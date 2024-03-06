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18K黃金製作 防水防震 Polo運動腕表 優雅回歸

【明報專訊】雖然瑞士腕表界的最大型表展要等到4月才舉行，但Piaget已急不及待發表新作，因為2024年正是品牌成立150周年的大日子！品牌選來45年前首次推出的Polo腕表作為周年慶的頭炮，藉着經典表款讓大家重溫當年的破格設計，也突顯其自製機芯的能力和精緻的打磨工藝。

Piaget剛發表的Piaget Polo 79系列，顧名思義是向1979年推出的首款Polo腕表致敬。創辦人Georges-Edouard Piaget在1874年於瑞士La Côte-Aux-Fées創立首間製表工坊，一直致力製作精密機芯，到1950年代末開始着手設計和生產超薄機芯，並將其發展為品牌標誌專長，之後面世的Altiplano系列即源自於此。品牌歷年來亦推出過多款破世界紀錄的纖薄腕表和機芯。

腕表以外，Piaget同時也是珠寶專家，以各種珍稀工藝將黃金、鑽石及寶石製作成藝術品，跟Andy Warhol、Salvador Dali等著名藝術家也有緊密合作關係。除了藝術面向，品牌同時也鍾情運動，尤其流行於西方貴族間的馬球運動。

鍾情馬球運動

品牌第四代傳人Yves Piaget當年曾表示，以往客人確實只習慣購買正裝腕表。不過，時移世易，「現在我們的顧客愈來愈喜歡運動，如今這已成為我們生活演變的一部分。他們想要展現精緻品味，即使在運動中也是如此。就算是運動時，他們也希望佩戴更好的腕表，因此我們創造了這個防水、防震的運動系列」。Yves Piaget口中的防水防震運動系列便是Polo腕表。

在1970年代，瑞士製表界的知名品牌紛紛推出優雅的運動表款，其中大部分也是精鋼製作而成，但Piaget Polo腕表卻獨樹一幟：腕表設計極富現代感，將腕表表身和表鏈視為一個美學整體，並且完全以金質製作。Yves Piaget本人就是一名出色的馬術運動員，他將自己對馬匹的熱愛和雅致的生活風格融入時計之中。當時無論是紐約知名夜店Regine's、Studio 54等，還是佛羅里達州棕櫚灘的馬球俱樂部，都可以找到Polo腕表蹤影。時至今日，運動表款熱潮比當年更甚，選擇比當年更多，但以18K黃金製成的Piaget Polo的獨特設計，仍然讓人一見難忘。

曾搭載全球最薄石英機芯

腕表具有運動時計的防震和防水功能，但在奢華感和原創設計上也毫不妥協。Polo腕表拋光的橫向圓模雕刻裝飾，與緞面拉絲鏈節交替排列，從表鏈到表殼，一直延伸至表盤。其表鏈如同包裹着手腕的第二層肌膚，非常貼服，表鏈經過品牌工坊的精心製作，就像是由一整塊黃金雕鑿而成。

Piaget在1970年代已掌握製作機械表和石英表超薄機芯的精湛技術，例如在1976年推出著名的7P機芯——當時全球最薄的石英機芯，早期的Polo腕表便搭載此機芯。到了1980年代初，它被更纖薄、厚度僅為1.95毫米的8P石英機芯取代，另一些Polo腕表型號則搭載9P機械機芯。Polo表款自推出後大受歡迎，除了原本的圓形款式，很快便出現了一系列變奏：如方形表殼、寶石鑲嵌、雙色金表殼，而除了基本時間顯示，也有加入其他功能如萬年曆的表款，甚至還有配搭皮革表帶的款式。

新版尺寸稍大 轉自動上鏈

今次復刻推出的Piaget Polo 79表款，則回歸基本和最原始純粹的設計，雖然外表看來跟原款同出一轍，卻同時擁有與時並進的微妙創新。好像因應時下潮流，新表不再搭載石英機芯，取而代之是品牌自製的超薄1200P1自動上鏈機芯，並裝配於稍微放大了的38毫米表殼內（原版本為34毫米）；大家亦可透過水晶玻璃表底，觀賞機芯的運作。但不變的是，新表忠於原著，全以18K黃金打造而成。相信新作跟初代Polo一樣能吸引到一眾表迷的青睞。●

查詢：2530 2188

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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