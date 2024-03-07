star chic：時尚品牌熱捧韓韶禧 隨性穿衣盡顯親民

早前舉辦的2024春夏高訂時裝周，韓韶禧獲邀出席Dior的時裝騷。其間風靡全網的，必然是韓韶禧口咬筆蓋為粉絲簽名的一幕，顯現出她性感豪邁且不拘小節的一面。她擁有小巧的臉部輪廓和精緻的五官、一把招牌微曲微亂飄逸長髮、烈焰紅唇，以及黑色背心映襯下的白皙肌膚和姣好身段。一時間網上充斥着相關的洗版post。其實鏡頭已不止一次捕捉到韓韶禧對粉絲的寵愛和熱情回應，例如有次她在臨入機場禁區之際，猛地向遠處送行的粉絲揮手和舉心心手勢，與其他被拍後臭臉的明星比較簡直是天淵之別。

回到韓韶禧在Dior高訂騷的另一幕，她巧遇由童星出道至今仍風采依然的荷李活女星Natalie Portman，兩人合照期間韓韶禧如小粉絲般依偎在偶像肩上，除了表示欣賞之情，還有意無意間給了身高只有160cm的Natalie Portman面子，此情景亦可反映作為韓國人尊重前輩的傳統文化，無疑令人暖心。

演出角色多元化

韓韶禧無論對同行或國內外粉絲也一貫熱情親切，與她高冷脫俗的女神外表呈極大反差，這可能與她的出身有關。1994年生於韓國蔚山的一個貧困家庭的她，自幼雙親離異並由祖母照顧，20歲那年獨自搬到首爾尋找機會，身上卻只帶了祖母給她的30萬韓圜（約1700多港元）。剛到首爾的她在一間酒吧工作了1年多，隨後成為廣告和MV模特兒，再進軍影視界而竄紅。韓韶禧出身寒微，其後成為萬人迷，卻沒有因此而改變其親民貼地且待人以誠的態度，在演藝圈內實屬難得。她演過的角色比很多美艷女星都更多元化，例如令其嶄露頭角的愛情劇《無法抗拒的他》中天真無邪的女孩，或是近作《京城怪物》中不施脂粉的剛正烈女。其可塑度高亦令她所代言的品牌極為多元，計有之前提及的高端時尚品牌Dior，她亦曾替Balenciaga拍攝叛逆型格的廣告企劃，作為當中唯一的亞洲面孔，與Nicole Kidman和Bella Hadid等巨星於同一企劃現身，展現的風尚卻有過之而無不及；另外她也是作價親民的手袋品牌Charles & Keith、運動品牌Fila，以及法國高級珠寶品牌Boucheron和腕表Omega等的品牌大使。

不同配飾為造型加分

韓韶禧私底下的穿衣風格遍向暗黑隨性，穿上高端名牌又會大膽襯以不同配飾，例如當她在高訂時裝周期間在巴黎街頭閒逛，會發現她將可愛毛公仔掛於名貴的Dior手袋之上，又或是以色彩繽紛的粗冷頸巾襯上原本端莊的黑色花呢套裝，頓時為造型加分。當然，韓韶禧穿起品牌的total look也綽綽有餘，難怪能在這期眾韓星中一枝獨秀。●

WHO: 韓韶禧

WARDROBE: Dior

WHERE: 2024春夏高訂時裝周

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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