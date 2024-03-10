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2024年3月10日星期日
星期日生活
星期日生活
悼：再見鳥山明
童年現在一般喜愛
鳥山明給我的童年
周日話題：金庸走向世界的兩個腳印
影像特區：金庸‧小說填字遊戲
金庸‧小說填字遊戲答案
周日話題：金庸〈月雲〉小議
「文心俠骨赤子情——金庸的故事」金庸百年誕辰展覽序言
無名周記：惡是怎樣悄然來到的？
同場加映：金庸City Walk——追蹤查大俠足迹
老少女之麻糬周記！
同場加映：《特權樂園》：觀眾與肇事者的距離
開門讀書：突出來的釘子——小澤征爾
平安祭：The Taylor Swift Conspiracy
五音筆傳：可能是嘻哈人最愛的神秘法國專輯：Troupeau bleu(1975)
#018 金魚囝
movie chic, movie style：賀歲片票房啟示：《臨時劫案》愈映愈旺
論語．電影：只要補一個鏡頭，《年少日記》就可以拍續集
家明雜感：《味遊心窩》烹調與電影
影片簡評
單元連載：香港書88
星期日文學‧00後讀者：金庸武俠小說是文學啟蒙
{牆畫達人}陸海天 高手蟄伏 老大廈成就鬧市綠洲
盤中食事：3月10日的魷魚糜 記二二八事件
打開垃圾：「有得整」改心態 家電醫生維修代丟棄
ways of seeing：女小提琴手 藉宮崎駿軟銷環保 奏起《天空之城》 反思人類貪婪
街知巷聞：山旮旯深度遊 感受榕樹凹鄉村温情
未來城市：業界服務優質 食客不做大爺 彼此尊重共建禮貌之都
論語．電影：只要補一個鏡頭，《年少日記》就可以拍續集
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【明報專訊】近來本土電影的奇葩，肯定非《年少日記》莫屬，截至1月28日為止，電影總票房2千6百多萬，每個星期的票房也有40多萬，爆了一個小小的奇蹟。
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悼：再見鳥山明
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