明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Showcase

showcase：東方典故融入時尚 勾勒蜃龍虛幻之景

【明報專訊】大家小時候可能也聽過海市蜃樓這個有趣的自然現象，若你曾親眼目睹，也必然為其疑幻疑真的景致所迷倒。Shiatzy Chen的二○二四春夏系列，便以「蜃縷 / Mirage」為主題，當中衣飾又可會像海市蜃樓般令人着迷？

海市蜃樓是種自然的光學現象，原理不在此多說。不過對於這種突如其來的奇幻景象，人們更容易將之聯繫到其他奇思妙想，正如品牌同名設計總監Shiatzy Chen一向喜歡從充滿詩意的東方文化中汲取靈感，其2024春夏系列「蜃縷 / Mirage」，就是根據東方典故中描述的海市蜃樓加以詮釋：裏面形容的虛幻之景，是層層水波下的光束，似近似遠的海市。這般景致在古代傳說中也記載為「蜃龍」吐氣時所形成的亭台樓閣，而蜃龍正是神話「龍生九子」其中一種說法中最為神秘、強大的龍族。依循此脈絡，系列亦探究了東方稀世奇珍——青花雲龍瓷器，上面攀附的海水龍紋，四腳五爪躍然之神態，為設計注入蜃龍活現的靈感。

凹凸布紋 呈現海底面貌

系列的概念豐富完整，也要靠精湛工藝來加以演繹。凹凸布面紋理表現海底的珊瑚，還原海底樣貌；蕾絲疊上銀色燙面閃耀如貝殼的光澤，同時表達海洋的豐富生物和水流的流動韻律；柯根紗與斜紋呢則拼接出幻影的海洞。至於系列主角蜃龍，品牌邀請了法國巴西裔藝術家Daniela Busarello參與創作，並與法國藝術工坊91.530 Le Marais及其創辦人Victoire de Pourtalès合作，取自法國藝術農場中的漢麻原料，結合東西方不同文化之美，分別透過紡織與畫作勾勒蜃龍（圖）。畫作裏沒有濃艷飽和的俗艶用色，反而用上白色、青瓷藍或朱紅桃紅，加上海浪的細緻圖案，以及源自瓷器的栩栩如生龍紋和四腳五爪圖案。大面積的漸變刺繡結合長針和短針、自由風格的針腳和實心法國結針等，描繪蜃龍在空中飛翔的精緻畫作。品牌一如以往以工藝掌握東方文化的精妙，效果柔和典雅，另外亦備有街著風極濃的斑駁抽絲圖案牛仔裝，呈現對比強烈的造型選項。●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288（利園一期店）

文：溫兆明

模特兒：Ting Yan（QUEST Artists & Models）、Leksa（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Carry Chan

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]

上 / 下一篇新聞