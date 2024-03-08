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開眼 大都會文藝誌

【墨爾本】免費娛樂 視覺饗宴

【明報專訊】介紹展覽之前，我想問大家一個問題：什麼是視覺藝術？

電視？電影？燈光？遊戲機？素描？油畫？

事實上，能吸睛或能帶來視覺享受的都能稱為視覺藝術。畫作、電視、電影、電腦遊戲等光影作品，亦餵養了我們日常生活中一頓一頓的視覺饗宴。而我今次要介紹的「餐廳」，就是位於墨爾本市中心的澳洲動態影像中心（Australian Centre for the Moving Image, ACMI）。

ACMI內有一個免費展館，非常適合大人小孩參觀。這一場免費視覺自助餐，選擇繁多，國際本土包羅萬有。進館之前，每個參觀者都能在入口拿一張小卡，卡上有一個小小的圓點，參觀者可以把卡拍在每一個展品的介紹板上的小圓圈，蒐集它們的資料，回家在電腦中重溫展品內容。大人小孩樂於蒐集這些資料的同時，亦開始發現與展品互動的重要。

既然展館如此重視參觀者與展品的關係，展品就當然不止遠觀，也可以玩樂。門口附近的展品是一個投影動畫熒幕，由參觀者走到熒幕另一邊開始，可以看到變成動畫角色的自己投射在熒幕上，它會跟着你做出不同動作，讓你變成一套好玩的動畫。小孩都特別喜歡這個展品，經常看到他們玩得樂此不疲。

「主菜」方面，館內分成好幾區：電視、電影、視覺效果、動畫、遊戲機等。參觀者能透過高度參與和有趣互動，慢慢了解不同媒介在世界上的歷史、演進，以及未來發展。當然，作為一個在澳洲的博物館，館內亦展出不少有關澳洲原住民的視覺藝術作品及其發展過程，令人大開眼界。

在我而言，最有趣的展品是ARRIVAL OF TV，它是多個打造出不同年代家庭場景的微縮模型，分別放置於所屬年代的電視框內。模型展示從1950至2000年代的客廳佈置和音響設計，模型內的電視機以不同年代的電視廣告去反映當時的流行文化。這個展品可謂外表精緻，玩味甚大。看展品同時，參觀者亦會發現很多時候，人類是跟着影音的演進而改變客廳佈局。今時今日，娛樂影音更跳出電視框架，變得更流動，不知道未來的客廳會有幾多更劃時代的改變呢？

一直走到館內另一端，就有好幾個不同的電子遊戲展品，從2D到3D，電腦遊戲和小時候蒲機舖的「街機」，這邊都應有盡有，無論是年輕人、小孩或大人都黏在這邊，甚至見到有教師跟學生解釋他們年輕時玩過的遊戲。忽然發現，這場盛宴內的「主菜」，除了享樂，原來都是一種傳承。

雖然說澳洲的博物館未必有歐洲那麼多，不過像ACMI這種好玩又好逛的，絕對屬國際級質素。如果時間許可，也可以查看館方放映的電影，在逛過展館後去買票觀看。一天下來，在墨爾本市中心內，好好享用這頓豐盛的視覺饗宴。

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本8年，認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕澳洲動態影像中心 開眼 墨爾本 大都會文藝誌

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