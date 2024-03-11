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副刊

健康

醫言有理：控煙防癌

【明報專訊】財政司長在2024年財政預算案宣布，即時將煙稅調高，升幅與去年大致相若，未來目標是將煙草稅佔煙草零售價比例提升至七成，令其更接近世界衛生組織所建議的七成五水平。加價有助推動香港市民戒煙，減少因吸煙而誘發的各種疾病，包括心血管疾病、肺阻病、肺癌、口腔癌等，實屬德政。

肺癌與吸煙關係密切，感謝特區政府近年努力控煙，煙民人數大減，有助降低香港人患肺癌的風險；但數字仍顯示年輕人和女性煙民比例近年有上升趨勢，二手煙和三手煙的影響亦不容忽視，情况仍有隱憂。

專家估計，改善生活習慣，可大大降低患癌風險三成以上；戒酒、戒煙、少紅肉、高纖維、低脂肪、控體重、適量運動，皆可降患癌風險。煙草及酒精皆被世界衛生組織列為第1類致癌物，必須小心。

淋巴癌受控再抽煙 發現肺癌

50歲陳先生曾患上了高毒性淋巴癌，接受約半年單抗藥加化療藥物治療，過程順利，淋巴癌迅速受控，治癒機會高。陳先生有吸煙習慣近30年，化療期間抵抗力下降，易誘發肺炎，醫生建議陳先生立刻戒煙。可惜完成化療後不久，陳先生故態復萌，吸煙量比前更甚。陳先生曾患淋巴癌，並接受過化療，再患另一癌症機率肯定上升；醫生苦口婆心，鼓勵陳先生再戒煙，可惜屢勸無效，甚至影響醫患關係。陳先生最近接受正電子掃描檢查，顯示淋巴癌受控，完全沒有復發迹象；但卻發現左肺出現新的小腫塊，肺科醫生利用肺氣管內視鏡活檢，確診肺癌。陳先生接受腫瘤切除手術，仍擔心肺癌復發。

煙酒夾攻 口腔癌風險增逾20倍

吸煙除可導致肺癌，與口腔癌的關係亦非常密切。研究發現，同時有抽煙和喝酒習慣的人，出現口腔癌機率大幅增加超過20倍；即使只抽煙不喝酒，罹患口腔癌的機率亦增加約18倍。

支持控煙防癌！

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕梁憲孫 口腔癌 淋巴癌 肺癌 健康 戒煙

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