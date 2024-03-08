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一蕉一車胎 飛越思維定界 「藝術無人機」探問人與科技

【明報專訊】無人機劃破維港上空，時而砌成星河圖案、時而砌成《戴珍珠耳環的少女》，預言會成為每月指定動作。無人機在藝術家Samuel Swope的巧手卻搖身一變，變成一根會飛的蕉、一個會飛的車胎。當藝術結合科技，容易着眼於科技炫目效果，反而忽略藝術本身，那根蕉、那個車胎意味什麼？

10多年前，香港有根蕉從超市出發，不疾不徐飛往金山郊野公園。它看起來跟一般香蕉無異，只是蕉頭蕉尾多了螺旋槳。平常是獼猴大哥來勢洶洶撲向香蕉，平生從未看過香蕉主動送上門，香蕉這番熱情倒嚇跑許多獼猴。突然，香蕉從天而墜，一頭獼猴率先試探倒地的蕉，但是剛才發生的事太匪夷所思，於是牠的腳步緩緩退卻；另一頭獼猴搶閘奔往，才發覺那是一根不能吃的蕉。

受動態藝術啟發 來港發展16年

飛蕉不是真蕉，而是飛行雕塑，它之所以能夠騙過獼猴，因為「蕉身」表面抹上真實香蕉的氣味，「真實和可能不真實之間存在着一種非常有趣的張力」，Swope坐在火炭工作室解釋BANANA MISSION: a monkey behavioral study（2010）。他比駿洋邨居民更早落戶火炭，10多年前從美國而來，跟畫家黎卓華合用工作室，靠一道木牆劃分工作區域，測試無人機時就不會影響她作畫。

Swope那邊有張長枱，案頭擱了電腦和零碎的電子零件，長枱旁放置車胎和一串飄浮的黑氣球，牆壁還掛上幾件作品。其中一個還在測試，形態模仿詹姆斯．韋布太空望遠鏡——太空望遠鏡窺探宇宙，但這件作品的鏡面不能直視自身，反從不同角度倒照自己的身影。地方不算大，還有足夠空間測試無人機嗎？他聞言笑道：「所有香港藝術家都面對相似問題，每個在香港的人都面對空間限制。但我嘗試積極一點，找方法在這個區域飛行。」正如他也從美國飛進香港藝術圈。

Swope本來在美國主修繪畫，後來授教雕塑的教授介紹動態藝術（kinetic art），作品塑造觀眾可感知的動態或從動態而來的效果，他受此啟發，開始結合藝術與科技創作。有年有機會來港交流，「我能感覺到這裏的藝術界即將發展得非常非常快，我想成為其中一員」，畢業後旋即執好行李、孭上背囊，飛奔香港開設工作室。16年過去，他發現香港藝術發展遠超他預期，也沒料到藝術與科技這一範疇那麼快成為顯學。

他以飛行和空氣為創作媒介，有別於傳統科學的使用方式，反而用在藝術裏探索不同議題。他沿藝術史追溯類似概念，時間回到1919年——《噴泉》（Fountain）尿兜面世兩年後，杜象（Marcel Duchamp）的《巴黎空氣 50cc》（50 cc of Paris Air）用玻璃瓶「盛載」巴黎的空氣，飛到美國送給贊助人。Swope解釋，我們大多時候都是無意識呼吸空氣，不會刻意感知空氣為實物，但是杜象透過這個概念塑造了空氣，賦予它可感知的體積，「我們可以感覺到它。因為它在容器內，那我們就可以把它當作一個物體來對待」。

7秒射30紙飛機 上班族照上班

現在探討飛行和空氣，科技是不能跳過的路徑。2010年的飛蕉將無人機結合雕塑，無人機部分仍是現成；2012年起他開始自製作品用的硬件和軟件，第一個製造的作品是紙飛機發射器——7秒就能射出30架紙飛機，設計看似童趣，倒是成人社會的運作規律給他靈感，藝術試圖介入社會。

