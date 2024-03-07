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fashion news：Sha'Carri Richardson演繹型格運動裝

【明報專訊】年紀稍大的讀者會否記得在1984年的洛杉磯奧運會上，參與女子100和200公尺的已故美國短跑運動員姬菲芙（Florence Griffith Joyner）？當年她的成績亮麗，但令人留下更深刻印象的，卻是她在賽場上穿的耀眼運動裝，以及色彩繽紛又尖長的十指美甲。

運動員在運動場上以時尚服飾打扮來表現自我，當年是極為前衛的舉動，不過今時今日的運動員卻不再忌諱，運動服也與時俱進，型格與實用兼備。作為運動服飾龍頭品牌Nike，自然經常與時尚品牌聯乘，最近就與深受年輕人喜愛的法國時尚品牌Jacquemus合作。Nike ×Jacquemus的2024春季系列以田徑世界冠軍、奧運熱門選手Sha'Carri Richardson為靈感繆斯，以表現女性氣質、忠於自我、親近自然、表現、速度等概念，系列包括剪裁獨特的sport bra和瑜伽褲、帶有雷射縷空Swoosh圖案（Nike的剔號商標）的中性T恤、衛衣和運動褲，以及新款棕色絨面J Force 1運動鞋和Le Swoosh袋款。Nike和Jacquemus還邀請了Sha'Carri Richardson為系列拍攝造型照。這位被譽為世界上最時尚的新一代短跑運動員，準確地詮釋了系列的神髓。●

查詢：Jacquemus https://www.jacquemus.com

文：溫兆明

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