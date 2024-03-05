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副刊
Happy PaMa 教得樂 第491期

Happy Pa Ma

解鎖孩子心：考試如上斷頭台

【明報專訊】家賢在小學時，成績一直很好，經過一番努力終於考入心儀中學。

升上中一後，成績卻一落千丈。父母看見這種情况，便立刻為兒子尋找補習導師，減少課外活動，讓兒子專注「追成績」。可是，資源投入了，兒子的成績不但沒有起色，而且還出現很多負面的行為──對學習欠動力，放學常常與朋友流連街上，與父母的衝突增加，沉迷打機……一副不太着緊的態度。

最讓父母憂心的是，家賢明知成績滑落許多，還擺出一副不在乎的態度。然而，這種不在乎的態度，背後卻是難以表達的張力和心酸。

記得家賢初時來到我們的成長小組，木無表情，雙手翹起，一副「生人勿近」的樣子。冷漠的態度實在令身邊的人不好受，但其實這些都是他的保護機制。

是什麼讓家賢要如此保護自己呢？在他整個中一的生活，因為學業跟不上進度，又有很多負面行為，很多人都希望為他提供方法出路，讓他走出這個狀况，但他心裏感受到的不是關心，而是感覺被「整治」，是一個問題和負累。

在家賢的世界，他重複又重複地聽同一番訓話。愈聽心裏感覺愈無力，為了應對這種無力，只好外表裝出毫不在乎，但心裏不斷交戰着；外表看似沒有反應，內心卻十分不安。

心裏愈不安，外表就愈不在乎，身邊人對他的關心、着緊、管束便更大，他與父母的關係也就有更多的糾結，他的情緒愈來愈複雜。

對於家賢的情况，第一步要處理的並不是他眼前的問題，而是真正讓他感覺被關心──不是關心他的「問題」，而是關心「他」。

先聆聽想法 再關心「問題」

在小組裏，我們會有一些簡單交談和互動的時間，我希望去了解家賢，聆聽他的想法和感受，我也真誠地將自己一些經歷與學生們分享和交談。後來慢慢發現，家賢的防禦機制減弱了，整個人的狀態也開始放鬆下來，不再那麼防備，他慢慢開放自己，將內心的掙扎逐一說出來。

我問了他一個問題：「每逢考試，你會聯想到什麼？」他馬上就說：「斷頭台。」我溫柔地看着他的眼睛，告訴他：「這個感覺你應該收藏在心很久了，你很辛苦對吧？」

家賢點頭。接下來，我慢慢將他這一年的經歷說出來。在小學成績很好，上到中學滿心期待，希望自己在中學能夠有更多展現的機會。

然而過程中，發現自己不適應，又不知道如何表達，加上看到成績快速滑落，信心就大受打擊，產生更大的張力。為了逃離失落和挫折，就啟動逃避機制，用打機來掩蓋對自己的失望和無力，到街上流連逃避父母的嘆聲。

其實，每個孩子都有向好的動力。當我貼近家賢的心情時，他發現原來有人會關心他是否辛苦和難過，而不再只是提供方法和建議，積壓的難過和失落開始釋放，他開始有空間了解更多的學習方法，也更願意去重建一些良好的學習習慣。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]

相關字詞﹕親子筆陣 陳志耀

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