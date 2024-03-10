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鳥山明給我的童年

【明報專訊】在銀河某處／文˙Pen So

這兩天腦海中浮現了很多童年回憶，全部都圍繞着《龍珠》，例如在便利店扭萬變卡、在遊戲店看其他人玩《龍珠Z：天下一武道會》、偷偷在夜晚不瞓覺追看電視、在茶樓看漫畫、扮出「龜波氣功」、用風筒吹「龍珠頭」髮型等。鳥山明老師的作品佔據了我童年一個很重要的位置，沒有其他作品可以取代。童年時覺得老師畫風比較簡潔，作為小朋友的我容易參考模仿，所以我一開始自學畫畫就是由畫《龍珠》角色開始，到之後嘗試創作自己的漫畫故事，其實全部故事都是格鬥為主，角色還要懂得變金髮，造型跟孫悟空一模一樣。

幾年前東京展出1990年代漫畫原稿展，有幸親眼看到鳥山明老師的原稿，令我相當震撼，他每一筆每一條線乾淨利落，完全沒有多餘的修改，以前童年以為容易繪畫，到長大後才明白老師的厲害，基本上很難模仿，所以當時我愈畫愈差，所以轉其他風格。感謝鳥山明老師在漫畫上的貢獻，感謝為我們提供超正的電玩動漫娛樂，希望老師已經到達新宇宙，在銀河某處繼續生活。

鳥山日月／文˙Stella So

鳥山明突然離世，感覺就像失去了一位至親。這一位漫畫大師的作品塑造了很多人的童年，《IQ博士》表面上是一部小孩子的動漫畫，內裏卻有很多不為人知的一面，每個配角都令人着迷：例如則卷千平，表面正經內心卻非常鹹濕，最擅長3秒變身俊男的絕技；宇宙大王和他的下屬，流浪到其他星球，大王的傲慢及下屬的卑微永遠烙入DNA不會改變，腦袋的位置原來是屁股，他們總是用屁股思考；另外有一個傻瓜超人，總是希望扮美國電影的超人，常常用滑板扮飛天，幻想可以四出維持正義，但內心奸詐總是愈幫愈忙；還有一個常常夢想可以單靠電髮變美女的草菇頭妹妹，年紀小卻是最老積而且看不起人。《IQ博士》這套動漫畫就是小時候看跟長大再看，根本是完全另一種味道，每每道出社會中的甜酸苦辣，正經得來又有點猥瑣，誇張得來又有點現實，明明是兒童故事卻又好像現實生活一樣荒誕滑稽，簡直是老少咸宜。想不到後來鳥山明老師更進一步創造《龍珠》這個充滿龐大宇宙觀的故事。由悟空小時候開始，為了實現夢想而千辛萬苦找到7粒龍珠，到之後要逐一KO一個個幕後老大，最終培育成不同時空的宇宙最強。

回想當年沒有互聯網，《龍珠》劇情非常緊湊，想看最新一期的《龍珠》連載，只有靠同學在漫畫店買來的簡陋複製本傳閱。

鳥山明創作的故事總是佔據了我童年的一大部分，真不知道他的腦袋是怎樣構造的，同樣自稱漫畫家的我真是十分慚愧，並且佩服得五體投地。現在想起，鳥山明這個名字，鳥山日月還有水，一幅美麗山水畫立即呈現眼前，更是用飛鳥的視線俯望着宏偉的美麗山水。真是上了年紀才感受到他那股不平凡的詩意。

六七歲看《IQ博士》──把欲望直白放到最大／文˙葉緻慧

按現今盛行的「無邪耐心育兒大法」，睡前跟六七歲的孩子讀《IQ博士》實在說不過去，書中滿滿的inappropriateness對我那教徒老公來說，簡直是教養的陷落。

我的狡辯：漫畫不是我的，是家姊的。多年前年少無知沒品味，搬屋為了省地方就地把家姊的《IQ博士》拿到漫畫舖放售，激死她。10年後良心發現把書買回來，但姊沒地方就叫我先留着。

