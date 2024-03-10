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打開垃圾：「有得整」改心態 家電醫生維修代丟棄

【明報專訊】香港最近極潮濕，眼見水氣鋪天蓋地，是時候出動塵封的抽濕機。哎呀，抽濕機太久沒用不聽使，要趕緊買新一部了……等等！「有些電器如洗衣機、雪櫃、冷氣機，有人肯上門維修，但是這些小型家電為何無人整呢？」Jacky抱着這個疑問，於2022年底創辦團體「復修辦館」，現有十多名義工致力維修風扇、熱水煲、風筒等小型家電，藉此推廣維修文化。雖然小型家電可以去「綠在區區」回收，但以維修代替購買，「揼少啲」才是減廢的第一步。

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

擺街站反應熱烈

這天記者跟隨Jacky及義工阿榮來到筲箕灣耀東邨，復修辦館與家福會合作在邨內擺放街站，免費提供家電檢查及維修服務。很多街坊駐足圍觀，大多為中年人或上年紀的老友記。陸續有人提着故障家電前來，街站時間未過半，維修服務名額已經爆滿而要截龍，查詢仍然不絕於耳。師傅一邊低頭維修，一邊解答其他街坊口頭描述的疑難雜症。反應之熱烈，顯示小型家電的維修服務需求極大。

Jacky與阿榮化身家電醫生，兩小時內無間斷地又拆又砌，等候診症的「病人」五花八門，包括電飯煲、抽濕機（兩部）、舊式收音機、麵包機、煎鍋和風筒等。街站輪候者眾，維修師傅要迅速查找病因，判斷能否在現場以有限資源處理。有街坊帶來的電飯煲無法加熱，師傅阿榮檢查後發現溫度保險絲燒了，更換後便回復正常，算是較易維修的電器。然而家電未必次次能夠起死回生，有時要帶回工作室以更整全的工具檢查，另有一些無法維修，像這次遇上的其中一部抽濕機便難逃回收丟棄命運。

每月定期辦服務站 網上預約「睇症」

現場觀察維修花費時間不少，每件家電要扭出螺絲，分拆零件檢查，然後再把每粒螺絲歸位。Jacky告訴記者，將小型家電一拆一裝「無半個小時走唔甩」，所以檢查的第一步會先目測零件有否破損，例如電線明顯斷裂、零件鬆脫等。若無破損才會將其拆開，再深入調查，例如測試電流數值等工序。「不過過程中我們都在學習，修理得多的物品很容易根據『病徵』就知道哪粒零件壞了。但是有些整得少的，就要慢慢量度。」工作室地上有一部被解體的暖風機，義工花了很長時間都無法找出問題，物主不打算取回，暖風機遂成義工研究與學習的對象。

除了睇「街症」，復修辦館主要服務是每月定期舉辦「維修服務站」，市民可以預先網上登記，把物品的照片WhatsApp給他們。Jacky說目前每天平均都會收到10則信息，但並非全部符合條件，他簡述接收要求：「小家電就是他能夠帶來（工作室），產品不是太電子，或者外面沒有人肯修理，我們就會嘗試一下。」目前社會欠缺小型家電維修服務，復修辦館志在填補這缺口，不接收平板電腦、智能手機、相機等電子產品，原因是坊間已有維修渠道，而且義工亦不懂處理較複雜的電子產品。他們接收過的家電大至蒸焗爐和抽濕機，小至手提風扇、自拍杆，較特別的是最近復修男團MIRROR應援燈一支。

大廠專用零件難尋

為了鼓勵大眾嘗試維修，並讓義工師傅在無壓力下協助，復修辦館建議每件家電的檢查維修費為50元或隨緣樂助，至於零件費則實報實銷。工作室有一個把零件分門別類的「百子櫃」，Jacky說一般常見的零件不難在網上找到，只要上載原有零件的照片，「有時候我們不知道零件確切名字，例如微波爐的時間掣，有時又有不同模樣，我們便找最接近的更換」。挑戰在於一些大品牌的家電產品，其專用零件很難流出市面，復修辦館這類小規模的維修服務無渠道取得，唯有努力找尋替代品，有時真的找不到零件，只能宣告復修失敗。

