釜山、慶南7大賞櫻熱點 漫步韓國夢幻櫻花隧道

釜山可說是韓國賞櫻勝地之一，最佳賞櫻期一般在3月底至4月中旬。櫻花季前是梅花盛開的時間，櫻梅夾雜盛放，同時間也是油菜花開花的季節。不過由於近年天氣反常，實際花期有時與氣象機構的預測有一定差距。按記者多年在韓國的賞櫻經驗，主要根據氣溫和雨量來調節追櫻行程，如天氣較暖、日照時間較長，櫻花多會提早盛放；若有大風大雨，櫻花則可能提早凋零散落。

釜山賞櫻地點大多集中於市區，不少餐廳都可欣賞到街道上的櫻花。另外有些特別景點，經長年栽種大量櫻花樹，又會形成獨特的賞櫻景色。每年3至4月，釜山與慶尚南道各地均有不少賞花慶典，其中慶尚南道的鎮海更是遊客的賞櫻熱點之一，而由釜山出發前往，較首爾更方便。記者推介7個賞櫻景點，方便的私密的，近山的近水的，各適其適。

1.洛東江邊公園 2公里櫻花道打卡

洛東江是韓國最長河流，全長525公里，發源於江原道的太白市，最後經釜山注入大海。釜山賞櫻熱點之一是沿洛東江而建的三樂江邊公園，在河的兩側有一條長約2公里的櫻花道，種滿1200棵櫻花樹，不論是乘車經過或是親身到訪這條超長櫻花隧道，感覺一樣震撼，也容易拍攝到絕美照片。

特點：由於日照和風較強，較其他地方更早開花；但因鄰近江邊，風較大，3月尾時仍有點冷

地址：釜山沙上區掛法洞洛東江

交通：釜山地鐵2號線沙上站3號出口

2.東萊溫泉川 熱鬧慶典歎限定甜點

東萊溫泉川有一條長約2.3公里的櫻花路，全程步行約需半小時，河川兩旁種滿櫻花樹，當中有小橋或石溪路相連。最令人興奮的是從地鐵東萊站2號出口步行約10分鐘，可看見油菜花田和櫻花路互相輝映的畫面，周圍還有各式花卉，色彩繽紛。每逢花季，附近更開滿小吃攤檔，令櫻花慶典更添精彩！這裏的咖啡街同樣著名，花季期間，不少旅人都喜歡在賞花後，選一間可以欣賞到櫻花的二樓咖啡店，喝杯咖啡，吃一口櫻花期間供應的限定甜點。

特點：溫泉川櫻花慶典場地，可同時賞櫻花與油菜花田，市區中的特色熱點，風景如畫

地址：釜山蓮堤區蓮山洞

交通：釜山地鐵1號線東萊站2號出口；或釜山教育大學站4號或6號出口

3.大渚生態公園 兼賞釜山最大油菜花田

大渚生態公園裏擁有釜山最大面積（約76萬平方米）的油菜花田，幾乎一望無際，加上鄰近釜山金海國際機場，沿路也種有不少櫻花樹。雖然今年有消息指當地不會舉行慶典，但依然會開放予公眾賞花。

特點：超大油菜花田；鄰近釜山機場

地址：釜山江西區大渚1洞2647

交通：釜山地鐵3號線江西區廳站1號或3號出口

4.金蓮山 櫻花樹下野餐放空

金蓮山設有很多登山徑，其中前往金蓮山登山車站的上坡路旁種有不少櫻花樹，附近的水營區國民體育中心亦有休憩園地，不少人喜歡在此野餐賞櫻，是當地人私藏的賞櫻和野餐秘點之一。再往山上走，亦可見滿山櫻花，喜歡的話可在櫻花樹下野餐，或懶洋洋地躺在墊上，抬頭望望盡是櫻花和藍天，甚是寫意。

