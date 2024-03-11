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健康

中藥抗癌時間關鍵 複方制衡協同

【明報專訊】日常看診，不少病人會問，究竟中藥能否達到抗癌的效果呢？

這是一個複雜問題。中醫藥治療癌症確實有效果，但究竟哪一類病人、哪一個階段最適合中醫藥抗癌，或是如何配合日新月異的抗癌西藥和放射治療（簡稱電療），才是最應該重視的問題。這也是中西醫結合治癌的要點。

【抗癌中藥的運用二之一】

不少中藥確實有抗癌作用，至少在細胞實驗室或動物模型實驗的研究結果中有所發現。近數十年間，陸續有研究發現不少中藥對癌細胞有一定的細胞毒性（cytotoxicity），原理有點像化療（chemotherapy）對癌細胞的作用。然而，中藥不是提純的藥物，細胞毒性以單一草藥計，遠遠比不上化療藥物。因此中藥副作用也相對輕微；加上中藥治癌一般用複方，藥方中有不同草藥互相制衡協同，一方面增強療效，另一方面減低毒性。

清熱解毒藥 非常寒涼不能單用

不少人認識具有一定抗癌作用的中藥，例如最多人提及的白花蛇舌草。它本來作用是清熱解毒，可以應對尿道膀胱發炎，後來中醫界發現對於肺癌和頭頸癌等有一定作用。其實不少抗癌中藥都是清熱解毒，屬非常寒涼的藥物。所以體質虛寒或脾胃虛弱的病人，不能夠單用一種中藥，藥方中必須有所制衡。除了清熱解毒的抗癌中藥以外，中醫還會用到一些屬於以毒攻毒類的毒藥，例子有蟾酥、黃藥子、蜈蚣等。由於這類藥物有一定毒性，使用劑量要非常小心。以往曾有報道指病人自行服用這些藥物後產生嚴重的肝毒性，所以，病人服用任何中藥必先要諮詢註冊中醫以策安全。

似節拍式化療 抗腫瘤血管增生

事實上，一些西醫化療藥物，亦是從草藥提煉而來。例如常用於乳癌和前列腺癌的紫杉醇類化療藥物，最初提煉自類似中藥紅豆杉的植物；而中藥喜樹皮，與常用於大腸癌化療藥喜樹鹼（irinotecan）本是同源。由此可見，中藥當中也有類似化療的作用。但直接使用草藥，有效成分相對較低，而且中醫處方是多種草藥一同使用，這概念有點像現時西方腫瘤學提出的「節拍式化療」（metronomic chemotherapy），即是用持續及低劑量化療對抗癌症，可以對抗腫瘤血管增生，啟動免疫作用讓腫瘤處於休眠狀態。

另一方面，中藥處方着重君臣佐使，藥物主次有序、互相配搭。中醫藥以人為一個整體，用藥時，固然有一部分藥物直接針對腫瘤，但也有一大部分藥物會按照病人五臟六腑、陰陽氣血狀態調理。有所謂攻邪的藥物，也有扶正的藥物；至於幾多分攻癌、幾多分固本培元，就由中醫按照病人身體狀態來制訂。

手術化療後 中藥調理減復發

哪一種病人最適合使用中藥抗癌治療呢？

第一類是維持期的病人，例如接受大腸癌手術和化療後，或乳癌手術等各種西醫治療已經完成後（或只作荷爾蒙治療時）。 完成手術和化療，不等於完全消除每一個癌細胞，這個時候適合利用中醫藥調理身體。中醫認為，一個人所以患癌，癌細胞是種子，而病人身體狀態是土壤。假如土壤不合適，種子不可能發芽生長。所以中醫着重為癌症病人調理身體，改變身體的致癌土壤，也加入一定程度的抗癌藥，進一步抑制癌細胞減低復發。按照病情，中醫一般建議服用中藥半年至兩年不等。

晚期消化力弱 中藥難發揮

第二類是對於西藥治療無效或不耐受的癌症病人，臨牀上也頗為常見，西醫一般建議此類病人接受紓緩治療或支持治療（supportive care），在包括香港在內的華人地區，這類病人大多會尋求中醫治療。過去有不少案例證實中醫藥可以幫助他們延長生命或減低不適，國家中醫藥管理局對這一類病人也有臨牀指引。

但現實中，這類病人尋求中醫治療時，大部分都已病入膏肓，不少人已經營養不良，甚至進食不了。癌細胞擴散到身體總體積（tumour volume）很大，當腫瘤數目和體積太大，生長速度快，由於中藥需要透過腸胃吸收消化和需要時間發揮作用，這個時候才使用中醫藥介入治療，恐怕為時已晚。所以最好是發現腫瘤擴散時，早一點考慮中西醫協作，盡早使用中醫藥治療。中醫藥着重治未病，治未病其中一理念是在病情較輕時開始治療，而不是在最差的時候才力挽狂瀾。

更多病人問，可否單純用中醫藥治療，不用西醫療法呢？

最近有一名從英國回港探親的前列腺癌病人求診。他兩年前確診前列腺癌，在倫敦一家醫院接受前列腺切除手術。手術後，前列腺特異抗原（PSA）一直處於最低水平<0.01（正常值不超於4ng/ml）；然而1年後PSA緩慢上升到現在0.1，身體則毫無徵狀，他求診希望使用中醫藥治療。其實他這種情况是手術後的生化復發（biochemical recurrence），即癌細胞在體內殘留或復發。以現在精準的電療，有近七成機會可以完全根治，而且副作用輕微，即使有一些不適也可以使用中藥來緩解，這種情况不建議單用中藥冶療。

當有很強科學證據能夠把疾病根治，任何界別的醫生也不能排斥循證醫學的數據。以上案例說明了電療作主要治療，中藥作為配合治療，對病人更好；也說明不同病人如何運用中西醫結合也有不一樣。

相反，有一些病人不宜西藥治療，反而中醫抗癌更為合適。一名多年前因鼻咽癌接受電療的病人，後來發現患上頭頸鱗狀細胞癌，並且出現頸部和縱膈淋巴轉移。雖然擴散淋巴數目並不多，但病人年紀太大不適合化療或電療。最終決定單純用中藥抗癌加調理身體，1年後覆檢，電腦掃描顯示癌細胞輕微縮小，病情穩定。

（下周一，再談談中藥治療如何配合免疫治療）

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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