一天，小兒在書櫃深處看到小雲封面的第一集，潘朵拉的盒子就開了。

再辯解：看《IQ博士》電視卡通的時候我還小（同樣是六七歲），印象中小雲小吉好可愛，故事搞笑，而屎尿屁在我家一直是無傷大雅的，可是我忘了……博士也很鹹濕。

跟讀《男兒當入樽》一樣，小孩聽我講第一集，老公在旁邊自己看第二集，愈看愈樂，男人小兒不時爆笑。

笑什麼呢？屎尿屁、黑社會大佬挖鼻屎作武器貼到敵人面上對方很害怕、各式出人意表的低B。

講故事是表演，不能笑，正如喜劇演員自己是不笑的，所以我沒笑。但我爽。

爽什麼呢？爽他童叟無欺地暴露我們的真面目：小氣、虛榮、無知……書中看似另類的人物設定，但其實是大家藏得最深的負面特質，不知可不可以叫作反向stereotype。

例如踩三輪車的草菇小姐。社交媒體上的人兒天真可愛童言無忌；現實中小女孩說話老積、扮大人、貪靚、愛穿紗裙搔首弄姿自以為是，只是縮成微型之後，不知為何就會變可愛。

行事剛直的栗頭老師其實很小氣，溫柔關心學生的山吹老師其實什麼也不懂。天才博士很鹹濕，所做的發明多是為了跟山吹老師拍拖或偷窺她之類。

有一集，兩個城市女人到鄉下（即是天神村）玩，到處拍照、見到什麼也說是難得的田野風光。她們見到農夫，作弄說邀請他「一起鑽進照相機裏」，農夫配合地答：「我怎能進去呢？」女子才開估說這是照相機，拍照用的。用腳架和遙控功能合照之後，農夫又作驚怕狀：「嚇死人了，我還以為有透明人作怪呢！」逗得兩女子跳起大樂，以為鄉下人天真淳樸，深以體驗到鄉間風情自得。誰知一轉身，農夫就在讀者跟前自爆：「玩笑開大了。」

如果《小甜甜》賣的是少女幻想，《小忌廉》賣的是對成功、外表的欲望唾手得到，《叮噹》賣的是創意和諷刺現實，《男兒當入樽》賣的事是熱血過程；《IQ博士》賣的就是坦白──把欲望赤裸裸地放到最大反而荒誕好笑，甚至可愛。

書中不多的夢幻的情節都發生在物慾簡單（只需要「機械維單A」作能源補給）的機械人身上。例如小寶寶愛小雲；小雲為了收養的流浪貓，參加世界最強最勁大賽，贏得的獎金全部用來買貓糧罐頭；小雲見到惡老虎因為飼養的文雀去世傷心潦倒，小雲用買米的錢買了文雀給老虎，還以暴力（打爆地殼！）逼老虎接受小鳥。

計我話，六七歲得以鳥山明的《IQ博士》作為直視人世的開端，幸甚。

課上的塗鴉／文˙賴勇衡

很多人說起《龍珠》會先想起卡通片，但因為播放時間太晚，家教較嚴的我沒機會看（反而《IQ博士》卡通片在兒童時段播放，我多看其動畫版而非漫畫原作）。我的記憶主要源自其漫畫版，透過《漫畫周刊》連載及其他盜版合訂本斷斷續續地看。不止看，還會動手畫。上課時聽不進去，隨手在課本上塗鴉， 畫得最多的是《龍珠》的主角孫悟空和孫悟飯。但我畫來畫去都限於「斯路篇」時期兩位主角的超級撒亞人造型，因為這時期的造型最容易掌握。早期的《龍珠》是趣怪少年冒險題材，跟《IQ博士》相近，較適合兒童讀者。少年孫悟空和小雲都是以曲線為主的Q版設計，對沒受過訓練、只是無聊「畫公仔」的小朋友來說難度比較高。鳥山明畫風後來大變，《龍珠》變成宇宙級打鬥漫畫，人物的臉容、髮形及肌肉線條都呈現為「起角」的幾何圖形，更容易模仿。日畫夜畫，難得有個小學同學欣賞，請我為他畫一幅集合4個超級撒亞人的畫。工序是：在《號外兒童周刊》等雜誌蒐集素材，選好哪個角色、哪幅圖作為臨摹對象後，便在畫紙上組合構圖。先用鉛筆起稿，再用黑色針筆落墨，擦去鉛筆線後用木顏色上色。

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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