特點：當地人賞櫻及野餐秘點

地址：釜山水營區水營路521號街55

交通：釜山地鐵2號線金蓮山站2號或4號出口

5.影島東三海水川 當地人賞櫻秘境

在韓國海洋大學校附近的東三海水川，也有一條長長的櫻花大道，平日是市民的散步熱點，有橋有水，美不勝收，拍照時可令構圖更有特色。由於影島沒有地鐵接駁，交通稍欠便利，因此遊人不多，大家可以慢慢打卡！

特點：當地人賞櫻秘點

地址：釜山影島區東三洞 1126-11

交通：釜山站坐巴士190到「海洋大學三岔路口˙東三洞貝冢展示館」的巴士站下車，往東三海水川方向步行約2分鐘

6.慶南鎮海 投入韓國最大櫻花慶典

位於慶尚南道的鎮海，既是韓國著名的軍港，也被推選為最美麗的賞櫻地點，慶南鎮海軍港節更被稱為韓國最大櫻花慶典。今年是第62屆軍港節，由3月22日至4月1日舉行。櫻花慶典包括慶典前一天的前夜祭（於中原環島設有舞台）、余佐川或帝皇山公園的前夜星光慶典、軍樂儀仗慶典、鎮海樓海上煙花慶典、海軍士官學校特別開放活動等。在中原環島及周邊，大家可隨意到場找位置看表演，也可到周邊的小食攤檔品嘗各式人氣小食，如酥炸原隻魷魚、各式串燒、炒栗子、炒銀杏、煮蠶蛹等。由於每年表演內容及舉行日期時間不一，出發前可留意鎮海軍港節或韓國旅遊官方網頁（jgfestival.or.kr）。

特點：余佐川有約1公里櫻花路；附近慶和站有舊鐵路軌櫻花路，於軍港節期間有舊列車停泊；帝皇山公園的鎮海塔可俯瞰鎮海景色

交通：釜山地鐵2號線沙上站3號出口，於釜山西部市外巴士客運站乘巴士往鎮海市外巴士總站，票價6100韓圜（約36港元），車程約1小時多

7.巨濟市 住韓屋賞韓櫻

巨濟島是慶尚南道巨濟市的主島，面積380多平方公里，是僅次濟州島的韓國第二大島嶼；與釜山以巨加跨海大橋連接，也與統營市以新巨濟大橋相連。若想來個春天小旅行，可入住位於巨濟大學旁、在當地少數獲得優秀認證的韓屋住宿。從韓屋步行30分鐘可到達長承浦港，當地政府於2000年代於海岸道路上種植了600棵王櫻花樹（韓櫻品種之一），每到4月初櫻花樹盛放，黃水仙亦遍地開花，美不勝收！ ●

特點：長承浦海岸道路種了600棵王櫻花樹（韓櫻品種之一），花瓣較大，盛開時，漫天櫻花非常美麗

地址：長承浦海岸道路

交通：由長承浦菱浦洞住民中心，步行長承浦海岸道路（約4至5公里），一直走至長承浦港，中途沒有車站；或可乘的士前往

釜山往巨濟交通：

˙從沙上地鐵站的釜山西部市外巴士客運站乘高速巴士，分別有停靠巨濟的古縣高速巴士站（票價9000韓圜/約54港元）與長承浦市外巴士站（票價9700韓圜/約58港元）兩種路線，車程均約1至1.5小時

˙釜山金海機場也有巴士分別停靠古縣高速巴士站（票價8800韓圜/約53港元）或長承浦市外巴士站（票價9400韓圜/約56港元），車程均約1.5小時

●旅遊錦囊

證件：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1000韓圜約兌6港元

機票：香港快運3月底香港往返釜山，連稅約2346港元起

韓國常見櫻花品種：王櫻花、山櫻、八重櫻等，王櫻花是韓國街頭常見的櫻花品種之一，花瓣較大；而八重櫻的花瓣層層疊疊，在王櫻花的花期過後才盛放

文：卓惠媛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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