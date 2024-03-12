明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第492期

Happy Pa Ma

活學活用：體驗式學習 不一定上山下海 玩「蚊、蛙、人」遊戲 理解食物鏈

【明報專訊】自2000年教育改革以來，教育局一直提倡「體驗式學習」（Experiential Learning），學界亦致力配合，不斷為學生創設多元化的學習經歷。但林林總總的活動，怎樣才稱得上是有效能的體驗式學習呢？是否必須讓學生走出課室，上山下海？或者每課堂都要設計得像繽紛嘉年華模式般，皆大歡喜呢？

有學者指出，體驗式學習的重點不在於活動形式和時間長短，最重要的，是教師能否對準教學目標，對焦學生的需要，並在活動過程之中，引導學生發現及反思，產生學習的元素。

文︰沈雅詩

教改其中一個重要環節，是推動「全方位學習」，希望學校多讓學生在真實情景中，透過體驗式學習，獲得知識、掌握技能及培養正面的價值觀和態度，培養他們終身學習的能力，促進全人發展。這十多二十年來，各類體驗式活動如雨後春筍般在中、小學湧現，然而，多姿多采的活動背後，也使部分教育工作者感到迷茫。「我曾經有好一段時間，愈做愈懷疑人生。我經常質疑自己所辦的活動，究竟是否真的帶來學習。」五邑鄒振猷學校校長鄭麗娟說。

設計活動 要定明確課程目標

在鄭麗娟30多年教學生涯中，不論是當教師、課程發展主任、副校長，以至今個學年升任校長，她都熱中於體驗教育，「最初我推體驗式學習時，什麼都不懂，純粹覺得，學習不應該只停留在紙筆課本那麼單向，以致我不斷去想，如何能令課堂有趣些，吸引些，學習模式更多樣化」。於是在不同崗位上，她都積極引入活動，但漸漸地，她開始心生疑問：「當我不斷去追求，活動要好玩，氣氛要熱鬧，能令學生感覺開心，但我做了這些，是否就一定有學習發生呢？還是單單把大家的情緒推得高漲而已？」

究竟理想的體驗教育，應該具備什麼元素？香港教育大學教育及人類發展學院課程與教學學系講師江浩民（Raymond）表示，最重要是活動能同時涵蓋體驗和學習兩部分，「體驗元素是必須的，但又不能單純只得體驗，體驗是需要促進學習，兩部分需要相輔相成」。

學習什麼，亦是關鍵。

Raymond說，教師在設計活動時，需要設定明確課程目標，期望能讓學生在過程中，學到什麼，「教師應該是就着某個目標，去提供相關經歷給學生去體驗。假如活動沒有訂好目標，那就只會為學生帶來漫無目的之體驗」。

小學「打工假期」 做幼園助教

為加深對體驗式學習活動的了解及帶領能力，鄭麗娟在上學年以兼讀形式，攻讀教大「體驗式學習活動領導文學碩士課程」，雖然她還未畢業，但已急不及待把課堂所學到的，帶回去學校實踐，包括修正該校近年持續推行的「打工假期」校本體驗活動。

鄭麗娟透露，自2021年起，學校每年暑假都會招募10多名五六年級學生，到鄰近幼稚園擔任兩個星期的小助教，協助幼師照顧新入學的幼兒。她坦言，當初是抱着「服務學習」的心態去策劃這個活動，相信透過服務他人，學生會有得着，但至於想學生具體學到什麼呢？則沒有詳細擬定。但現在，就會更加有針對性，「我們轉向從學習者的角度出發，想想孩子們最需要學什麼，然後再切入」。她說，同工們都察覺到當今的孩子往往比較自我，欠缺同理心，責任感不足，也容易放棄，而溝通協作能力，亦需要有提升。

找到焦點後，整個體驗活動便變得不一樣。「坦白說，以往做校外服務，會比較重視結果，因為孩子是代表學校提供服務的，總是擔心他們出錯，會影響校譽。之前，為免他們『返工』遲到，我們每朝早都會提前集合，然後才帶他們到幼稚園。但既然現在我們清晰知道，是想小朋友學習有責任感，於是取消了集合的安排，同學需要自己上班、拍卡、簽到；另外，以前學生做服務時，都有我們的老師在旁支援，那小朋友便沒那麼容易出錯，但現在，老師仍會在場，但就不再出手協助，只是觀察學生如何獨自應對問題。」

給予學生空間 每天反思交流

Raymond也認同，教師在帶領體驗式學習活動時，給予學生空間是十分重要的，「其實老師不需要過度參與、準備，無疑這樣做，小朋友是可能會在過程中出錯的，但這樣，反而令他們有機會檢視自己的不完美，繼而修正，並累積經驗，用於將來」。

由此可見，引導學生發現及反思，才是教師在體驗式學習活動中，最重要的角色。「以往的『打工假期』，我們會待整個活動完結後，才跟學生一起反思。但其實更理想的做法，是每天都有反思交流的時間，包括讓學生分享當天感受、在工作上遇到的困難，然後老師給予口頭回饋和建議。這樣的反思，意義更大，因為同學仍有機會在活動中作出修正。」鄭麗娟說。

說起體驗式學習活動，不少人會即時聯想到課外活動，或是以為一定要走出課室，甚至上山下海。鄭麗娟指出，它其實是一種學習模式，也是一種教學策略，能應用於日常課堂之中。例如處理高小常識科關於「食物鏈」、「生態網」等課題時，該校教師為把抽象概念變得形象化，便讓學生在課堂玩「蚊、青蛙、人」的體驗遊戲，「其實即是『包剪揼』，只不過用象徵『蚊』、『青蛙』、『人』的肢體動作代替『包』、『剪』、『揼』。玩法是蚊可叮人，青蛙能食蚊，人則會吃掉青蛙，藉此解釋三者是食物鏈的關係」。當學生明白什麼是食物鏈後，每人再扮演地球上不同的生物，教師會先利用毛線把相依附的生物連結起來，學生便會慢慢見到一個逐漸變大的線網，之後再因着不同的情景，例如因為政府填平濕地作城市發展，教師遂把受影響的生物移走，部分線網隨即被剪斷，「在活動之中，小朋友會親身經歷到生態網中的生物，是如何環環相扣，互相依存，互相影響。相信孩子這樣學，會比起純粹讀課本，看圖片，印象更加深刻」。

對準焦點 毋須花長時間

然而，眾所周知，香港的課時十分緊絀，教師在課堂真的花得起時間這樣「玩」嗎？Raymond笑說：「『高手』帶體驗式學習活動，不一定要用很長時間，只要能夠對準教學目標，學生很快便會有體會，然後老師就可以帶學生去反思，接着再做輸入。」鄭麗娟補充：「我反而覺得，老師應該分辨好哪些需要深入去教，哪些略略教就可以，而並非每一課都花相同時間去處理，我對這種教法有保留的。」

[Happy PaMa 教得樂 第492期]

相關字詞﹕基督教香港信義會信義中學 五邑鄒振猷學校 全方位學習 教育改革 體驗式學習

上 / 下一篇新聞