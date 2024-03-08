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開眼 文化特別版

金庸的武俠宇宙

【明報專訊】後日（10日）迎來金庸百歲冥誕，「開眼」邀來藝術家Man僧為封面作畫。Man僧相信，金庸創作時是快樂的，因此繪畫他愉快地寫作的樣子。畫中的金庸西裝骨骨，面露微笑，從容地撰寫武俠小說。「俠」字在他身上若隱若現，象徵其筆下小說的俠義精神。多個經典角色屹立紙上，活靈活現，大家不妨逐一猜認，頁底揭曉。

金庸是香港重要流行文化瑰寶，Man僧認為他最大的成就是留下「武俠遺蹟」。金庸小說膾炙人口，衍生大量改編作品，包括影視、漫畫和電子遊戲等，文化影響深遠，獲譽為華人文壇最大「IP」（Intellectual Property，知識產權）。Man僧憶述，他從小接觸金庸作品，曾玩過《金庸群俠傳》遊戲。他形容金庸是一個宇宙（universe），就像Marvel，「雖然這幾年可能沒那麼流行，那些東西理論上可以不斷玩下去，可能會突然不知什麼時候再次流行」。

飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛。本地有人在回憶，隔岸也有人正籌劃興建金庸館，將金庸的武俠宇宙薪火相傳。

■答案（右至左，上至下起）：《天龍八部》喬峯、《笑傲江湖》令狐冲、《書劍恩仇錄》陳家洛、《鹿鼎記》韋小寶、《倚天屠龍記》周芷若、《射鵰英雄傳》郭靖、《神鵰俠侶》鵰兄

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

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