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8 Gen 3晶片伙拍Leica鏡頭 實測小米$5999親民攝影大師

【明報專訊】近年手機拍攝技術已經能夠與高階相機相提並論，拍出來的相片接近萬元相機的質素。最近小米更與Leica合作將攝影科技融合，深度合作下推出最新手機：小米14系列。究竟小米14換上全新處理器後，拍攝質素有多高？立刻試玩。

小米14系列去年底在內地發布，推出標準配置的小米14，以及拍攝功能更強的小米14 Pro及14 Ultra，當時吸引不少粉絲搶購；國際版卻要待上月尾的世界行動通訊大會（MWC）前才首次亮相，剛於本月7日正式發售，亦只有小米14及小米14 Ultra。

圖像GPU跑分比上代多1倍

今次記者實玩的標準版本小米14，擁有極具設計感的外觀，搭載6.36吋1.5K解像度的OLED平面屏幕，支援1至120Hz自適應更新率、240Hz觸控取樣率和3000nits峰值亮度，都屬於旗艦機規格，無論是睇戲還是打機都能呈現精細的畫面。

至於性能方面，小米14配備了高通最新Snapdragon 8 Gen 3旗艦行動平台、LPDDR5X RAM和UFS4.0 ROM，內置4610mAh電池，支援90W超級快充和50W無線快充，讓用家使用時毋須擔心電量問題。

在使用體驗上，因為機身較細，較合適手掌較小或女性用家。試用Geekbench跑分，今代圖像GPU的進步可說是突飛猛進，上代大約取得7000分，今代取得近13,800分；而CPU的表現，亦由上代大約1700（單核）／5000（多核），提升至2300（單核）／6800（多核），Snapdragon 8 Gen 3圖像處理上明顯更出色，玩《原神》等需求機能處理的遊戲時，就算調至最高效能仍能順暢遊玩。

3主鏡頭皆5000萬像素

最令人期待的還是小米14的主相機系統，擁有Leica光學Summilux的3鏡頭主相機，包括廣角、長焦和超廣角鏡頭今代統一為5000萬像素。當中75mm浮動長焦鏡頭，遠近拍攝皆非常清晰，配合Light Fusion 900 1/1.31" 大感光元件，這些鏡頭組合讓記者能夠輕鬆拍攝出不同風格的照片和影像。品牌與Leica深度合作之下，備有多個Leica拍攝模式，用家亦可以選擇不同的「大師鏡頭」，尤其在人像拍攝上有更多效果選擇，絕對是拍攝人像愛好者的福音。

Ultra送相機套裝 手柄兼任充電池

小米14系列中更受矚目的小米14 Ultra，搭載了6.73吋WQHD+解析度的「微曲邊」LTPO屏幕，用上自家研發的C8發光材料，支援12bit色深、1至120Hz自適應更新率和1920Hz PWM調光，令屏幕色彩鮮明、清晰度極高。

規格上小米14 Ultra和普通版一樣，搭載Snapdragon 8 Gen 3晶片、LPDDR5X RAM和UFS4.0 ROM，內置了大一點的5000mAh電池，支援90W快充和80W無線快充。

未支援衛星電話、AI執相

小米14 Ultra與普通版最主要分別是相機系統，Ultra擁有Leica Summilux光學4鏡頭，包括F1.63-F4.0可調光圈的主鏡頭、12mm（122度）超廣角鏡頭F1.8、3.2倍長焦鏡頭F1.8及5倍長焦鏡頭F2.5，覆蓋了12-120mm焦段，主鏡頭和5倍長焦的光圈比上一代略為加大。大光圈鏡頭配合1吋超大感光元件，令影像更為漂亮。

今代附送專業手機攝影套裝（上一代需另購），加入相機手柄不單令拍攝時更就手，手柄亦是外置充電器，邊拍攝邊充電，實在貼心。然而較可惜的是，小米14及14 Ultra內地版有些功能並沒有在國際版推出，包括衛星電話及AI生成相片的執相功能，如果未來可透過更新追加就更理想。●

小米14規格

系統：Android 14

屏幕：6.36吋 2670×1200 解像度OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

內存／儲存空間：12GB／512GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：23mm F1.6、115度超廣角F2.2、浮動3倍長焦F2.0；皆5000萬像素

前置鏡頭：3200萬像素

電池容量：4610mAh

其他：90W快充、屏下指紋感應器、面部識別、IP68防水防塵

體積：152.8×71.5×8.2mm

重量：193g

售價：$5999

小米14 Ultra規格

系統：Android 14

屏幕：6.73 吋 3200×1440 解像度OLED

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

內存／儲存空間：16GB／512GB

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：23mm F1.63-4.0、122度超廣角F1.8、3.2倍長焦F1.8、5倍長焦F2.5；皆5000萬像素

前置鏡頭：3200萬像素

電池容量：5000mAh

其他：90W快充、屏下指紋感應器、面部識別、IP68防水防塵

體積：161.4×75.3×9.2mm

重量：224.4-229.6g

售價：$8999

查詢：3077 3620（小米）

文：JJ

模特兒：Pamela Chau

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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