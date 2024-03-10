{牆畫達人}陸海天 高手蟄伏 老大廈成就鬧市綠洲

旺區雜亂反而更有趣

陸海天58歲，僅比長寧大廈樓齡小1歲。他於1980年代成為大廈居民，只曾因到英國京斯頓技術學院修讀藝術、立體和室內設計課程而短暫離開。長寧大廈是陸海天從前與長輩同住的地方，現在則是自己與子女的家。

區外人看太子，或會想起花墟和金魚街。對陸海天來說，太子是旺角中頗特別的社區，金魚街、寵物街、花園街和排檔街，都是太子的一部分，到假日還會有很多外籍人士在水渠道花園聚集，好不熱鬧。「過了太子道，又有運動場和警署，很多特色店舖亦在西洋菜街，即係好多特色嘢聚埋一齊。」

美國作家Jane Jacobs在都市理論經典The Death and Life of Great American Cities中提出，城市活力因多樣性而生。與整齊劃分、鼓勵秩序和效率的城市規劃相比，一個空間被混合使用，人口和街道密集，新舊建築混雜其中的社區，在人們的互動下會變得更健康、友好和安全。

10年前萌生美化想法

雜、亂、髒，是不少人對太子的印象，陸海天不否認，反而認為這是好事：「雜亂是一定，但我覺得沒問題。我們在旺角住很多年，已經習以為常。雜亂反而多層次，有不同的特色在裏面，就有趣。」長寧大廈自身恰是混合使用的示範，地下有水族店和寵物店，一至五樓也是商戶，如有十多年歷史的武館；更上層的單位，則是民居，包括劏房戶。陸海天說，這樣的空間組成，是因為大廈的地理位置屬於旺區，不同人爭相租用。「有人話太子太密集，唔係好住得人，但我們的街坊好多把這裏視為安身之所。」

10年前陸海天已有為這幢大廈美化的想法。地理位置上，太子是油尖旺區與深水埗區的邊界，「成日講油尖旺、油尖旺，其實我們相當於一個油尖旺的一個gate（關卡），值得去美化」。因應區內大廈林立，他今次設計的牆畫，正正想為街坊提供一片綠洲。

藝術家偶然當上法團主席

要能成功把牆畫畫在長寧大廈，陸海天說「好多好多巧合集合在一起才行」。「長寧這次做到，是因為我是法團主席，可以直接提出議程，smooth（順暢）好多。如果一個人沒有做法團，只是outsider（外人），那就很難提出想法，會遇到很多反對聲音和意見。」在2014年，長寧大廈業主因對原本法團主席的作風不滿，推翻他後，再推舉陸海天任新一屆主席。他現在已跟不少居民熟絡。

但有主席身分的便利，仍不足夠。若非數年前，屋宇署因發現長寧大廈外牆有裂痕，令法團做檢查工程，和驗樓驗窗，法團不會無端端在整幢大廈的外牆搭棚。陸海天不敢想像，單為美化外牆，提出讓業主合資負擔市面公價最少100萬元的搭棚費用。「開頭屋宇署話外牆有裂痕，好彩我們的工程承辦商檢查後，發現不是結構問題，用專用物料修補牆壁後便可解決。而我們就借了搭棚的機會，在外牆髹油。」

為把牆畫項目的開支控制到最低，使業主容易接受，陸海天沒有特別收取牆畫的設計費，也慶幸得到塗料公司SKK(HK)贊助油漆，最終每戶只需合資約1000至1500元就成事。「有的業主質疑我做不做得到，我就話我親自出去做，有信心做到。第二是錢，每份（有的單位比較大，需付1.5份）你畀1000元就可以。」見證陸海天突破多重難關，連SKK(HK)的總經理曾嘉慧都感詫異，她表示這麼大座兼多業主樓宇外牆畫項目，在香港應該是第一次。

考取「平安卡」 爬棚架度尺寸

檢查工程在去年年頭開始進行，牆畫的工序則在今年2月初完成，趕及農曆新年前完工。陸海天因有多年展覽、商舖和室內設計的資歷，也在公餘時間繪畫，於工程開始前，已畫好牆畫草圖，在法團會議提出計劃。然後他再逐家逐戶「洗樓咁滯」宣傳，動員超過半數業主投票，也得到過半票數支持他的計劃。

