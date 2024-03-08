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喜馬拉雅藝術珍藏 下月香港展出

【明報專訊】紐約以外，巴黎邦瀚斯也會在6月11日上拍珍貴亞洲藝術品，來自亞洲藝術品名家Jules Speelman的私人珍藏。是次專場包羅11至18世紀西藏、尼泊爾與中原佛教銅像及器物精品共28件，是藏家經歷一個甲子積累而成的寶庫。在拍賣前，此批喜馬拉雅藝術珍藏去年於紐約首度展出，大獲好評；今年3、4月將在亞洲巡迴展出，其中4月1至7日將於香港邦瀚斯拍賣中心亮相。

Jules Speelman表示，是次拍賣令他百感交集：「我好奇這些我珍重數十年的藏品，在市場上會帶來怎樣的迴響？拍賣會的原名用上『奉獻』（devotion）一詞，所指的不單是藏品本身作為宗教器物，也是我作為藏家多年對其熱誠投入、愛不釋手的情意。」邦瀚斯印度、喜馬拉雅及東南亞藝術全球負責人Edward Wilkinson指，藏品品質精絕，工藝與美學水準同樣精彩，當中喜馬拉雅重器堪稱「極品中的極品」，當中焦點包括一件出自約17世紀藏中的銀局部鎏金及銅鎏金尊勝佛母像。

耀采凝輝Jules Speelman珍藏六十載

亞洲巡展：上海鏞舍（3月10至11日）、香港邦瀚斯拍賣中心（4月1至7日）、台北101（4月11至13日）

拍賣日期：6月11日

拍賣地點：巴黎邦瀚斯

網址：www.bonhams.com

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