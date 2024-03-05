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Happy PaMa 教得樂 第491期

Happy Pa Ma

保育傳承：學生化身車長 享受駕駛樂趣 「烏蠅頭」列車駛入將循 活出第二生命

【明報專訊】列車一站過一站地奔馳，但隨着鐵路發展及列車機件老化，列車最終是否只駛往堆填區這個終極目的地呢？

港鐵「烏蠅頭」列車是不少香港人的集體回憶，可是新一代小人兒或許未曾見過。最近有學校接收了港鐵的「烏蠅頭」列車車頭，並轉化成學生的學習及活動地點，這既可讓學生認識港鐵的歷史及保育傳承，又能在「模擬駕駛艙」中，讓學生享受駕駛列車的樂趣，活出列車的第二生命。

文︰陳真紀

「各位乘客，歡迎乘搭本班以將循站為終點站的列車……」退役E110「烏蠅頭」列車最近正式進駐將軍澳循道衛理小學（下稱將循），讓不少校內的「小鐵路迷」都十分興奮。

退役列車重置校園 發展更多用途

現已全數退役的「烏蠅頭」列車，為東鐵線中期翻新列車，過去曾被人發現在貨櫃碼頭被「肢解」，令將循校長林德育感到痛心惋惜，因而向港鐵公司「退役列車保‧傳計劃」申請，盼能將退役列車重置於校園，發展出更多用途。

為尋找退役列車的「生存法」，港鐵亦曾將不少列車座椅及組件送至學校及社區，賦予它們第二生命，以循環再用及升級改造的方式，繼續服務社會。作為第二間把列車車頭置於校園內的學校，林德育希望此舉能豐富學生的學習體驗，同時亦盡保育傳承的責任，讓更多學生認識東鐵「烏蠅頭」在過去如何服務香港，「這個展覽品（車廂）已經在香港服務40年，這一代的小朋友可能未乘搭過，因此放在校園內可以成為學生的學習工具，展示列車中期翻身之後的模樣、列車內部情况。」列車的外形及內部皆以原貌供學生參觀，包括駕駛艙、金屬座椅、扶手、電子顯示屏。

改名「展現號」 展出學生作品

學校並將列車命名為「展現號」，主要發展成展覽室，用來展出學生的作品。林德育表示，每個學生皆有不同才能，列車空間可以成為很好的展覽場地，讓學生、家人，甚至社區居民參觀欣賞學生的作品。同時車廂亦可變身為「列車教室」，由班主任或其他教師帶領學生作生命教育課、人文科或班主任課，「如有一些關於香港列車或者香港交通的課程，亦可在這裏上課」；甚至可成為一個給師生提供寧靜的「心靈車廂」，讓大家可以靜心交流。

不過，相信令學生最興奮的莫過於列車上的模擬駕駛艙。列車駕駛室裝上模擬駕駛列車軟件，學生能夠在駕駛室內親身體驗駕駛列車的感覺，例如由大學站開往沙田站，如何開車、入站時如何停在合適的位置、操控車門開關等，學生都玩得不亦樂乎！

正如列車一站接一站地努力奔往終點，林德育亦希望學生能朝向目標，不斷邁步前進，「列車可以成為學生心靈或精神上的一個目標，提醒他們不斷向上進步，每當望見這個地標的時候，回想今天來到學校的目標，自己有沒有一步一步向前邁進，以達到理想的結果呢」。

[Happy PaMa 教得樂 第491期]

相關字詞﹕東鐵 將軍澳循道衛理小學 烏蠅頭 車箱 退役港鐵 港鐵

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