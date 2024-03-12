花卉展前熱身打卡 春日賞花圖鑑 區區有花睇

適逢「香港花卉展覽2024」本周五（3月15日）將於維園開鑼，讓我們先來個熱身。記者特於這兩星期內走勻港九新界，製作春日賞花圖鑑，方便大家找個就腳點，輕鬆走進花花世界，練習如何用鏡頭和眼睛捕捉繁花美景！

●九龍區

荔枝角公園就腳 花種眾多

位於深水埗西的荔枝角公園交通方便，乘港鐵於美孚站下車後可步行直達。公園面積大，種有多款植物，惟花的位置不算集中，難找到一氣呵成的花海。就上星期所見，公園近百老匯街入口種有約10棵黃花風鈴木，雖未能製造出黃金花海盛况，但每朵花開得燦爛，對花迷來說都算吸引。緩跑徑一旁則種有一排杜鵑花，其他地方亦種有零散的七彩菊、簕杜鵑等，想在巿區一次過欣賞多款不同花卉，荔枝角公園不失為一個方便就腳的選擇。

地址：荔枝角荔灣道1號

前往方法：港鐵美孚站C1、D、F、G出口，九巴2A、6C、6D

長沙灣桃紅花花隧道

元州邨位於長沙灣，近年因一條桃紅色花花隧道而聞名網絡。這條隧道由簕杜鵑組成，簕杜鵑每年約在3至4月開花，由於隧道長約30米，當所有花一同盛開之時，便會形成一條長長的花隧道，吸引不少人慕名前往。和其他屋邨一樣，平日早上較多公公婆婆在這裏晨運，打卡時記得不要騷擾居民呢！

地址：深水埗元州邨

前往方法：港鐵長沙灣站C2出口，元州邨元盛樓旁

南昌黃花風鈴徑 盛况未現

每年深水埗南昌公園的黃花風鈴徑都是愛花之人必去的景點，園內草坪的行人徑兩旁共種植了近100棵黃花風鈴木，每年都會組成金黃花海，不過今年到3月初該處仍未見花海，不少樹上的花亦已落下一半。據康文署「康文賞花情報」網頁（bit.ly/3YGDgXn）顯示，截至3月11日，該處的花開指數只有3朵花（5朵為最高）。

地址：深旺道20號

前往方法：港鐵南昌站D1出口、巴士118

●離島

東涌小苗圃 看矮牽牛花

總長約400米的東涌東海濱長廊，引入不同的可持續環保元素及特色設計概念，當中包括有可供遊客欣賞的小苗圃，苗圃現時種植了一般公園較少見的植物，包括白雪木、矮牽牛花等，希望提升市民對園藝方面的興趣。

地址：東涌海濱路

前往方法：港鐵東涌站C出口，步行10至15分鐘

●港島區

添馬花海 點綴光影show

香港公園種植的花卉種類繁多，如馬纓丹、香葉萬壽菊等。此外，公園內有一個依山而建的霍士傑溫室，展出不同科屬的植物，如繡球花、秋海棠、蘭花等。

此外，金鐘添馬公園政府總部附近，最近放置了多個蛋形藝術裝置，據知是為了預備稍後舉行的「teamLab：光漣」展覽而設；裝置旁出現了一片簕杜鵑花海，開得茂盛，不少OL在午膳時間也會前來欣賞。

香港公園地址：中環紅棉路19號

前往方法：港鐵金鐘站B或C1出口、港鐵中環站J2或K出口

添馬公園地址：金鐘夏慤道

前往方法：金鐘站A出口

●新界區

元朗「姆明公園」賞繡球

有人稱元朗公園為「姆明公園」，皆因它設有一個像卡通人物「姆明」居住的小花園，內裏有一間配有藍色圓錐形屋頂的小屋，現時小屋周邊種滿了藍色和紫色的繡球花，像極童話世界。參觀過「姆明之家」，大家不妨繼續往山下走，會發現公園另一邊山坡種了一片紫藍色的喜花草，站在前面猶如在花牆前留影，非常夢幻。

地址：元朗公園北路

前往方法：輕鐵610，614，615，761P水邊圍站下車步行約5分鐘

荃灣歐日建築打卡呃like

位於荃灣的城門谷公園可說是為喜愛與花朵爭妍鬥麗的人而設，公園內除種有多個不同品種的花朵，更設有幾個打卡場景，如日式庭園、荷蘭風車屋（圖）、歐洲小木屋等，全部都以不同顏色和種類的花卉點綴，讓大家能按自己愛好拍出呃like照片。

地址：荃灣城門道21號

前往方法：九巴32、36、43X

大埔走入夢幻花世界

大埔海濱公園內設多個園區，如玫瑰園、錦葵園等，不過現時玫瑰園的花朵較疏落，建議大家到公園內的回歸塔旁賞花（圖），現時有藍雪花、情人菊、新畿內亞鳳仙等，形成了多片不同顏色的花海，繽紛又夢幻。

地址：大埔工業邨大發街

前往方法：九巴72A、73、或71S號等巴士，港鐵大埔墟站B出口步行30分鐘

青衣湖畔 杜鵑簕杜鵑爭寵

青衣公園位於青衣市中心，由於人工湖旁邊種有不少落羽松和水杉，冬季會變成一片啡黃色，每逢11月至1月都成為拍照勝地。至於春天，公園亦有杜鵑及其他花盛放，如現時水池旁便有一棵金黃簕杜鵑，橙黃色的花葉確為少見，與常見的桃紅色簕杜鵑相比，別有一番風味。

地址：青衣青敬路60號

前往方法：港鐵青衣站B或C出口

●攝影貼士

遠鏡以花襯托 淺色衫免互搶

經常四出尋找靚景拍照的KOL Annie，去年到訪多個不同地點捕捉春日花開狀况，如3月，她便在屯門黃金海岸酒店及長沙灣元州邨拍下簕杜鵑花隧道的壯觀景色，4月時又在大角嘴拍得魚木花開的盛况（圖）。她指在遠觀和近觀時拍攝花朵，出來的效果也有不同，近鏡可着重拍出花朵或人物的美態，遠鏡則可用花朵作前景以豐富畫面，增強景深效果。衣著方面，可穿淺色衣服、碎花裙，不要穿太鮮艷的顏色，以免跟花鬥搶鏡，同時亦可帶備道具如帽子、花籃等，令甫士更自然。

文：顏燕雯

模特兒：Karlie Ho

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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