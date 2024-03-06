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Watchout

●Watch News：Victoria Beckham聯乘表款

【明報專訊】大約2000年前後開始，在腕表界中玫瑰金（某些品牌稱作粉紅金或紅金）取代了黃金，成為更多品牌選用的腕表表殼物料。不過最近黃金卻大有回歸之勢，例如Breitling和碧咸嫂Victoria Beckham同名品牌最近推出的聯乘表款Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham機械計時腕表，亦設計以了18K黃金為表殼和表鏈的款式。

Victoria Beckham聯乘系列保留Chronomat計時表的經典功能，例如金屬Rouleaux表鏈和15分鐘標記處凸起的表圈指示器，並結合了靈感源自Victoria Beckham 2024年春夏時裝系列的顏色搭配，包括薄荷色、午夜藍、鴿子灰和沙色等。

表盤上保留了Breitling標誌，而秒針上則飾有Victoria Beckham的字母縮寫VB標誌，表殼有精鋼或黃金可供選擇。表盤上標示限量字樣，每款精鋼表款標示One of 400（400枚之一），黃金款則標示One of 100（100枚之一），表鏈上亦有微妙的VB標誌和刻字。腕表搭載品牌自家10型機芯，動力儲存約42小時。跟品牌其他表款一樣，新表同樣獲得瑞士官方天文台COSC認證，代表其精確度和性能符合要求。限量版Chronomat機械計時腕表採用特別設計的聯名表盒，黃金款更附贈聯名收納袋，以示對今次聯乘的重視。●

查詢：2543 9810

文：張曉冬

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