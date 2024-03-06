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遊蘇格蘭GlenDronach酒廠 手斟裝瓶威士忌 雪莉風味

【明報專訊】筆者早前遊覽了蘇格蘭Speyside的幾間威士忌酒廠，上期介紹過The Macallan的深度遊；今期再來一個「雪莉」風味，跟「老麥」（Macallan）差不多老的GlenDronach。如果你想深入了解什麼是雪莉風味，又或是鍾情Handfill手斟裝瓶威士忌，GlenDronach一定合口味。

跟The Macallan簇新的廠房相比，GlenDronach是很典型的古老蘇格蘭威士忌酒廠，畢竟於1826年（只比Macallan遲兩年）創立，酒廠只得幾間矮房子，倉庫外牆都是黑色的，但不要以為那是污漬，其實是陳釀威士忌的歲月痕迹，牆身是被Angel's share（酒精揮發）熏黑的。

這次我也是跟新開辦的香港威士忌私人會所Glen Club的朋友來訪。蘇格蘭威士忌酒廠的tour大多大同小異，都是參觀發酵、蒸餾等設備，講解一下酒廠釀酒的獨特之處；GlenDronach卻很特別，大胖子導賞員（客觀描述，沒有貶義）幾乎全程都是在酒廠那個玄關處講解，基於安全理由，除了看一看蒸餾器外，其他很多地方都是無法內進，只見他還是眉飛色舞地介紹，道具也只有古老的烘麥工具和一些放了不知多久的麥芽（他給我們看時，連番叮囑不要吃下去）。

黑布冧色澤 莓果風格

大胖子導賞員花了很多時間說GlenDronach的歷史，譬如在1826年創立，4年後便被Teaninich買起，1860年代曾經是蘇格蘭高地最大的威士忌酒廠，員工超過50人；之後幾番易主，買家包括Glenfiddich創辦人之子Charles Grant、Chivas Brothers等，其間又經歷閉廠。好不容易，他終於講到GlenDronach在2016年收歸酒業巨企Brown-Forman旗下，你可能未聽過這家美資公司的名號，但很大機會喝過他們旗下的Jack Daniel's吧？而最重要的是，他們找來了大師級釀酒師Rachel Barrie博士主理GlenDronach的調配（還包括旗下另外2間威士忌廠，Benriach及Glenglassaugh），這正是GlenDronach近年愈來愈受人注視的關鍵。

多次易手，難得的是GlenDronach仍能保持着重雪莉的風格，尤其是顏色方面，非常易認，深褐甚至黑布冧那樣的色澤，喝起來也有很多黑色水果風味，其實是呼應着酒廠的名字，原來GlenDronach本身的意思便是「莓果河谷」或「黑莓河谷」，因此他們特別強調這種莓果風格。

嘗威士忌前先試雪莉酒

在幽暗的玄關上了一課歷史堂後，我們回到會客中心裏設有大圓桌的品飲室，參加tasting環節。GlenDronach有幾種價格的Masterclass，在官網會輕易找到，就算是新手，我也會推薦參加60英鎊（約595港元）的Sherry Masterclass，雖然比普通班（25英鎊，約248港元）貴不少，但單是能嘗到那兩支Handfill（這個稍後再介紹）已值回票價，而且導賞員還會詳細地講述GlenDronach的重雪莉風格如何形成，因此品飲時不僅會品嘗威士忌，還會喝兩款雪莉酒：Oloroso及Pedro Ximénez（PX）。

所謂威士忌的雪莉風格，其實就是指威士忌在雪莉酒桶陳釀而得出來的風味，因此先了解雪莉酒原本的味道，確實能更理解威士忌。在不同的雪莉酒中，PX是比較甜的一種，Oloroso則是由不甜到略甜都有，由這些不同的雪莉桶陳釀出來的威士忌，自然有分別，將兩者混搭使用，就能帶出更多不同層次的味道。GlenDronach的4種基本款是12年、15年、18年及21年，當中只有18年純用Oloroso桶，其他3款都是混搭兩者調配而成（以上說的是現時推出的版本，舊版的調配略有不同，例如舊版15年只在Oloroso桶陳釀）。

手斟裝瓶原汁原味

上文提及的Handfill，顧名思義就是自己手斟；酒廠會將其中一兩桶酒拿出來讓顧客自己裝瓶。步驟除了是斟酒，還有寫上日期、姓名、桶號，貼上酒標、封瓶、入盒等，原汁原味。蘇格蘭不是很多威士忌酒廠提供Handfill服務，GlenDronach便是其中一間令各酒友趨之若鶩去搶購Handfill的酒廠，原因正是其單桶水準極佳，而且升值潛力優異。順帶一提，Glenfiddich是另一間較著名而提供Handfill的酒廠。

我們一般喝的威士忌，12年又好，21年也好，其實都是從不同酒桶的威士忌調配出來，但單桶（Single Cask）就是不經調配，整瓶酒就是直接從那桶酒斟出來。就算是同一年份同一批次的酒，存放條件可能也有些微差別，因此出來的味道也不一定完全一樣，所以單桶的威士忌可說是獨一無二。GlenDronach在2009年首次推出單桶系列，令酒友驚為天人，其中1993年便有不少佳品，尤其值得大家留意。

Handfill 有買貴無買錯

GlenDronach酒廠提供的Handfill通常有兩款，根據官網的資料，現在賣的是：桶號2463，1993年入桶、29年Oloroso陳釀；以及桶號5036，同樣是Oloroso桶，但2011年入桶，陳釀11年。我早前到訪的時候，較年輕的一款剛好換桶，所以我也只買了一支1993年的，桶號是2450，那時要550英鎊（約5453港元），我們一行人剛好買到「最後一滴」，之後就換上了現在那桶，據說加了價，現在要超過700英鎊（約6941港元）一支了！

我只能說，這款1993 Vintage，或者有買貴，但絕對沒買錯，除了本身有GlenDronach經典的黑色水果雪莉風格外，在聞香、品飲及餘韻中，都能找到一絲煙草味道，眾味雜陳，刺激着感官，良久不散。如果你喜歡雪莉風格，GlenDronach絕對不容錯過。●

文：胡蘇

胡蘇

（曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。）

網址：https://www.glendronachdistillery.com

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕雪莉桶 雪莉酒 裝瓶 酒廠 威士忌 蘇格蘭

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