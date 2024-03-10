明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧00後讀者：金庸武俠小說是文學啟蒙

【明報專訊】從1955年寫《書劍恩仇錄》至1972年完成《鹿鼎記》，金庸寫下了15本大受歡迎的武俠小說，雖然是50年前的作品，廣大的讀者群卻不乏年輕臉孔。這次訪問的四位00後金庸讀者，全部都是從小學開始閱讀金庸小說，這一場場跨越年齡與時代隔閡的閱讀之旅，還啟蒙了他們對文學的喜愛，更在金庸小說找到他們想要成為的大人。

作家汶禧：最好唔知道自己有宿命

陳汶禧（汶禧）是大學生，也是見山書店的店長，去年出版第一本書《孖鋪》，出書之前也有想像「身為作家的壓力」，出版後發現這份壓力不存在，因為日子如常，別人也不會刻意提起他出版過一本書。這位年輕作家，曾經覺得小學作文要寫滿一頁紙很難，直至遇上金庸的小說。

因為不時聽說「從前的人」為了閱讀金庸而拿着電筒在棉被裏看書，十歲的汶禧不喜歡讀書，很好奇哪一本書可以比睡眠更吸引，便到圖書館借了一本《笑傲江湖》，隨手翻開書中的任何一頁，看見了令狐冲不知道在做什麼，看不懂，把書放回書櫃。原來不是令狐冲的錯，是陳汶禧的錯。好奇心驅使他再試一次，拿起《笑傲江湖》從第一頁讀起，從此一口氣讀完金庸的小說。

小學四、五年級一口氣看完金庸小說，仍記得當時家人在街市的熟食中心工作，放學後，他揹着書包來到人聲嘈雜的熟食中心等待家人下班，找張圓枱坐下來看書，身旁粗口橫飛又飯香四溢，他只看見小說裏的武林世界。上課也是看小說，老師的講課再精彩，也精彩不過他抽屜裏的郭靖、黃蓉的故事。不聽書，不交功課，緣分到了，老師沒收了他的《天龍八部》，要他交了功課才還書給他。

金庸是他第一個讀完所有小說的作家，從前對文學毫無認識，從此喜歡閱讀，最大的收穫是可以長時光專注讀書，而且不怕閱讀長篇作品。因為看見了教科書以外的文字世界，大概知道「寫人物」、「寫場景」是什麼回事，小四寫一頁紙也詞窮，小五的作文功課可以洋洋灑灑寫五頁紙。最瘋狂的金庸閱讀之旅是小學，日後沒有不斷翻看，但汶禧認為這場閱讀之旅為他帶來了很好的寫作基礎養分。

最初，他以為自己喜歡武俠小說，後來嘗試閱讀古龍、梁羽生、黃易……都不像從前閱讀金庸那麼投入，他很好奇自己到底喜歡金庸小說的什麼，便到圖書館的「文學研究」分類看看，竟看見了一整個書櫃都是講解金庸小說的書。翻閱了部分分析書籍，令他發現自己是喜歡金庸筆下的人物關係、人與人之間的情感，而金庸可以創造許多性格立體而不重複的人物，令他佩服。

所有小說裏，他最喜歡《天龍八部》，「入面幾乎每個人物都有一啲滿足唔到嘅遺憾，例如段譽苦戀王語嫣，但王語嫣就淨係諗住佢表哥，佢表哥慕容復就淨係諗住帶大燕復國；喬峰好有俠氣，最後發現自己係契丹人，佢一路想對抗嘅嗰個國家就係佢自己身上流住嘅血，然後佢好鍾意阿朱但最後親手殺死咗阿朱，因為阿朱化咗妝，想去化解一段仇恨……你武功好原來唔係大晒，你都有好多遺憾完成唔到，嗰種情感令我好投入。」

「最悲劇就係喬峰，佢簡直好似希臘嘅悲劇人物一樣，喺當時宋朝同遼國打仗嘅背景下，佢係丐幫幫主，要去抵抗遼國，一路講緊佢武功蓋世，非常豪氣。故事中間揭曉原來呢個人就係遼國人，佢帶領武林對抗遼國，原來佢自己就係要畀人對抗嘅對象。佢同昔日所有中原武林朋友絕交之後，去做遼國嘅大王，但又唔想背棄昔日養育佢成人嘅宋人嘅恩義，最後佢喺兩軍對戰嘅環境選擇跳崖，用自己嘅死去締結和平。」

