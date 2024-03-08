微縮「中國冰室」歎世遺美食

展覽分為「街頭滋味」、「得閒飲茶未」和「茶記港風味」3個主題，涵蓋街頭小食、茶樓和茶餐廳的非遺文化，包括吹糖、涼果、潮州鹵水食品、港式奶茶、菠蘿包等製作技藝，全是我們從小接觸的食物。展覽仔細介紹每種食物的製作過程，還找來師傅透過影片示範，呈現箇中技藝，例如一杯絲襪奶茶，背後就經過冲茶、撞茶、焗茶、撞奶等工序，每一步都很考師傅手藝。

展覽特色之處，莫過於3組呈現大笪地車仔檔、冰室、茶樓面貌的微縮模型，不少人駐足細看，掏出手機捕捉模型細節。曾是不少港產片取景之處的「中國冰室」雖於2019年底結業，卻在展覽重現！湊近往內探看，兩層高的舊式冰室內，有客人在歎常餐，有水吧師傅冲調飲品，冰室門口還有自家焗麵包，仔細還原舊式冰室的模樣。看完展覽後，有衝動想到附近西灣河的舊式冰室，歎個三點三下午茶！

「非遺知味」巡迴展覽

日期：即日至3月22日

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：太古城中心（太古城太古城道18號地下）

查詢：bit.ly/3uUXLGH

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