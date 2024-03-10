周日話題：金庸走向世界的兩個腳印

對於金庸來說，獲不獲獎其實無所謂，因其書迷遍佈全世界。隨着金庸小說改編的影視劇、電子遊戲、動漫等大量出現且廣獲好評，若能在宣傳與研究方面添把火，那就再好不過了。這回浙江打頭陣、各地陸續響應的金庸百年紀念活動（起碼我接到邀請的有北京、香港、台北等），我相信會起推波助瀾的作用。

今年1月，我接到浙江海寧朋友來信，告知重修金庸故居即將落成，邀我為「文心俠骨赤子情——金庸的故事」撰寫序言（見下文），隨信附來了《金庸故居展陳大綱》，讓我批評指正。我的回信直截了當：「展覽談及金庸小說的聲譽，漏了兩個國際學術研討會，一是美國科羅拉多大學主辦（1998），一是日本神奈川大學主辦（2001），金庸都親自參加了（我也到場發表論文），且有英文及日文會議論文集刊行。」第二天，意猶未盡，我又給對方發去如下信息：

1998年5月16日在美國科羅拉多大學召開「金庸小說與二十世紀中國文學」國際學術研討會，來自世界各地40多名代表出席盛會，共同闡釋金庸小說「這一覆蓋全球的文學現象之謎」，有英文論文集出版The Jin Yong Phenomenon: Chinese Martial Arts Fiction and Modern Chinese Literary History（N.Y.: Cambria Press, 2007）。

2001年11月4日在日本神奈川大學召開「歷史與文學的境界」研討會，特意邀請金庸到場做基調演講，中日學者都在這次研討會上發表了關於金庸文學的論文。2003年，神奈川大學還出版了名為《歴史と文学の境界：〈金庸〉の武侠小説をめぐって》的論文集。

國外學界

接納金庸小說

在我看來，金庸走向世界的漫長歷程中，這兩個學術會議很重要，代表了國外學界對金庸的接納。必須略為修正的是，上面提及的會議時間，是起點而非全部。我手頭剛好有一張美國會議期間餐敘的照片，顯示時間是1998年5月20日。不說遠處綽約的人影，正面清晰的5個人，從右往左，分別是錢理群、李澤厚、劉禾、李陀和我。那時大家都還年輕，即便年紀最大的李澤厚先生，也都那麼生氣勃勃，笑容可掬。

那次美國會議的操盤手是劉再復先生，除了在科羅拉多大學任教，更因他與金庸關係非同一般。此前一年，我和夏曉虹應王德威的邀請在哥倫比亞大學訪學，與劉再復女兒、北大中文系畢業的劉劍梅，以及曾在北大跟我進修的何素楠（Ann Huss）等多有聚會與交流。獲悉劉先生正積極籌辦金庸會議，我提了很多建議，包括邀請哪些大陸學者（當然也給劉先生帶來一些麻煩，此是後話）。而日後影響巨大的英文論文集之所以能順利完成，也有賴何素楠、劉劍梅的合作編譯。

我曾坦承自己並非合格的金庸專家，除了若干隨筆，真正的學術論文只有收入英文論文集的這一篇，中文題為〈超越「雅俗」——金庸的成功及武俠小說的出路〉，初刊《當代作家評論》1998年第5期。此後的若干闡釋與發揮，基本上都根源於此。沒有與時俱進，實在不好冒充內行；可又因紀念與推廣的需要，不時應邀寫點小文章——這回也不例外。

除了上述英文及日文論文集，我手頭還保留了一本東京御茶水書房2003年刊行的小冊子，薄薄60頁，屬於神奈川大學評論系列叢書，題為《金庸は語る：中国武侠小説の魅力》，鈴木陽一編著。該書第一部分簡介金庸的創作及年譜等；第二部分是主體，乃「金庸的世界與中國——歷史與文學的境界」座談會的錄音整理，參與對話的是「作家、浙江大學人文學院院長金庸」、「北京大學教授陳平原」、「神奈川大學人文學研究所所長鈴木陽一」。談論的話題包括「關於查氏一族」、「從外交官到新聞記者」、「左手社論、右手武俠小說」、「歷史的視角——正史與野史」、「何為金庸現象」、「金庸論爭——傳統與現代的新衝突」、「金庸小說與媒介」、「現代與小說文體」、「面向未來」。如此蜻蜓點水，自然不及專著或論文集探討深入；但其涉及面廣，對一般讀者又不無好處。由此可看出，20年前的日本讀者對金庸並不怎麼熟悉，這才需要此等「金庸入門」。

小冊子上說得很清楚，舉辦座談會的時間是11月7日上午，忘記是正式會議結束了，還是穿插其間，地點在神奈川大學某小會議室。記得對話結束後，金庸邀我再聊聊，於是有了那張單獨合影。喝過了咖啡，臨別時，金庸遞給我一個紅包，這讓我很錯愕。因為按照規矩，座談會是神奈川大學組織的，為尊重知識產權，他們已付給了我酬金。作為對話者之一，金庸應接受神奈川大學的答謝才對，不該讓他破費的。我當然知道金庸很有錢，可一碼歸一碼，會議組織者可以接受金庸先生的捐贈，而像我這樣參會的學者，任務是認認真真寫論文，而不是與研究對象交朋友、拉近乎。

我曾多次在文章中提及，我的博士導師王瑤先生提醒過：研究者不該跟研究對象走得太近，否則容易感情用事，喪失獨立判斷能力。因此，我告訴金庸先生，會議主辦方已給我提供機票、住宿及論文發表費，我不能再接受額外報酬。這回輪到金庸先生錯愕了，愣了一會，他才再三解釋：他很尊重我的人格，沒有恩賜的意思；但也請我理解，到了他這個年紀，有能力且有機緣幫助別人，那是很幸福的事，請我千萬笑納。這場景，雙方都很尷尬，最後還是助理出來打圓場，要我收下查先生一點心意。

善於察言觀色

特別注重細節

多年後，一次在香港小聚，金庸說起有些大陸學者打着研究他的旗號，向他要資助，而且獅子大開口，讓他很不高興。我這才猛然醒悟，為何那次日本會後，浙江大學讓金庸改在中文系招收「歷史和文學」方向博士生，會邀請我加盟，作為合作導師。在我，這當然是高攀了，最初猜想是浙大考慮到是我首先提議；至此方才悟出，或許日本那一番主客互相推讓，給他留下了深刻印象。作為著名小說家，金庸善於察言觀色，且特別注重細節，當初那種猝不及防的表現，起碼讓他意識到，選擇我作為合作者，不會太離譜。至於日後因主客觀因素，這一合作不太成功，我在別的文章中已多有反省。

2024年3月6日

於京西圓明園花園

文˙陳平原

編輯•鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao