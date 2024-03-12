本周FOCUS．採訪手記：搵工體驗 校長做見習生

戲劇融入課堂 加深課文理解

認識鄭麗娟校長好幾年，當時她還是副校長，記者有幸參觀過她任教的一節中文課堂，看着她如何把戲劇教育融入課堂，讓學生通過代入課文的故事角色，加深對學習內容的理解，當日精彩的課堂場面，至今仍歷歷在目。鄭麗娟如此積極推動體驗式學習，是因為她覺得這種教學策略有很多好處，包括深化教師對學生的了解，「例如我們的『打工假期』，從中老師會看到學生很多在課堂上看不到的樣子，叫我們不再單循學業的角度去看孩子，因為人其實是立體的」。

至於梁冠芬校長，為使學校的生涯發展教育更「貼地」，不單安排學生到不同機構「打工」，自己也披甲上陣，他更自爆「瘀事」。事緣該校參加了「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」，計劃內有10份工作可供他申請，惟他力有不逮，「我發現自己真的跟社會有點脫節，有很多工作，要利用大數據做分析，我不懂；有些工作，則需要很有活力，例如在跳舞學校當助教，我一把年紀，又不行。最後只得兩份工作可以嘗試申請，一是賣麵包，二是在人力資源公司做trainee（見習生）」。結果麵包店無回音，他獲人力資源公司「聘用」。梁冠芬笑說︰「雖然只是短短幾天的工作體驗，但我都很擔心，怕自己做不來，會被『炒魷魚』！」但這個親身經歷，卻令他更知道怎樣裝備學生、與他們同行，這正是體驗教育的可貴。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第492期]