細過粒鹽名牌袋、誇張紅靴惹熱議 首爾叛逆潮物展 嘲消費風氣

美國「惡作劇」藝團 打破神聖

來自紐約布魯克林的MSCHF於2016年成立，團名來自英文詞語Mischief，抽走其元音字母而成，有「惡作劇」的意思，正是他們的創作風格。他們每隔半個至一個月便會發布新「產品」，或按照他們的命名方式稱之為「drop」。就如眾多時尚品牌採用的「drop式」銷售模式，MSCHF會在短時間內恆常發表限量版產品，不會過多宣傳，營造產品稀有，保持顧客新鮮感及關注。

截至2月，MSCHF最新之作為Global Supply Chain Telephone，一款融合多個時尚名牌設計於一身的手袋，實際上旨在道出在全球供應鏈下被忽視的創意勞動過程。MSCHF: NOTHING IS SACRED策展人李余韻指出，MSCHF在消費主義之下運行，同時又反叛其中，加以批評和嘲諷。

誠如展覽名，MSCHF在藝術創作過程中視一切為作品材料，沒有限制，沒有任何東西是神聖不可侵犯。這次是MSCHF首次在美術館展示作品，展覽分5部分，回顧團隊超過130件作品，包括廣泛討論的時尚單品、繪畫和互動遊戲。李余韻認為MSCHF的核心價值在於其作品超越藝術範疇，深度滲透我們生活的各個面向，促使大眾抵制並重新定義構成日常生活中的常規和社會文化慣例。若要理解他們的藝術價值，李余韻建議閱讀每件drop背後的宣言，「閱讀MSCHF每一次發表的宣言後，我都被說服他們是一個代表世代的藝術家團體，擁有當代人不願被定義或歸類的態度，故意選擇有爭議的主題來推動界限，發表獨特的諷刺觀點」。因此如何定義MSCHF並不重要，重要的是他們的計劃。

相同T恤售價不同 印上金額質疑價值

展覽第4部分，借萬事達卡1997年的宣傳口號「For everything else, there's Mastercard」來起題，展示涵蓋奢侈品牌、食品、藥品、書籍等各個領域的藝術品，審視商業和稀缺的二元對立，以及拓寬商業與藝術的邊界。李余韻特別介紹其中幾件作品，首先是At All Costs，一個以多變價格方案銷售的服裝系列。每件T恤售價從0到數百美元不等，唯一區分富有客戶和節儉客戶的就是衣上印刷的金額，T恤圖案設計上印有對應的價格，除此之外設計或材質都一樣。MSCHF在宣言中提到：「一件800美元（約6240港元）的襯衫不比一件15美元（約117港元）的襯衫更擋風，但它確實能讓人感到『窩心』（warms the ego）。」這系列服裝嘲諷街頭服飾領域的炒賣和炫耀的風氣，質疑「一分錢一分貨」的價值。

Microscopic Handbag同樣在叩問奢侈品的意義。借助顯微鏡，觀眾才能看見這個熒光綠色、印有名牌標誌花押字的微型手袋。它的尺寸僅得657×222×700微米，比一顆鹽還要小，萬一跌落地上可能再也找不到。李余韻解釋：「一個曾經有功能的物體如手袋，變得愈來愈小，功能全部消失，形態也逐漸抽象化，直到純粹成為一個品牌的象徵。」隨着潮流演變，奢侈品的用途消失，只成為突顯身分的工具。最終Microscopic Handbag以逾6.3萬美元（約49萬港元）成交，令人深思人們真正購買的是什麼？

反思版權保護 「著名老鼠」代幣踩界

最後李余韻介紹今年才脫離版權保護，開放至公共領域的米奇老鼠相關藝術品。2021年，MSCHF推出MSCHF×Famous Mouse，宣言指「某著名動畫公司囚禁老鼠近100年」，決意出售名為「著名老鼠」臨時藝術品代幣，每枚附有獨特的代碼，受到防篡改密封保護，直至米奇老鼠進入公共領域，即是今年，「著名老鼠」藝術品就會開始設計和製作，3年前購入代幣的人可在現時兌換及於第3季收到藝術品。迪士尼過去不斷延長米奇老鼠版權保護的舉動存在眾多爭議，在維護私有權利、公共利益、創作發展之間怎樣平衡？MSCHF就在版權法的灰色地帶開展有趣而合法的實驗。

MSCHF: NOTHING IS SACRED展覽

日期：即日至3月31日（周一休館）

時間：周二至四、周日上午11:00至晚上7:00

周五至六上午11:00至晚上8:00

地點：大林美術館（首爾鐘路區紫霞門路4街21）

票價：3000至17,000韓圜（約17至100港元）

網址：bitly.ws/VzP3

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

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