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飲食

壽喜燒撒糖煎牛 吃出關西風 蘭王蛋配「夢美人」完美作結

【明報專訊】以濃厚香甜醬汁煮成的牛肉壽喜燒，不單是日本國民美食，在香港亦有不少擁躉。不過，喜歡壽喜燒的人，又怎會只滿足於一般的關東風？想一嘗正宗的關西壽喜燒？最近尖沙嘴剛新開了一家專門店，主打關西風壽喜燒，由日籍主廚主理，師傅於席前烹調，更提供香港少見的京都姬牛，壽喜燒迷豈能錯過！

位於尖沙嘴的壽喜燒新店「すき焼き樹」（Sukiyaki Itsuki）開業數月，已經成為「預約困難店」。餐廳走日系簡約路線，地方不算大，提供12個吧枱位及一間4人廂房，配合開放式廚房，客人邊享受美食，邊欣賞廚師即席烹調的手藝。

京都姬牛軟滑 手切免油膩

餐廳由日籍主廚高橋佳介主理，主打和牛壽喜燒套餐，包括京都姬牛肉眼及西冷，以及松阪牛或熊本縣的和王牛肩，客人可比較不同部位牛肉的味道及油脂分佈。值得一提的是，香港較少機會吃到的京都姬牛，主廚表示其肉味、油脂及甜度比較平衡，口感軟滑，經過壽喜燒鐵鍋高溫烹煮後，仍能保持軟潤。為了讓和牛吃來香而不膩，他捨棄切肉機，每日皆以人手切肉。他認為傳統切肉機的刀片會令牛脂塗抹在整片牛肉上，令肉的口感更油膩，手切則可避免這情况，且廚師能即時判斷肉的狀况及紋理，切割時可調整力度及速度，令牛肉保持最佳狀態。

香港人熟悉的壽喜燒，基本上是以濃厚香甜醬汁來煮牛肉及配料，不過如深入了解當地文化，其實壽喜燒分為關東風及關西風。前者將醬油、糖、味醂和清酒混合成「warishita」（割り下），加熱後，放入牛肉和蔬菜等食材慢慢燉煮；但すき焼き樹主打的關西風，製法是將牛脂加熱，以砂糖將牛肉煎香，並加入主廚特調的醬油調味，令牛肉焦香不油膩，沾上九州大分縣的蘭王蛋液後質感更細緻嫩滑。由於不使用湯料，對於火候的控制及烹調技巧有較高要求，故全由廚師負責。廚師亦會以蔬菜、豆腐、香菇、春菊（茼蒿）、洋葱、蒟蒻麵等作為平衡，減低飽膩感。若「食肉獸」不夠滿足，亦可繼續追加牛肉、刺身及時令海鮮等。

和牛海膽壽司、蟹肉茶碗蒸見心思

和牛壽喜燒出色之外，其餘3款前菜也各有特色，吃得出主廚花上不少心思安排。先是和牛海膽壽司，油香的京都姬牛西冷配鮮味的北海道海膽，掃上醬油後輕微炙燒，層次豐富；蟹肉茶碗蒸則啖啖足料蟹肉，入口嫩滑，廚師選用當造的北海道紅楚蟹，加入小量薑汁，蟹肉鮮甜味美；還有季節前菜隨時令變更，以採訪當日為例，主廚準備了一道炸海老芋及鮮蝦配白味噌醬汁。

另外，吃完壽喜燒鍋內的食物，廚師會把蘭王蛋及和牛肉碎加入鍋內快炒，而鍋中的壽喜燒醬汁精華盡收其中，炒好後將之鋪在以北海道夢美人米煮成的白飯之上，趁熱拌勻後食，香氣四溢，回味無窮。除了午市及晚市壽喜燒套餐，晚市亦提供廚師發辦套餐，大家可品嘗壽喜燒之外的不同前菜、燒物及海鮮，體現主廚功架。●

すき焼き樹

價錢︰午市套餐每位$480起；晚市套餐每位$780起；廚師發辦套餐$1480起

地址︰尖沙嘴漆咸圍10至12號1樓

查詢︰9250 2480（WhatsApp）

註︰另加一，逢周三休息，須預訂

文：陳真紀

編輯：朱建勳

美術：劉若基

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相關字詞﹕法日餐廳 尖沙嘴 關西 壽喜燒

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