教大GPS：幼兒學中文字很困難？

要幫助幼兒識字，需先考慮幼兒識字能力的發展及漢字字形結構的特性。幼兒記憶漢字字形時，會先對整體字形的外觀留下印象，然後才漸漸留意該字由哪些部件組成。成人可透過朗讀繪本及認讀兒歌歌詞等方法，先幫助幼兒留意整體字形，然後再運用部件組合和奇特聯想法（幼兒基於字形及字義特徵而聯想一些事物或景象），幫助幼兒觀察及記憶字形結構與特徵，有助加強幼兒記憶字形。

掌握字詞形、音、義

掌握字詞的形、音、義，才能學懂字詞，所以成人在教導幼兒學習中文時，不能只側重於認讀字形，也必須幫助他們掌握字詞的音（讀音）和義（意思）。從牙牙學語的階段開始，幼兒不斷習得大量的口語詞彙，這些詞彙已具備音和義，往後成年人只需教導字形，幼兒便能有效地掌握該字詞的形音義。認讀生字卡是坊間常見的識字方法，較偏重於認讀字形，至於能否幫助幼兒識字，需視乎幼兒事前是否已掌握生字卡上字詞的音義。

鼓勵幼兒表達聯想詞彙

此外，由成人編製的生字卡，較易忽略幼兒口語詞彙的識字範圍，例如動詞。動詞是香港幼兒其中一類常用的口語詞彙，然而生字卡的詞彙較多是名詞，動詞則相對較少。筆者建議成人可採用心理詞彙教學，因應某一指定主題（如：動物），鼓勵幼兒以圖畫及話語表達所聯想的詞彙，成人可從旁提供相應字詞。此方法能幫助幼兒同時學習字詞的形、音、義，也能提升幼兒對識字的興趣，因為幼兒在過程中所認讀的字詞，不是由成人所編定，而是幼兒主動聯想的字詞 （即是幼兒想學習的字詞）。

不斷要求更正 減低寫字動機

幼兒學習書寫字形時，會出現過渡字（與真實字形存有異同），這是必經的發展階段，成人不宜視為錯別字，不斷要求幼兒更正，會大大減低幼兒寫字的動機。反之，成人應鼓勵幼兒嘗試口述生活經歷，由成人協助轉化為文字，供幼兒仿寫，從中鼓勵幼兒多觀察，再配合上文提及觀察字形結構的活動，幼兒便懂得有策略地觀察字形的部件結構（代替只觀察筆畫），仿寫各組成的部件，認識整個字，有助幼兒從書寫過渡字發展至書寫準確的字形。

最後，家長可在日常生活中加強幼兒應用字詞的能力，例如邀請幼兒閱讀門票、說明書、標誌文字，親手寫生日卡等，這些活動能加強掌握字詞的形音義，也能進一步了解如何應用這些字詞，加強語言能力。

文：羅傑瑩（香港教育大學幼兒教育學系高級講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第491期]