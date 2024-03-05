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副刊
Happy PaMa 教得樂 第491期

Happy Pa Ma

感創航道：培育出色領袖 提升協作能力

【明報專訊】在現代的職場中，協作和溝通已經成為極為重要的元素。現代職場強調團隊導向，要求員工能有效地與他人合作，共同達成目標。尤其是在疫情期間，遠程工作模式成為常態，員工不像以往一樣面對面溝通和合作。後疫情時代給我們的啟示是協作和溝通能力更加重要。因此，培養學生的協作和溝通能力，也成了疫後教育界特別關注的事項。

在協作學習中，學生需要共同合作解決問題或完成任務，通過大量溝通和互動，以實現共同目標。有效的溝通能力有助學生表達想法、分享知識、解決問題，並建立良好的人際關係。協作學習提供了一個理想的平台，讓學生實踐和提升他們的溝通技巧。有時在課堂上有分組任務時，學生會分工合作，例如：有人負責畫圖，有人負責寫字，還有人負責匯報。儘管他們能夠完成課堂任務，但在學習過程中，他們只花時間討論分工或由一名領導型同學安排，缺乏內容上的溝通和共識。這常常導致分組活動中出現衝突，最終需要教師來解決。

除了溝通和合作，協作學習還涉及其他重要元素，有助培養學生多方面能力。首先，協作學習提供了一個創造性思維的環境。學生可以透過與他人分享和討論想法，激發創新思維，發現新的解決方案，並鼓勵對問題提出不同的觀點和思考方式。其次，協作學習鼓勵學生共同解決問題，培養他們解決問題的能力。學生需要通過溝通和協作來討論問題、分析情况、找出解決方案。這樣的實踐鍛煉了學生的批判思維和邏輯推理能力。此外，在協作學習中，學生之間存在相互依賴。他們需要互相支持和協助，以實現共同目標。這種相互依賴強化了學生的團隊合作和溝通技巧，同時培養了他們的責任感和互助精神，讓學生學懂如何尊重別人，建立一個包容及和諧的學習環境。

首要任務：建立正向班房氛圍

協作學習的重點在於促進學生間的互動和合作，使得學生能夠共同思考、分享及理解不同的觀點，並集體創造新的解決方案。因此，協作的首要任務是建立正向的班房氛圍，讓學生在安全和積極的環境中感到心理安全，並互相尊重，這樣討論才會有意義。在設計課堂活動時，教師可以考慮如何連結學生的學習經驗，促使他們完成討論和解決問題的任務。同時，也可以引入自評和互評的元素，觀察大家在分工和協作活動中的表現，並提供相應的反饋，進一步鞏固對協作的概念和能力。

總而言之，優秀的領導者需要清晰地表達自己的想法、有效地影響他人、協調團隊以及解決問題，協作學習提供了培養這些領導能力的機會。通過協作學習，學生可以學習如何在團隊中發揮領導作用，並學習如何聆聽和尊重他人的觀點。這些領導技能對於未來的領袖至關重要，通過創建協作學習的環境和文化，提供相應的指導和支持，為學生打下良好的協作基礎，幫助他們成為未來出色的領袖。

文：洪美芝（教育大同項目發展及推廣經理）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]

相關字詞﹕親子筆陣 洪美芝 感創航導

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