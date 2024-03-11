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副刊
人生下半場

健康

談痛說情：滑雪最重要裝備——肌力

【明報專訊】每年聖誕或新年長假期，都是我一年一度出埠滑雪的好時間，今年也不例外。每次從滑雪場回來後的我，身心都得到舒展，返回工作崗位也特別精神爽利。但我當骨科醫生的朋友們則剛好相反，每逢冬季長假期過後，便得馬上處理一大群在期間受到運動創傷的病人，當中不少是因滑雪而受傷，需要動手術處理骨折或修補受創軟組織，忙得喘不過氣來。

雙板易傷內側韌帶 單板易傷手腕

誠然，不論是雙板滑雪（skiing）或是單板滑雪（snowboarding）都屬於容易受傷的活動，滑雪者需要在濕滑的斜坡上高速走動、滑行甚至跳躍，過程會產生巨大衝力，倘若控制不妥，便會發生意外受傷。例如在玩雙板滑雪時欲轉動方向或煞停，由於雙腳鎖死在滑雪板上，巨大拉力便集中於膝關節上，容易拉傷內側韌帶或造成前十字韌帶撕裂。玩單板滑雪最容易因為失去平衡而發生意外，滑雪人士在跌倒時，下意識用雙手支撐身體，因此造成手腕扭傷或骨折，或出現肩關節移位等情况。再說，當滑雪者失平衡向前俯衝，有可能撞倒障礙物甚至前方其他滑雪人士，導致他人受傷。這些意外並不罕見，每次我在滑雪場也碰見各類大大小小的受傷事件，有的甚至需要即時召喚救護車處理。

事前數月鍛煉 增肌力助平衡

在皚皚白雪山坡上，享受高速滑行的刺激，的確是一大樂事，是值得列入行程的項目。但鑑於滑雪的高危性質，所以不能夠把它視為文化康樂活動，需要做足預備工夫。除了穿戴足夠保護裝備如頭盔、護腕、護臀厚墊、護膝，也需要有合資格教練從旁指導及監護。但最重要的是，在出發前數個月開始鍛煉，增強肌肉力量，包括核心肌肉、股肌及大腿內側肌肉，這些肌肉群組能夠幫助保持身體平衡穩定，以及抗衡衝力及拉力，以降低跌倒及拉傷的風險。即使配備周全的護具，並得到資深教練的細心指導，在滑雪當下還是得倚靠自身肢體完成各種滑雪動作，因此足夠的肌肉力量才是最重要的個人裝備。即使我已有10多年滑雪經驗，但每次出發前也會用數個月時間，作相關強化肌肉的運動，免得樂事變憾事。

文︰薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）

■中大痛症頻道

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