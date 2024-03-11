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親友支持：批判、責備話語 致二次傷害

【明報專訊】「沒有人想自己的私密影像在不知情或不同意下被其他人看到，尤其是現今社會，仍然對於性暴力受害人存有些許偏見。」關注婦女性暴力協會資深倡議主任簡敏棋表示，當受害人說出受害經歷，其他人卻未能同理回應，甚至說出「本來就不應該拍這些照片」、「被拍就要有被散播的預期」、「得罪人所以被報復」等責備話語，「尤其當影像在自願情况下拍攝，他們更會覺得受害人可能是性開放、太天真，無疑是對受害人造成很大二次傷害」。這也導致部分人寧願啞忍，沒有即時求助。同時，受害人的私人資訊可能會被公開，以後受陌生人騷擾或網絡欺凌，亦是他們的恐懼之一。

細心聆聽 陪報警、尋求諮詢

稍不留神，身邊人無心之言很容易就會對受害人造成傷害。臨牀心理學家梁重皿指，家人、朋友應盡量避免批判，嘗試提供支持，作為聆聽者的角色，讓受害人說出心中感受。「尤其是親人，理論上應該是受害人最信任的人，但可能因為愛之深，責之切，而不小心說出很多責備的說話，只會加深受害人的痛苦，影響他們的情緒。」 反之，應提供一些實際層面的幫助，如陪伴受害人報警或尋求法律、心理諮詢。

而作為一般大眾，最重要是不要轉發那些照片或影片，攻擊受害人，以免對他們帶來二次傷害。

[健康]

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