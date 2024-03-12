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旅遊

踏雪賞海景 加遊參天竹林 鳥取夢幻版富士山

【明報專訊】論日本鳥取縣的絕美景色，鳥取沙丘固然名氣最響；但鳥取位於日本海與中部的山脈之間，自然景觀豐富，一見傾心的絕景怎會只得一個？當地四季分明，3月份正值冬盡春臨、乍暖還寒之時，大山之巔仍覆蓋一層白雪，山腳旁的竹林卻翠綠清幽，無際的大海依然湛藍，在天地之間賦予豐富層次。這次以最佳距離，踏上大山白雪之上，闖入竹林之間，於面對日本海的café享受家庭料理，把身心交託給絕景！

來到鳥取縣的第一天，便被大山這座當地第一高山迷住，它橫跨縣內伯耆町、大田町、米子市、倉吉市等地，尤其從西側的米子市望去，大山外形就像富士山，難怪有「伯耆富士」之稱。大山為山陰山陽地區（鳥取、島根、岡山、廣島及山口縣）的最高峰，主峰彌山海拔1709米，於1922年成為日本第三個國立公園。大山為死火山，不會爆發，只會一直溫柔地滋養鳥取縣的大地，令農田的蔬菜水果特別豐碩甜美，大山乳牛的牛奶也格外鮮香。

「大腳八」漫步海景滑雪場

山上有數個滑雪場，包括鏡成、奧大山，是日本少有坐擁海景的滑雪場。大山的滑雪季通常由12月中旬持續至翌年2月底結束，但3月初仍偶爾會降雪，積雪雖然較薄，但山峰上仍蓋上雪頂，山腰間的樹林當中，還隱藏了泛起無瑕光芒的雪地。想在白雪之路散散步，毋須攻頂，也毋須成為滑雪高手，只靠一雙雪鞋和一名導遊，便可以感受漫遊雪山的寫意。

位於大山山腳的森之國（Morinokuni Forest Kingdom），是一個大型遊樂場，提供山地單車和雪鞋體驗等活動。運動細胞並非特別強的我，為了踩踩雪而選擇雪鞋體驗。當日幸運地遇上大晴天，氣溫微暖，但因為要往雪地走，出發前還是穿上了森之國提供的雪褸、雪褲、雪靴和手套。說好的雪鞋呢？別急！往山腰坐15分鐘車左右，便來到大片雪地旁，是時候將雪鞋套上雪靴，化身大腳八。

雙腳突然「變大」，最初不太習慣，一不留神還會因左腳踏右腳而差點絆倒。不過穿上雪鞋後，雙腳不會往積雪裏沉，只要記得大步大步走，很快便會「人鞋合一」，甚至可以在雪地上奔跑。車路旁的積雪已讓人興奮不已，當跟着導遊走到更深入的雪地，看見大片皚皚白雪於陽光下閃閃發亮，內心更是感動。森林間的白雪無瑕潔淨，偶爾還會發現野兔的腳印，像是來自童話世界。

突然導遊在樹林間停下，說要來個驚喜，原來是為我們煮紅酒，「雪中送酒」格外溫暖！回程路上，還可遠眺日本海。白雪、綠丘、藍海，如此夢幻組合或許只有在大山才欣賞得到。●

森之國大山雪鞋體驗

報名：每年12月至翌年3月推出，森之國網站會顯示每日大山的積雪量。雪鞋體驗須預約，行程約3小時，每位費用約12,000日圓（約625港元），包裝備租用、導遊及熱紅酒等

地址：鳥取縣西伯郡大山町赤松634

網址：www.sanin.com/daisen/morinokuni

●日本旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：100日圓約兌5.2港元

機票：香港現時沒有直航鳥取的班次，可於大阪轉乘JR或高速巴士到達。香港快運3月份來回大阪機票$1982起（連稅）

交通：從JR大阪站乘特急超級白兔號（スーパーはくと、SuperHakuto）到鳥取站，車程2.5小時（7320日圓，約381港元/成人）；

另外，大阪難波OCAT亦提供高速巴士 前往米子市及鳥取市，車程為3至3.5小時；現提供遊客優惠，可先網上預約車票，現場取票（須出示護照），車費1000日圓（約52港元）。預約網址：bit.ly/3PbTuFN

縣內交通：建議自駕遊，或乘坐JR山陰本線往來米子、倉吉及鳥取這幾個重點車站。若計劃前往的景點偏遠，可轉乘巴士或周遊計程車。參考網址：www.tottori-tour.jp/zh-tw

文：鍾琰

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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