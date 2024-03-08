Friday Planner：逝去記憶如何留得住

從Current Plans東行5分鐘，有專注發掘和展出亞洲藝術品的Rossi & Rossi Gallery，現在舉辦主題為「Learning To Surf」的展覽，是藝術家Matthew Brandt在亞洲的首次個展。丘國強處理的是失憶的焦慮，Brandt則以實驗性攝影將記憶留住。例如Lakes and Reservoirs系列的攝影主題是美國西部的湖泊和水庫，他以湖水浸泡C-print，將拍攝的主體攙入冲洗工序，影像與物質如何融為一體，無法控制，保留了實地勘察的痕迹。又如swell拍攝香港的「死場」，影像被熱熔在玻璃上，將藝術家在我城往來的體驗凝住，也見證這些商場的變化。

看過藝術家新作，走到香葉道，可試試Africa Coffee & Tea的正宗非洲菜，坐在高樓窗邊，遠可欣賞到海景，近可俯瞰有近百年歷史的聖神修院（Holy Spirit Seminary），觀其東西合璧的建築之美。周末閒遊，沒有比這更寫意的了。

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