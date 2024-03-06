巴黎龐比度展覽：時裝藝術 跨界共生

時裝設計師與藝術家合作 互相啟發

這種時裝設計師與藝術家的組合，最早可回溯至法國設計師Paul Poiret與Constantin Brâncuși和Pablo Picasso等藝術家合作，又或是時裝設計師Yves Saint Laurent與Elsa Schiaparelli，跟藝術家Piet Mondrian或合作或借用的關係。這次的展品以兩個界別如何互相啟發為本，如Jean Paul Gaultier 1987/88秋冬系列Forbidden Gaultier的鍍銀金屬及蕾絲緊身胸衣，與丹麥超現實主義藝術家Wilhelm Freddie以女性胴體油畫Nonnens bøn,1937作對比（A）﹔又或是Kévin Germanier 2022春夏系列Alien brodé的穿珠仔方式製作的設計，與德國藝術家Ulrike Ottinger的畫作Liebesperlen, 1967（B），均可看到人文脈絡，不同創意界別並非獨立成枝的共生關係。●

網址︰https://www.centrepompidou.fr

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com）