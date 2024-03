細過粒鹽名牌袋、誇張紅靴惹熱議 首爾叛逆潮物展 嘲消費風氣

美國「惡作劇」藝團 打破神聖

來自紐約布魯克林的MSCHF於2016年成立,團名來自英文詞語Mischief,抽走其元音字母而成,有「惡作劇」的意思,正是他們的創作風格。他們每隔半個至一個月便會發布新「產品」,或按照他們的命名方式稱之為「drop」。就如眾多時尚品牌採用的「drop式」銷售模式,MSCHF會在短時間內恆常發表限量版產品,不會過多宣傳,營造產品稀有,保持顧客新鮮感及關注。

截至2月,MSCHF最新之作為Global Supply Chain Telephone,一款融合多個時尚名牌設計於一身的手袋,實際上旨在道出在全球供應鏈下被忽視的創意勞動過程。MSCHF: NOTHING IS SACRED策展人李余韻指出,MSCHF在消費主義之下運行,同時又反叛其中,加以批評和嘲諷。

誠如展覽名,MSCHF在藝術創作過程中視一切為作品材料,沒有限制,沒有任何東西是神聖不可侵犯。這次是MSCHF首次在美術館展示作品,展覽分5部分,回顧團隊超過130件作品,包括廣泛討論的時尚單品、繪畫和互動遊戲。李余韻認為MSCHF的核心價值在於其作品超越藝術範疇,深度滲透我們生活的各個面向,促使大眾抵制並重新定義構成日常生活中的常規和社會文化慣例。若要理解他們的藝術價值,李余韻建議閱讀每件drop背後的宣言,「閱讀MSCHF每一次發表的宣言後,我都被說服他們是一個代表世代的藝術家團體,擁有當代人不願被定義或歸類的態度,故意選擇有爭議的主題來推動界限,發表獨特的諷刺觀點」。因此如何定義MSCHF並不重要,重要的是他們的計劃。

相同T恤售價不同 印上金額質疑價值

展覽第4部分,借萬事達卡1997年的宣傳口號「For everything else, there's Mastercard」來起題,展示涵蓋奢侈品牌、食品、藥品、書籍等各個領域的藝術品,審視商業和稀缺的二元對立,以及拓寬商業與藝術的邊界。李余韻特別介紹其中幾件作品,首先是At All Costs,一個以多變價格方案銷售的服裝系列。每件T恤售價從0到數百美元不等,唯一區分富有客戶和節儉客戶的就是衣上印刷的金額,T恤圖案設計上印有對應的價格,除此之外設計或材質都一樣。MSCHF在宣言中提到:「一件800美元(約6240港元)的襯衫不比一件15美元(約117港元)的襯衫更擋風,但它確實能讓人感到『窩心』(warms the ego)。」這系列服裝嘲諷街頭服飾領域的炒賣和炫耀的風氣,質疑「一分錢一分貨」的價值。

Microscopic Handbag同樣在叩問奢侈品的意義。借助顯微鏡,觀眾才能看見這個熒光綠色、印有名牌標誌花押字的微型手袋。它的尺寸僅得657×222×700微米,比一顆鹽還要小,萬一跌落地上可能再也找不到。李余韻解釋:「一個曾經有功能的物體如手袋,變得愈來愈小,功能全部消失,形態也逐漸抽象化,直到純粹成為一個品牌的象徵。」隨着潮流演變,奢侈品的用途消失,只成為突顯身分的工具。最終Microscopic Handbag以逾6.3萬美元(約49萬港元)成交,令人深思人們真正購買的是什麼?

反思版權保護 「著名老鼠」代幣踩界

最後李余韻介紹今年才脫離版權保護,開放至公共領域的米奇老鼠相關藝術品。2021年,MSCHF推出MSCHF×Famous Mouse,宣言指「某著名動畫公司囚禁老鼠近100年」,決意出售名為「著名老鼠」臨時藝術品代幣,每枚附有獨特的代碼,受到防篡改密封保護,直至米奇老鼠進入公共領域,即是今年,「著名老鼠」藝術品就會開始設計和製作,3年前購入代幣的人可在現時兌換及於第3季收到藝術品。迪士尼過去不斷延長米奇老鼠版權保護的舉動存在眾多爭議,在維護私有權利、公共利益、創作發展之間怎樣平衡?MSCHF就在版權法的灰色地帶開展有趣而合法的實驗。

MSCHF: NOTHING IS SACRED展覽

日期:即日至3月31日(周一休館)

時間:周二至四、周日上午11:00至晚上7:00

周五至六上午11:00至晚上8:00

地點:大林美術館(首爾鐘路區紫霞門路4街21)

票價:3000至17,000韓圜(約17至100港元)

網址:bitly.ws/VzP3

文:何詩韻

設計:賴雋旼

編輯:林曉慧

電郵:friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]