汶禧感慨喬峰被命運操控，「就算你武功幾好，你都唔可以逍遙快活咁過生活，但都會諗有時命運係抵抗唔到，你覺得冥冥中召喚你去完成嘅嘢，你一定要去做，你有呢個身分嘅時候，就有啲不得不去完成嘅事。」

喬峰這個人物令他看得投入，而段譽則是他最喜歡的角色，甚至是他心底裏很想成為的一個人。「佢有絕世武功但自己唔知，去到絕境又會突然爆發，由始至終佢都無武林高手嘅架子，對人和善，幾羨慕一個咁嘅狀態。你好有武功但你最好唔知道，咁你個人就無咁多枷鎖、無咁多束縛。」知道自己叻係一種包袱？「係，個感覺就好似喬峰咁，你知自己係丐幫幫主，你要負一個丐幫幫主一定要負嘅責任，就會帶來痛苦，你一定要去服從宿命，所以你最好就係唔知道自己有宿命。」

留英學生Chloe：金庸小說陪伴孤獨日子

關瑋寧（Chloe）今年二十歲，在英國留學第三年，小五閱讀第一本金庸小說《神鵰俠侶》，從此對中國文學和中國歷史深感興趣。雖然也有閱讀英國文學、不同國家的文學，但始終認為粵語、中文的文學作品和自己的情感連繫最深。

在英國生活，無論是學校圖書館和書店都很少中文書，加上語言環境的轉換，她深深感到自己與中文的距離遠了，所以每年暑假回港都會爭取時間閱讀中文書，去年聖誕節難得回港，到見山書店一趟，買了一本陳冠中的作品帶回英國。「我想保留我嗰一部分嘅自己，好珍惜有一部分咁熱愛中文閱讀嘅我，唔想因為換咗一個語言環境就無咗呢一部分。」

Chloe對金庸的喜歡，既是欣賞小說，也是一份情意結，金庸小說總會令她回想起不同時期閱讀金庸的自己。她最初閱讀金庸是小學五年級，當時從中文小學轉校到英文小學，其他同學都認識了數年，早已結成一群群玩伴，而她則是自己一個人，再加上語言環境變換，同學常常講英文，她很不習慣，也有一種不想別人前來打擾她的心態，拿起一本書作為自己的保護牆，一方面令自己看起來雖然是一個人但也有些事情做，另一方面別人不會主動和她聊天。

為何是金庸小說？因為她一轉校，老師就邀請她做一個金庸講座的司儀，她閱讀司儀稿，知道了金庸寫的是武俠小說、作品特色以及有哪些著作。司儀稿提及《神鵰俠侶》，她就到圖書館借閱，一讀就停不下來。學校早會時，她把金庸小說放在唱詩歌的手冊裏閱讀，往返泳池學習游水的車程也在閱讀，最暢快的閱讀時光是陸運會，她當時借了一套八冊的袖珍版金庸小說，一天的陸運會可以看完一冊。

孤單的日子，全靠金庸小說取代了同班同學，陪她走過了轉校最初的孤單、不適應的日子。後來到英國升學，再次轉換語言環境，而且是在異鄉，她可以使用中文的時間很少。第一年暑假回港，看見婆婆家有一本《神鵰俠侶》，她重新閱讀這本書。她認為自己始終未投身社會，對於人情世故和爾虞我詐沒有深入體會，「係咪睇完第二次就會對主題嘅體悟深咗好多？又談唔上係，但更多係重溫追看小說嗰種好純粹、好開心嘅感覺」。

金庸小說啟蒙了她喜歡閱讀，也令她喜歡中國歷史，從前歷史課老師講述宋朝、元朝，她看着歷史資料，想起金庸小說的人物，覺得很有代入感，好像自己在這些朝代認識了一些朋友。同時，金庸小說那些保家衛國的想法，也影響了她會想保護自己的家園。她對金庸小說的最深印象，是一種「喺蒙古大漠入面自己一個行」的孤獨感，「譬如令狐冲要去練獨孤九劍，都係自己慢慢感受武學秘笈嘅奧妙，成個過程都係自己一個行」。

