紐約大都會館藏 174件無底價上拍

大家可能以為頂級博物館藏從來只可遠觀，但其實它們有時也會流入拍賣市場。例如紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）每年均會檢閱館藏，找出相像或類型重複的藏品，再安排拍賣釋出，所得資金則成為典藏基金，讓博物館購藏更多不同類型的藏品。

紐約邦瀚斯拍賣行宣布，獲得紐約大都會藝術博物館委託，即將舉行「傳雅濟慈：大都會藝術博物館珍藏中國藝術」專場，拍賣其館藏的一系列清代瓷器及高古玉器。拍賣行表示，專場以「傳雅濟慈」（Passion and Philanthropy）命名，以頌揚博物館百年來的樂善慷慨，以及對藝術收藏的滿腔熱忱。

百年館藏 來源顯赫

174件珍品全數不設底價上拍，相信會成為藏家和古董商兵家必爭之地。單是「大都會藝術博物館藏」幾個字已是藝術和市場價值的保證，藏品全數來源顯赫有序，來自24名美國收藏名家，包括Samuel Putnam Avery（1822-1904）、William Rhinelander Stewart（1852-1929）、Samuel T. Peters（1854-1921）、John D. Rockefeller Jr.（1874-1960）等。

大都會藝術博物館藏逾35,000件，涵蓋歷史逾5000年，其亞洲藝術品收藏的規模龐大又全面。1879年，大都會藝術博物館創辦人及榮譽董事Samuel Putnam Avery把1300餘件中國及日本瓷器交予館方，當中82件將亮相今次拍賣會。邦瀚斯副總裁及美國區亞洲藝術部主管Dessa Goddard強調，這系列藏品在成為博物館藏品後逾一個世紀才首現拍場，非常珍貴；邦瀚斯中國古董藝術部環球主管Asaph Hyman形容，是次館方釋出珍品，讓藏家有機會欣賞一段精彩的收藏史。

清代玉器青花瓷矚目

今次拍賣的矚目珍品之一，是清乾隆／嘉慶綠地粉彩軋道錦雞花石圖螭龍耳瓶。瓶身的背景色彩柔和高雅，琺瑯燒製過程中的色彩變化很大，能如此精準控制，足見工匠經驗和判斷力。瓶身的螭龍耳手工極精巧，屬頂級作品。另外一款珍貴的清末仿古玉勒子一串二十六枚，同樣見證工匠的究極雕工，每枚玉均有獨特的色彩和形狀，拿在手中逐粒觸摸，感受每粒玉石的獨特重量和質感，玩味極高。青花瓷器也是今次的焦點，拍品中一款清康熙青花開光花卉山水博古圖蓋罐，蓋和罐均品相優良，能齊套保存至今實屬難得。蓋罐上的青花色彩鮮艷奪目，花卉山水圖案活現眼前，放在客廳能為全屋增添活力和雅致。至於一款18世紀青玉褐斑龍凌波濤擺飾，應該也令不少藏家垂涎。青玉質感極高，褐色和白色分佈悅目，褐斑龍凌波濤造型充滿活力，恰好是最佳的龍年收藏對象。

傳雅濟慈：大都會藝術博物館珍藏中國藝術

拍賣日期：3月18日

拍賣地點：紐約邦瀚斯

網址：www.bonhams.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：朱建勳

電郵：friday@mingpao.com

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