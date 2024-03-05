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副刊
Happy PaMa 教得樂 第491期

Happy Pa Ma

A苗園圃：闖難關發現美意

【明報專訊】在教會與青年人一次聚會中被問及：「人們常說苦難是神給人的試煉，當中有其美意。真是這樣的嗎？過程好辛苦啊，你是如何憑信心去渡過？」這提問，令我想起兩件事。

兄弟相爭 沒一刻安寧

第一件事，是大兒子小明在小時候確診亞氏保加症（自閉症譜系障礙）。那時我心裏不斷問：「怎麼偏偏是我？」小明從小十分好動，我以為只是坊間所說的「過度活躍」，怎知再加多個新名詞「亞氏保加」！自他上學以後，老師不時就告訴我一些狀况：小明抗拒被規範，課堂坐不定，曾擅自跑出課室；他不習慣生面孔，每逢遇上新老師，違抗指令的風險就很大；他也很有主見，未能從別人的角度去看事物，容易與同輩起爭執……每隔一兩天，老師的電話便會打來，有時是投訴小明上課不守秩序，要求我在家多加管教；有時是他與同學吵架，甚至乎出手，我被通知他將記缺點，又需要見家長……那時終日與無助感和憂慮情緒為伍，而這些感覺，並沒有因為小明的下課而消失。天生更好動的小強比小明細3年，自曉得跑跑跳跳，懂得說話表達以來，就成為哥哥眼中的敵人。小明總是針鋒相對，在家不是跟小強爭玩具，就是搶電視看。玩桌遊如果沒有成人擔當調停者，那麼不消3分鐘，兩人便會一拍兩散。我感覺就是叫苦連天！日間工作已是沒完沒了，晚上又是兩兄弟無休止的紛爭，總沒一刻得安寧。

不認同上司做法 開始感受到敵意

第二件事發生於職場。一個相處已久的直屬上司，做事快捷，但我發覺當中欠缺細節，容易令人誤解。她喜歡講自己的事，例如關於寵物，她會滔滔不絕地說飼養和訓練所用的材料和工具，不管你聽得懂不懂。對於喜歡的人，她會毫無保留的付出；面到討厭的人，她會窮追猛打，故意挑剔，在背後說壞話也是家常便飯，她絕對是個愛恨分明的人。有幸我曾是她喜歡的人，自問是個得力助手，做事主動認真，從沒拖欠，每年工作表現評估她都給我打很高分數。怎料一天惡運來臨，有一次我不認同她的做法，自此開始感受到她的敵意，而且愈來愈強，直至有同事跟我說：「你用心為學生做事，她卻到處中傷，真為你不值，你記住要防她！」天啊！真難受！有一段時間，每當聽到她的聲音，我便心生厭惡；只要她一行近，我就開啟作戰狀態。

經歷兒子成長辛酸 幫助同行者

十多年過去了，無論是兩兄弟成長過程的辛酸苦澀，或是職場上歷盡的精神磨練，我是如何憑信心渡過？我看見了神的美意嗎？朋友叫我與一個媽媽同行，她的年幼子女有特殊教育需要，我以過來人身分安慰和幫助她。同行一段時間後，我明白到，因為自己曾經歷苦難，如今才能真正幫助有同樣遭遇的家長，我為此感恩。女直屬上司則於去年被調職，我不用再看見她了！她對我的不友善，令我懂得在不久將來必須教導欠缺同理心的小明，在職場上如何做個人人都愛共事的好同事，甚至一天成為別人好上司。想到這，我感謝那個女上司曾經的冷酷對待。

要做的事，是對的事，即使過程多麼難捱，憑信心定能渡過。當你回首時，美意就待你發現。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第491期]

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