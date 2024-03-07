local mode：創辦人Kellyn Zhou勇於追夢 珠寶設計 展示女性自我探索

10多年前從四川來港讀書的Kellyn Zhou，完成學業後進入一間香港上市公司工作，投身高薪厚職的投資事業，不過她自己發現對工作並不感興趣。直至2014年，當時才26歲的她，下定決心從事自己熱愛和擅長的事情，因而選擇辭職創業。說得一口流利廣東話的Kellyn回憶：「為了真正找到自己的領域，我開始上網做research，走訪不同行業展會、與許多不同行業的人交流。」直到一次，她在一場國際珠寶展上，看到這個行業的活力，「那些閃亮的寶石就像在跟我說話，亦令我開始對這個行業產生很大的興趣」。然而，那時候Kellyn對珠寶設計除了「喜歡」兩個字外，實際一無所知。結果她花了接近兩年時間，從頭開始學習專業知識，從鑽石鑑定、珍珠鑑定，再到珠寶設計，結果創立了輕奢珠寶品牌KKLUE。

名字從clue演變 抓緊心中「線索」

品牌的名字KKLUE，從英文詞彙clue（線索）演變而來，當中帶有現代女性對自我探索和實現的意思；而換上英文字母K，則源於Kellyn的首個英文字母，代表這是她的個人品牌，寄寓她對創業的初心與期望，「有時候 『線索』是別人留下，但其實也可以是心中那道若隱若現的線，只視乎你有沒有抓緊它」。她補充：「『線索』同時代表未知，也代表現代女性永不止息的自我探索。她們思想獨立，擁有豐富有趣的靈魂，她們普遍不會隨波逐流，對美亦有獨特的見解。」Kellyn從現代女性的思想和生活汲取靈感，認為簡約鮮明且優雅的設計，能夠滿足現代女性的品味。

由首飾行業的「門外漢」，到成為品牌「話事人」，Kellyn在創辦品牌的過程中，遇過一些難忘故事。她娓娓道來：「記得品牌首次舉行發布會時，一名女顧客購買了『女主角』系列的頸鏈，系列的創作靈感圍繞現代女性努力成為自己人生女主角的故事。後來她傳信息給我，說原來她在活動門外久久沒有進來，因為從沒有去過時尚活動，她認為自己絲毫不時尚，因此充滿壓力，思前想後才有勇氣踏入店內。最終她發現原來那並沒有想像中可怕，從此她亦不再害怕參加任何時尚活動。現在的她，在非洲從事諮詢工作，她說：『現時的自己很美麗，因為在非洲，審美更加多元化，讓她更加相信自己的美』。」

向世界表達一種聲音和願景

這位顧客的經歷，雖然聽起來頗為戲劇化，不過就啟發出Kellyn的創作靈感，亦讓她定下品牌精神，「希望透過品牌凝聚價值觀一致的客戶群，向世界表達一種聲音和願景，建立一個女性的凝聚community」。Kellyn希望能夠把她所獲得的滋養和力量，透過品牌傳遞給更多人，亦希望每位女性都能真正自由勇敢地追求自我、表達自我，不受任何偏見的束縛，肯定自己的價值。

親自擔任sales 了解顧客喜愛

常說「力不到不為財」，親力親為也是經營一盤生意的條件之一。Kellyn選址海港城開設期間限定店前便做足功課。「開舖前，我經常來到限定店現時的位置作長時間觀察，看看附近的人流；而在開店後，我亦親自在店內擔任sales，了解顧客的喜愛。」結果卻沒有令Kellyn失望：「這裏能吸引高消費力的東南亞遊客，在開業的首天，便有來自菲律賓的女顧客一口氣選購了6對數千元的耳環；另外亦有一名來自法國的男顧客，選購了一款首飾送給太太。」她認為在外國人眼中，香港品牌依然有着一份吸引力。不過，在凡事講求金錢的香港地，Kellyn認為：「經營成本始終比較高，要創造且持續經營品牌充滿挑戰。」●

品牌名稱：KKLUE

成立日期：2017年

品牌概念：不止於一個珠寶品牌，還希望通過「各自閃耀，互為光芒」的社群理念，連結更多獨立女性，鼓勵每個人勇敢探索、保持好奇心，無懼綻放光芒。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store ■直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 ■其他 備註：日本生產

查詢：KKLUE 6846 3784（海港城期間限定店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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