成長過程，身邊不乏喜歡金庸的同學，大家會討論誰人較像郭靖、張無忌等小說人物，她認為自己較像楊過，有點叛逆，又曾經闖過，但「過」就是錯了會改過。校園裏，讀金庸不代表老土，而是代表中文好勁。至於校外，她會害怕「喜歡閱讀」是一個老土的興趣，曾經在赴約途中閱讀金庸，原本打算見到朋友之前把書收起來——來不及了，朋友看見了，竟然和她討論金庸，令她發現金庸作品的讀者層面很廣泛，「閱讀個門檻唔係好高，唔係好文藝、好離地嘅嘢」。

眾多小說之中，她最喜歡《神鵰俠侶》，「我鍾意佢對愛情嗰種描寫，最純粹係楊過同小龍女喺活死人墓入面培養嘅感情，睇完之後會令我對呢種愛情有一種嚮往，我覺得好可貴，特別係佢哋會等待對方」。

中學生劉子源、王昱棠：書中故事如人生

王昱棠和劉子源都是中五學生，兩人都喜歡寫作、閱讀，修讀中國文學科，同時是金庸的讀者。王昱棠最初接觸金庸是小學三年級到同學家裏打機，玩《金庸群俠傳》，當時電視也剛好播放連續劇《射鵰英雄傳》，爸爸邊看邊評論不同電視版本哪個更似原著，令他好奇原著小說，找來《射鵰英雄傳》閱讀。

劉子源也是因為同一齣電視劇而認識金庸，他第一次接觸「武俠」這種題材，而劇中楊康只有很少戲份，他當時認為楊康是個百分百的壞人。也是因為好奇心，八歲的他借了小說看，發現金庸為楊康花了很多筆墨，人物描寫很立體，每個行為都有背後動機，他開始理解這個「壞人」，也明白了人物刻劃、故事鋪排對故事很重要。

劉子源繼續閱讀金庸，過程雖慢，小學至今也讀完了大部分金庸小說。八歲讀《射鵰英雄傳》是因為故事的情節緊湊，雖然不會分析作品，但小說語言同時沒有艱深得要停下來查字典。長大一點再讀金庸，他發現自己喜歡故事的主題，尤其是《天龍八部》：「我好鍾意佢嘅主題係事與願違，因為好多時我哋都係咁，會喺爭取自己目標嘅時候，可能有其他執著，結果可能唔係自己心入面諗嘅咁。」

他認為每個人也一定有很想得到、很想追求的事物，然而就是會事與願違，「明咗呢個概念就可以睇開啲，唔一定樣樣嘢都係你想點就點，就算得到嘅結果唔係你一開始想要嘅，但過程都唔係白費。」

王昱棠同樣因為電視劇而看小說，驚訝於小說對人物描寫的細膩，從此喜歡有鋪排、一步步深化情感與主題的文章，也算是寫作興趣的開端。小時候的閱讀，他很喜歡每個角色的修練模式、武功招數都不一樣，同時裏面有佛教、武當等等豐富的文化知識，都是他這個小讀者聞所未聞的，感覺好像跟隨主角遊歷世界，也接觸了小學課本沒有的恩怨情仇。他特別喜歡洪七公，令他思考有一些人可能表面平凡，但身分地位很高，卻因為看破世情而選擇平凡生活。他也喜歡郭靖，希望自己像他一樣，天分不高，但後天十分努力。

他們都喜歡寫作，認為平日和朋友只會傾談「陣間做咩」、「陣間食咩」等淺層話題，較深入的話題很難開口。王昱棠說：「因為有時有啲情感，或者係有啲嘢想抒發出嚟，我講，你又可能唔想聽，你又可能唔明白。咁我寫嘅話，如果你有興趣，你可以繼續睇落去，你真係睇完，你就應該會明我講乜。」

文．趙曉彤

美術•劉若基

編輯•利永倫

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