每個火炭平日的早晨，上班人潮從港鐵站出發，攀上大斜路，魚貫而入工業區，Swope形容似種「機械流程」。噠噠噠噠噠……頃刻滿天紙飛機劃破夏日長空，熱空氣賦予紙飛機翱翔天際的能力，好一會兒才降落人間。天上地下大量紙飛機，理應引起上班族的好奇心，佇足仰望才走回上班的路徑，「就像短暫停頓，或者暫時逃離我們的日常生活」。結果，無人理睬，紙飛機跟颱風一樣，打不亂香港人上班的節奏；唯一回應的是清潔工，火速到現場清理。Swope回想起《ta-ta-ta-ta-ta→》帶點歉意，記憶中還有一架紙飛機久久未掉下來，一直在空中飛行，「我們都被限制住，無法逃脫，但紙飛機做到了」。

紙飛機可能也算是一種飛行雕塑，後來Floating Room更見飛行雕塑的可能。在一個裝潢成家居的籠裏，放滿生活用品，它們突然飛起來，原來又是Swope的飛行雕塑。2016年在上海展出時，他先購買現成生活用品，然後加熱塑膠蓋在物件之上，最後抽取真空，得出物件形狀的塑膠，譬如垃圾桶、燈、鐘和鏡等；即使加上無人機，Swope改造它們發揮原有功能——發光、報時和反射，只是整個房間弄得一團糟，反思在自動化家居下，未來人類角色會否變成科技的照顧者，負責替科技充電和「執手尾」。Floating Room 2022年在美國華盛頓再次展出，用上數位製造技術（digital fabrication）製作。

今年2月的表演Nervous Thrasher有兩個新飛行雕塑——一個車胎和一串黑氣球。回看表演片段，車胎和黑氣球的動態和移動聲音酷似UFO，時而在觀眾面前游走，時而靠攏觀眾。Swope說表演參考美國B級恐怖片，透過速度和力量產生恐懼感。粗壯車胎的意象來自美國中西部文化中的肌肉車（muscle car），延伸至社會對未來科技的想像，「最終我們將擁有像飛行汽車這樣的空中交通工具，我們可以在其中移動」。我們又會否對未來科技恐懼，還未習得跟未來科技共處？

以聲音感知空氣 以「氣流」改變空間

車胎無人機由Swope操控，但觀眾事前並不知道氣球無人機由AI（人工智能）控制，經過訓練後會避開障礙物，如附近沒有障礙物，它就會四處飄浮。氣球擺動、扭曲的姿態怪異，當氣球靠近時，觀眾似是要跟其協商如何在同一空間共處，「變成了他們心中恐懼的問題，就像我需要移動，因為它離我很近」。無人機亦裝上感測器，讀取空間的數據差異，從而傳送資料至電腦即時合成聲音，然後放大振幅來播放音訊。現場喇叭播放合成的重低音，藉空氣傳播，透過聲音振動同時感知空氣。

另一方面，車胎無人機橫過造成大量空氣湍流，改變觀眾所感知的空間，但車胎並不是真實車胎，Swope遞車胎給記者秤重，「沒那麼輕，但也沒那麼重」。因為車胎只是他創作的雕塑，表面其實是黑色發泡膠，Swope雕刻成真實車胎胎面模樣；他在工作室用3D模型設計車胎支架，再傳到深圳工廠製造，最後自家加工。自製無人機需要平衡和微調數字，他先在工作室測試車胎無人機的平衡，數字穩定後才跑到南生圍測試飛行。Swope也參與表演，刻意不撿起車胎，只以滾動方式移動車胎，「如果我拿起它，它立刻就會表現出輕盈的感覺」。觀眾起初不信沉重的車胎會飛起來，但在超真實的處境倒會發生。

Swope用手在案上比劃出一條線，藝術跟科技可以壁壘分明，但「作為一個結合藝術與科技的藝術家，科技成為藝術媒介，不僅僅是一種工具」，藝術家透過創意和想像力交錯藝術與科技，同時尋找兩者之間的平衡點。他說：「不止是為了讓我們看到科技有多閃亮，而是為了更專注將藝術帶回我們身邊，也不是把科技帶到最前沿，然後藝術就變成背景了。」

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：孫志超

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]

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