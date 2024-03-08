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開眼 藝述速遞

Friday Planner：逝去記憶如何留得住

【明報專訊】提起黃竹坑，除了海洋公園和近年新建成的幾幢豪宅，文藝界朋友自然也留意到不少畫廊和展廳陸續進駐此區的工業大廈，這一帶在假日異常寧靜，正好讓大家寫意看展覽。例如原先隱身在深水埗舊樓的藝術空間Current Plans，最近從黃竹街搬到黃竹坑，正舉辦丘國強「失憶之勢」（Blackout Momentum）展覽，以一系列畫作、錄像與機械雕塑，探討集體創傷的主題。丘國強首辦個展，靈感來自神話故事的意象，但扎根於現代城市的經歷，傳遞着他這幾年來的思考和情緒：灰黑中的光明，是末日餘光還是希望之預兆？燕子之聚散，是營營役役、是花果飄零，還是隨風而遊的自由經歷？若然還未失憶，箇中自有無限聯想可覓。

從Current Plans東行5分鐘，有專注發掘和展出亞洲藝術品的Rossi & Rossi Gallery，現在舉辦主題為「Learning To Surf」的展覽，是藝術家Matthew Brandt在亞洲的首次個展。丘國強處理的是失憶的焦慮，Brandt則以實驗性攝影將記憶留住。例如Lakes and Reservoirs系列的攝影主題是美國西部的湖泊和水庫，他以湖水浸泡C-print，將拍攝的主體攙入冲洗工序，影像與物質如何融為一體，無法控制，保留了實地勘察的痕迹。又如swell拍攝香港的「死場」，影像被熱熔在玻璃上，將藝術家在我城往來的體驗凝住，也見證這些商場的變化。

看過藝術家新作，走到香葉道，可試試Africa Coffee & Tea的正宗非洲菜，坐在高樓窗邊，遠可欣賞到海景，近可俯瞰有近百年歷史的聖神修院（Holy Spirit Seminary），觀其東西合璧的建築之美。周末閒遊，沒有比這更寫意的了。

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[開眼 藝述速遞]

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