陸海天說牆畫草圖用幾天就可以畫好，但執行前還要微調細節。他為完成這次項目，考取強制性基本安全訓練課程（俗稱「平安卡」），續爬到棚架上為每戶的窗戶和冷氣機量度尺寸，掌握好整體牆畫的大小，才開始下筆。由於設計圖涉及27種顏色，他和3個油漆工人每天上漆前，都要準確知道在畫哪些部分，和要帶哪些顏色的油漆。

「是摸着石頭過河，一開始不知道夜晚沒太陽做不做得到呢，後來才搞得清楚，發現夜晚看顏色不準確，只能在日間上漆。」幸好他沒有畏高，不然在狹窄，被冷氣機、屋簷阻擋的棚架空間上，應該會嚇得半死。

城市地景並非壁畫、塗鴉

牆畫運用了不少曲線，從多種暖色配搭，可以看到設計者的童真。不過，陸海天平日比較喜歡畫的，其實是幾何抽象畫，有時更涉及宗教元素。選擇在自己住的大廈畫樹木與天空，是考慮到建築物牆畫不是個人作品，不是mural（壁畫）、fresco（濕壁畫），也不是graffiti（塗鴉），需要顧及所有住戶或商戶的觀感和接受程度。「設計一定是愈少人質疑愈好，如果畫我平時的畫，或畫金魚、水底，可能會有人問我：你搞咩啊？」此外，牆畫是城市的地景一部分，如果太搶眼，可能增加交通意外風險，「太過standout（突出）會有很多問題產生」。

但為什麼是森林？記者能看出牆畫上的白鴿，和臨近公園的白鴿群呼應，也知道天空部分和藍天有時會融為一體，但其他視覺元素跟太子有什麼關係？陸海天解釋，綠化、森林的概念，比較容易讓業主接受。他曾提出3個方案：淨色、紫色為基調的簡單圖案牆畫，以及目前的版本，後者得到最多業主投選。

他明白，區外人或會疑惑，森林跟太子好像沒有明顯關聯，但身為住在長寧大廈的街坊，他指大廈的住戶普遍年紀較大，希望在這裏一直住下去，花草樹木是他們覺得親切的主題。「他們都希望綠化社區，現在水渠道有個小公園，有些樹很好，牆畫可以延續綠化，尤其這裏周圍都是大廈。」

他強調做牆畫一定要尊重街坊看法，牆畫對於社區的意義比創作者怎麼想更重要。最終的成品，在他眼中有個完整的結構：長寧大廈變成一個大森林空間，裏面每天發生很多事，有不同情緒，而每個窗口裏面的住戶或商戶，都是這個空間的一分子。

受王無邪、趙無極畫風啟發

陸海天曾在設計界工作超過30年，但他說自己更享受公餘時間自發繪畫。不少客戶期待裝潢顯豪氣，不會思考空間本身特性，讓他興趣缺缺。公餘時間，他更享受自發繪畫。陸海天曾在南丫島榕樹灣附近，已結業的意大利餐廳Pizza Milano繪製壁畫，也於1990年代受本報委約，為「星期日明報」的「一期完小說」設計插圖。

他說最欣賞的畫派是前拉斐爾派（Pre-Raphaelite Brotherhood），題材涉及神學和莎翁劇作，而個人的畫風，就受王無邪與趙無極等畫家的現代水墨抽象畫影響。他最初用塑膠彩作畫，後用蛋彩，最近也開始應用室內設計的技巧，用現成的植物和樹枝製作雕塑畫（sculpture painting）。尺寸多為正方形，適合呈現幾何圖形內容。

陸海天告訴記者，他曾經大病兩次，康復後警醒，若有想要做的事，就要快點去做，因為「可能聽日就冇得做」。問他最喜歡哪一種媒介，他說多種媒介都是正在探索的方向，亦計劃進修藝術，正在整理作品集，梳理自己的藝術旨趣。如果有機會，他更想延續為建築物製作牆畫的計劃。他建議，如果其他業主也想在私人大廈製作牆畫，不一定要像他這樣做整幅牆規模的牆畫，也可以單畫一面或在小範圍進行。他指如果附近的垃圾收集站，或其他區更適合製作牆畫的7層高唐樓，需要協助，他也樂意幫忙。

「好似南美的牆畫，已經是國粹，1930年代時，美國很多Art Deco（裝飾藝術風格）建築物，都會邀請南美牆畫師作畫。現在很多人來長寧打卡，最好外國媒體都來看看。如果香港也可以發展牆畫文化，變成一種走出本地的東西，我就當然很開心。」

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 曾憲宗、受訪者提供、Google Map街景圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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