Jack組成的Redstone Sword，參加了本地首屆F1 in Schools小學組比賽，不單在2月初舉行的賽事中獲得香港區決賽冠軍，更獲得到英國出席總決賽的資格。今天（12日）正是F1 in Schools小學組在謝菲爾德（Sheffield）作賽的日子，雖然截稿前仍未知結果如何，但幾個小朋友已在連月來的準備中，汲取了寶貴經驗，學到如何向夢想努力進發。

文︰顏燕雯

2022年，生產力局把F1 in Schools STEM課程引入香港，這是一個非牟利的全球教育活動，提供有系統、以工程為中心的STEM課程，以提高學生的工程、團隊管理和演講技巧。如真實的一級方程式比賽般，學生需要透過電腦的工具軟件，設計並製造賽車模型，再利用壓縮氣體推動賽車作比賽。至今本地已舉辦了兩屆中學組F1 in Schools香港區比賽，勝出學生有機會代表中國香港區前往不同地方參加世界賽，而小學組賽事則於2023年首次舉辦，參加學生可透過學校或個人名義參賽，在讀畢F1 in Schools提供的全方位學習課程後，便可參與本地賽事，爭取出席世界賽的入場券。

港60支隊伍中脫穎而出

生產力局表示，今年全港共有60支隊伍參與小學組各項賽事，經篩選後共有6隊打進香港區決賽，最佳3隊獲勝後可代表中國香港區前往英國參賽，並於出賽前接受培訓，包括與隊伍重新檢視於香港區比賽中的不足並提出意見，以提升隊伍的水平，例如比賽車輛應如何改善以增加車速等，希望隊伍能取得更佳成績。而5個男孩組成的Redstone Sword則是香港區決賽的冠軍隊伍，他們更同時獲得Best Brand Promotion Award。

Redstone Sword的5個「車手」Ryan、Kaspar、Aavan、Pius和Jack為香港華人基督教聯會真道書院（小學部）的三年級學生，有熱愛一級方程式的家長知道這個比賽後，便在家長群組邀請同學組隊，大家最初都只是希望讓小朋友上F1 in Schools STEM課程拿取經驗，沒想過他們會參與比賽，甚至最後獲得冠軍再到英國出賽。而小朋友在學習過程中，漸漸領略到這個比賽的有趣之處，包括要好好分工合作，如每人在隊伍中都會擔任不同角色，分別為隊長、設計工程師、平面設計師和製造工程師，負責帶領不同任務；在設計賽車的同時，又要學會巿場推廣，如經營Ig、尋找贊助商等。比賽日除了要賽車，也要做pit display，利用展板和口頭陳述介紹他們的隊伍和創作。5個小男孩在多個月的努力下，最終於本地賽中摘冠。「可能我們present時有信心，笑容和聲線都足夠，所以在那一部分取得較高分。」隊長Aavan說。幾個男孩也笑指沒有想過會有機會贏，Kaspar更稱：「當評判讀到第二名也沒有我們的名字，我以為我們什麼獎也沒有，怎知道是冠軍呢！」

9歲孩子找贊助商 經驗難得

Redstone Sword其中4個隊員在家長陪同下，3月9日出發到英國，參與為期9天的活動，包括參觀Silverstone Museum、The University of Sheffield等，其中一天會參加小學組比賽。訪問之時，他們正為出戰世界賽做準備，亦積極地尋找贊助商，原來課程除了STEM，還包括企業管理、市場推廣及品牌建立等項目，隊伍可寫計劃書，向不同機構或人士申請資助，包括贊助物資和經費。據Kaspar爸爸Lorenz透露，這些活動確實為孩子們帶來不一樣的經驗，也看到小朋友不斷地成長，「找贊助商時，小朋友和我們家長最初沒有太多頭緒，以為一間也找不到，在家長們合力協助後，首先得到Mil Mill（喵坊）紙包飲品盒回收漿廠暨教育中心回覆，雙方聯絡後，小朋友更有機會參與一次再造紙體驗，令大家信心大增。小朋友之後更主動去尋找其他機構，無論自信心、團隊合作及表達能力也有提升，對一個9歲孩子來說，是十分難得的體驗」。

[Happy PaMa 教得樂 第492期]

相關字詞﹕英國 模型 生產力局 比賽 F1 in Schools

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