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巴黎龐比度展覽：時裝藝術 跨界共生

【明報專訊】英國作家Virginia Woolf於1915年推出首部個人小說The Voyage Out（中譯《遠航》），法語版本名字則是La Traversée des apparences，亦是現於巴黎Centre Pompidou舉行的時裝藝術展主題。展覽由著名時裝記者Laurence Benaïm策劃，一如主題所示以外觀跨界為主題，探索藝術與時裝如何互相影響。展覽規模不算大，由10多組時裝加藝術對照組合，並由Musée National d'Art Moderne借出藝術館藏。

時裝設計師與藝術家合作 互相啟發

這種時裝設計師與藝術家的組合，最早可回溯至法國設計師Paul Poiret與Constantin Brâncuși和Pablo Picasso等藝術家合作，又或是時裝設計師Yves Saint Laurent與Elsa Schiaparelli，跟藝術家Piet Mondrian或合作或借用的關係。這次的展品以兩個界別如何互相啟發為本，如Jean Paul Gaultier 1987/88秋冬系列Forbidden Gaultier的鍍銀金屬及蕾絲緊身胸衣，與丹麥超現實主義藝術家Wilhelm Freddie以女性胴體油畫Nonnens bøn,1937作對比（A）﹔又或是Kévin Germanier 2022春夏系列Alien brodé的穿珠仔方式製作的設計，與德國藝術家Ulrike Ottinger的畫作Liebesperlen, 1967（B），均可看到人文脈絡，不同創意界別並非獨立成枝的共生關係。●

網址︰https://www.centrepompidou.fr

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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