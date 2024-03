【明報專訊】本地人氣雞尾酒吧BARCODE的聯合創辦人兼調酒師Gagan Gurung,曾榮獲Time Out 2022年度調酒師(Time Out Bartender of The Year 2022)等獎項。最近酒吧與人頭馬君度集團合作,炮製6款Cocktail Getaway特色雞尾酒,包括以Rémy Martin人頭馬V.S.O.P及Cointreau君度橙酒調成而成的Ride Car(圖)、以Botanist Gin氈酒調成的Date Me Up和Eastnist等(各$118,另收加一),最適合三五知己一齊getaway。●