生產商擁有所有產品零件，原廠維修理應最方便。不過，眾所周知就算有保養亦設特定時限，而Jacky認為生產商很可能出於成本考量，不願向維修部投放資源。曾有電器公司代理接觸復修辦館，查詢能否協助其品牌的產品維修，然而對方開價較低，加上復修辦館擔心未能應付處理量，此事也沒了下文。近年商界講求環保及ESG（環境、社會和企業管治），Jacky樂觀相信未來電子產品設計可能會更「維修友善」，生產商或完善原廠維修服務，讓維修文化得以復興。

專頁宣傳成功案例

市民決定前來維修家電，Jacky歸納原因不外乎3個，該電器本身昂貴、具紀念價值，或是物主有環保理念。「有人可能寧願多付500元買一部新的，隨手（把舊機）回收或者扔掉。」這群覺得家電不值得維修的人，Jacky認為很難改變其想法，復修辦館的教育宣傳反而針對另一種心態的市民，「他以為無得整，其實那件物件可以嘗試修理」。

Jacky以往從事社福工作，領悟到要改變一個人談何容易。然而憑藉維修家電，現在帶動的心態變化似乎來得更直接。「我弄好一件電器，他就會覺得這些東西真的可以維修，下次可能不會咁快丟棄。他的行為已經改變，成功感會大很多。」復修辦館的facebook專頁頻繁更新，會公開維修案例的「病徵」，附上維修方法及結果。Jacky說此舉不止為了宣傳，也是想引起更多人和應，讓他們知道「有得整」。自復修辦館創立，曾有十多個人截圖facebook帖文傳給他，然後問同樣情况能否修理。Jacky看到這類信息頗開心，「起碼有人看（帖文），而又好像間接地救得番一件嘢」。

開班教基層維修小家電

有時家電的確修不好，復修辦館的專頁分享過一個不算完全復修成功的例子，風筒因膠件碎裂而無法屈曲收納，用過不同膠水都無法承受屈曲的壓力。在物主同意下，義工以電線膠紙固定，雖然風筒自此無法屈曲，但物主願意在安全情况下繼續使用。Jacky設想某情况：「當一個電器只是壞了某個百分比的功能，還用得到，你是不是不用它呢？」從前人們習慣「用到用不到為止」，即使某部分損壞仍會靈活想辦法使用下去，但現代人對電器更加「即棄」，「壞了某個功能便是壞了，不使用了」。Jacky指向工作室一部不能左右轉動的風扇，「擺直吹向一個位置又得唔得？若非老人家不能直吹，年輕人不介意咁咪繼續用囉」。

市面上有很多家居水電維修課程，但甚少教授小型家電怎樣修理。復修辦館不少義工並沒有相關工作經驗，連在街站修理得「似模似樣」的Jacky亦非理工科出身，全憑過去一年多累積實戰經驗學習。義工阿榮坦言要傳授相關知識，又找到有心的義工並不容易。現時復修辦館定期與社福機構合辦或主辦維修班，例如電風扇保養維修班，一方面讓低收入家庭掌握家居及小家電保養維修的技巧，同時招募合適義工參與服務。

歐電器生產商須提供後備零件

復修辦館的概念源於荷蘭阿姆斯特丹的Repair Café，Jacky指出外國有配套促進維修文化，例如歐洲推行「維修權利法」，強制電器生產商在指定年期內持續供應後備零件，讓消費者自行維修。香港維修文化或許未成氣候，亦未有政策支援和鼓勵，但Jacky慶幸復修辦館遇上一群好有心的義工，盡力多做一點，「義工又開心，拿來維修的人都是一個嘗試的心態，一拍即合」。訪問尾聲，阿榮剛剛離去，又有另一名義工推開工作室的門，準備治療一群默默等候重生的家電。

■電器「長命」tips

電器壞掉或源於使用不當，如情况許可，維修義工會指導物主學習保養維修步驟。Jacky分享以下幾項使用小貼士，有助家電更耐用。

【1】電器用後應預留空間及時間散熱，保護內部零件。

【2】風扇扇葉要多清潔，軸心可加些潤滑油。外蓋應掃走塵埃，以免影響散熱。

【3】水煲、電飯煲不能乾燒。

【4】電線不應過分屈曲摺疊，可用索帶或繩輕輕綁好，同時避免踐踏或夾到，一旦斷裂有跳掣漏電風險。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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