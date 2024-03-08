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開眼 大都會文藝誌

【香港】這齣戲，你相信嗎？

【明報專訊】在正式開始3月的香港藝術節觀劇馬拉松前，2月尾一口氣看了3場show，分別是香港音樂劇藝術學院的《会社人間》、再構造劇場的《郵差》和香港演藝學院想不到戲劇節的《形相之外》。

對筆者來說，《会》的賣點其實是作曲、作詞和編劇的鄭君熾，他是《大狀王》的男主角之一，接下來會有《雄獅少年》的表演，沒想到他唱得之餘，還可以單人匹馬寫出一齣音樂劇，要知寫音樂劇需兼擅文字與音樂，實在令人佩服。雖然情節有點老套，講一個實習生經歷職場的波譎雲詭後，由單純小伙子變得心狠手辣的故事，但音樂的美總是能讓觀眾投入在戲劇世界。

在《会》之中單純小伙子的成魔之路，緣於被不同同事欺負，然後不再信任其他人。沒有經歷過爭奪比併，就不會明白「不忘初衷」的重要。《郵差》（第一部）的故事非常真摯，講一個專門幫陰陽相隔的人送信的窮郵差，這個設定讓作者可以用幽默而輕鬆的形式探討生死議題，無論是未能侍奉親人的內疚，繼承理想的迷茫還是對愛人的執著，都可以一一藉信件細訴。

在劇場讀信，可以很沉悶，導演甄拔濤選用體驗式劇場形式，讓觀眾在西九自由空間後的兩段斜坡戴上耳機邊走邊聽，各種擺設有心思但未做到環境與書信內容有機地結合，想起筆者曾看過前進進戲劇工作坊的《逝言書》，同樣是邊走邊聽信件的作品，觀眾一邊走上斜坡一邊聽着男人行刑前的心聲，走路帶來的心跳加速與耳機內男人行刑前的心聲相合，極為深刻，期待《郵差》的第二部曲可以對觀眾體驗有更多嘗試。

最後是在風波之中的演藝學院，「想不到戲劇節」是導演系學生的畢業作品，今年其實有兩個表演，第一個是被取消的《一個無政府主義者的意外死亡》，第二個就是《形相之外》。大眾也許只記得前者，而後者門票未有售罄已悄悄落幕，說到底會關注學生作品的大多數是業界人士，以及導演演員的親朋戚友，如果不是被取消，或許沒多少人留意到演藝有個「想不到戲劇節」。

翻查《明報》報道，演藝學院創辦「想不到戲劇節」是要導演由策展戲劇節開始，親手處理道具布景服裝燈光音響，帶領演員完成表演並成為真正的theatre maker。取消一個表演，受影響的不止是導演，還有畢業演員失去公演機會，燈光音響學生的努力付諸東流，當然打擊最大的，是學生對藝術自由的信心。

說來《形》是一個叩問藝術為何物的故事。男主角Adam本是不修邊幅的毒男，在與女主角拍拖後積極瘦身，甚至隆鼻並蛻變成型男，連朋友的未婚妻也愛上他，這個愛情故事的最後，卻是揭曉女主角只視Adam為「人體雕塑」，她以愛情和謊言的力量改變他，這是女主角心中真正能帶來影響的藝術。藝術有邊界嗎？筆者相信是有的，那邊界其實是希望自己與世界能夠確實變好的真誠，藝術家要持續反思自己的自私與偏執，說到底人在世間走一遍，目的與意義也不過如此。

作者簡介：香港編劇學生

文：劉螢

設計：賴雋旼

編輯：何詩韻

電郵：friday@mingpao.com

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