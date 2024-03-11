明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

晚晴吃得有尊嚴 紓緩餵食送別

【明報專訊】正所謂民以食為天，食物不但是生存基本需要，也是生活享受之一。但當生命到了最後階段，因老化、疾病等不同原因導致吞嚥困難，病人和家屬可能需要在鼻胃管餵食和紓緩餵食之間抉擇。

研究吞嚥機能的日本醫生Kanji Nohara認為，到了生命末段，食物再不是為了滿足營養需要，而是人與人之間的溝通，也可變成一種送別儀式。鼓勵大家為患者多想一步，讓他們有選擇，吃得有尊嚴。

「啊！Uncomfortable（不舒服）！」安老院舍內，平日沉默的伯伯突然大叫一聲，臉上露出痛苦表情，並用力說出突如其來的一句話。我回頭一看，原來姑娘正為他插鼻胃管準備餵食營養奶。

農曆新年後，我隨即展開為期一周的院舍保健員實習工作。實習第一項工作便是為體弱的長者透過鼻胃管道「吊奶」。作為軟餐製作的先導者，我不禁問自己能否改變長者鼻胃管餵食的命運？還記得外婆臨終前曾表示不想插鼻胃管，家人尊重外婆的意願，沒有堅持插鼻胃管，只是盡量維持婆婆的生理需求，用沾濕了的棉棒替她滋潤口腔，並盡量用人手餵食，直至她離開的那天。

鼻胃管餵食未延壽 降生活質素

根據醫管局的資料，病患因暫時或長期不能經口腔進食，如因昏迷後不能吞嚥，或因中風後出現吞嚥困難，又或患有腫瘤等，便有需要利用鼻胃管，將流質食物經食道直達胃部，讓患者獲得所需營養。我見過大部分用鼻胃管餵食的長者都沉默寡言，了無生氣。由於插鼻胃管一點也不舒適，患者都會掙扎，甚者自行「拔喉」，為了防止長者除去鼻胃管，他們最終也避不開被約束的命運。

近年，不少醫護人員愈來愈關注患者的最佳利益和重視他們的生活質素。除了從醫療角度出發，醫護人員更考慮患者的個人意願，並會建議鼻胃管以外的營養方案，採取「紓緩餵食」（又稱謹慎手餵、舒適餵食」）。有文獻更指出鼻胃管餵食未如理想，例如它並不能減低晚期腦退化症患者吸入性肺炎的風險，亦不能延長壽命、提高生活質素、改善吞嚥功能、提高營養吸收及避免感染和壓瘡的形成；甚至增加約束身體的機率，進一步降低患者生活質素。而紓緩餵食不但不會增加吸入性肺炎及死亡的風險，有效的餵食更可幫助患者吸收水分及營養。

紓緩餵食助攝水分營養

根據統計，台灣共有7.9萬人長期使用鼻胃管，時間更超過3個月。台灣健保署早洞悉長期依賴鼻胃管不足之處和恢復「經口進食」的重要，於2022年6月推出「健保祭獎勵」鼓勵醫療體系移去鼻胃管。成功移除的案例，配合適當的吞嚥訓練和評估後，會獲得3000點（健保費用點數，可用於支付醫療費用）以作獎勵。措施期望每年讓1.3萬吞嚥困難人士受惠。有不少言語治療師更積極推廣和製作精緻軟餐，堅信源自日本的「經口進食」理念，讓吞嚥困難人士能選擇他們想吃的食物，並由醫護人員決定食物的形態和安全度，讓患者能重拾飲食的樂趣。這種信念和堅定對晚晴的長者和病患尤其重要。

食物為臨終者帶來生氣

日本齒學研究科、口腔科學專攻醫生Kanji Nohara認為，面對死亡這個不可改變的事實，「食物」能為生命最後的階段帶來生氣。他認為食物於生命末段再不是為了滿足營養的需要，而是成為一種人與人之間的溝通。對於臨終者的家人，食物可變成一種送別的儀式。我們能為食不下嚥的患者多想一步，從他們的意願角度出發，讓他們有選擇、吃得有尊嚴嗎？

文：文慧妍

（The Project Futurus創辦人）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕餵食 臨終 鼻胃管 軟餐 吞嚥困難

上 / 下一篇新聞