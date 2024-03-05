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Happy PaMa 教得樂 第491期

Happy Pa Ma

幼兒學習：學習實用貼士 建立溝通互動 幼兒playgroup 照顧者得益更多

【明報專訊】Playgroup（遊戲小組）一直備受家長追捧，連小至5個月大的嬰兒也可跟隨父母「上學去」。本地playgroup種類繁多，有音樂、體能、外語或五感遊戲作主題，又有專為升學準備而設的小組，以應付不同家長期望。到底上playgroup可否快人一步，令你的小公主小王子變醒目，甚至可助他／她將來入讀家長的心儀學校？

文︰顏燕雯

「明知playgroup裏導師所用的教材自己也能做到，但就是沒時間、沒心機去做，準備工夫實在太多了。」Amy是育有2歲女兒的新手媽媽，與大部分家長一樣，平日忙於工作，放假則帶女兒上playgroup，希望在專人安排下，讓自己有時間專注陪伴小朋友，亦可學習如何跟小朋友玩。東華學院人文學院高級講師馮詩韻（Serena）認為，香港不少家庭正如Amy一樣，父母工作忙碌，長輩或外傭又不知如何跟小朋友玩；又或是全職媽媽，她們24小時在家照顧子女，但偶爾都想給子女轉換環境學習一下。她認為，playgroup確是讓主要照顧者學習如何與幼兒相處的其中一個途徑。

「0至2歲上playgroup 作用不大」

Serena表示，她曾聽朋友說過，若小朋友沒有上playgroup，發展就不健全，她認為此話過於言重，是否給孩子上playgroup，每個家長都有自己考量。「Playgroup對小朋友來說，或可幫助其社交能力、學術知識、幼稚園適應等，這無疑對希望考入心儀幼稚園的家長來說是有幫助，但絕非唯一途徑。若家長有時間，一樣可以自行帶小朋友到公園、多接觸不同人事物，當然由於沒有導師協助，家長便要多一點介入，如遊玩時，要向小朋友講解身邊正在發生的事情。」

她引述心理學家艾力遜（Erik Erikson）指，0至18個月幼兒的社會心理發展階段為「信任對不信任」（trust versus mistrust），即是父母和其主要照顧者給予幼兒基本需求，會令他們感到信任和滿足，所以對幼兒來說，此時最重要是與父母和主要照顧者建立良好溝通和互動。若在這階段給他們參加playgroup，他們又不懂跟其他小朋友互動，對父母的作用其實是大於小朋友，例如學習如何與子女互動，或從中學會一些技巧回家應用。「其次，我認為上playgroup的小朋友一般在0至2歲，這個階段的小朋友年紀還很小，playgroup對他們的作用不會太大。」

小朋友到了2至3歲，需要有些獨立自主的能力，Serena指家長在這時可給他們處理簡單任務，以滿足其情感需要，並給他們多一點探索空間。「如與父母或主要照顧者的依附關係建立得好，這時可讓小朋友參與playgroup，重點培養他們社交能力，以及在一個環境探索不同種類的活動。」她又提醒父母不要過於着重技巧和學術練習，若小朋友還未準備好，家長也不應強制他們參與，始終每個小朋友的發展也不同。

導師提點育兒心得

快將3歲的Jayden曾在媽媽Alice陪同下參加過幾個不同playgroup，包括主題學習班、全英語班等，即使現時已入讀幼兒園，仍會每周參與一節主題學習playgroup。正如Serena所說，Alice認為playgroup有時教曉自己的東西，比教曉囝囝還重要。「兒子最初上playgroup時年紀太小，根本不知自己在做什麼，當然也不會學到什麼。但對我來說，第一次做媽媽，其實真的很多東西也不懂，例如有導師曾提點我，與小朋友說話時最好蹲下來，因為這樣他們才更願意表達、更信任你；他們又說小朋友像一塊海綿不斷吸收，所以我應在家中與小朋友複習導師教的東西，而不是任由他在堂上聽過便算，這些地方都是經導師提醒才知道。」

Alice說，由於Jayden是獨子，加上她與丈夫也要外出工作，最初希望兒子在playgroup中多跟其他小朋友相處，以及學懂一些基本的上學禮儀，如有禮貌、坐定定等，而一些特定playgroup如全英語班便是為了考K1準備。她說，兒子上playgroup後，的確比同齡小朋友更快學會說完整句子，上學後亦很快做到課堂上需要有的紀律，「其實學校裏一個老師對二三十個學生，有時真的不能照顧到那麼多，小班教學的playgroup導師能夠做到針對性的教學，我覺得十分有效」。

音樂playgrou 玩樂中打下基礎

坊間playgroup種類繁多，擁有10多年教授playgroup經驗、嵐天教室課程總監楊蔚嵐指本地playgroup大致分為體能、messy play（或叫sensory play）、音樂、環境探索及主題教學5大類。她認為各種playgroup均包含父母與子女互動元素，家長參與時更可加深了解小朋友各方面的發展，以及學到如何在家中提升小朋友不同技能。以她的教室為例，採用主題教學，小朋友會透過不同活動訓練語言、數概、社交、大小肌、音樂及獨立能力，並藉着生活化的主題認識交通工具、顏色、動物、五官等概念。如在circle time時會唱歌仔、認識天氣和學習點名時舉手；在主題環節中又會認識單字、詞語和句子的發音和表達能力，甚至吃茶點也可訓練其手眼協調及前三手指活動能力。她認為這類綜合學習是幼稚園的上課雛形，導師亦會提點家長一些育兒路上要注意的地方。

至於音樂playgroup，很多時會以Orff（奧福）、Kodaly（高大宜）、Suzuki（鈴木）、Dalcroze（達克羅茲）等教學法，旨在培養小朋友節奏、律動、音感等興趣。本地音樂playgroup Music Explorer負責人Crystal Lai就集合了以上幾種音樂教學法，再創出一套太空故事：外星人化身成音符，請小朋友完成音樂任務拯救music captain，使他們更有興趣及更容易吸收音樂知識，甚至為將來學樂器打好基礎。1至2歲的課堂主要用Kodaly教學法，2至3歲便採用Dalcroze，透過肢體律動的遊戲讓小朋友感受音樂節奏。Crystal指音樂有助小朋友溝通和表達，音樂playgroup更是一個親子互動橋樑，使家長清楚了解小朋友音樂發展方向。「並非每個家長都熟悉音樂或教育，有時候想幫子女，卻又無從入手，音樂playgroup也可讓家長認識導師的教學方法和心得，如我會用一些故事和物件把音符、音階、琴鍵等形象化，而不是死板地認識它們的正式名字，這樣會容易令小朋友愛上音樂。」

另一類本地家長喜歡的playgroup是baby gym，以孩子的體能發展為主的baby gym早於10多年前便在香港出現，小寶寶約7個月大便能夠在導師指引下翻筋斗、倒立，其中My Gym Premium便是着重小朋友大小肌肉發展、平衡能力、感統等訓練和發展，並注重導師與家長的交流。

Baby gym 家長協助孩子運動

負責人Nicola Chan說，7個月大至3歲班別，一般都要求家長與小朋友一起上課，當中包含熱身、circle time、各種配合器材的運動訓練，如家長會扶着寶寶，讓他們肚皮頂在瑜伽球上翻一個筋斗。「運動除了刺激小朋友感官、肌肉發展，亦可讓他們克服恐懼，提升自信。當然我們與家長的溝通也十分重要，如小朋友做倒立時會喊，或者背部肌肉十分繃緊，導師都會建議家長在替小朋友洗澡時為他們按摩背部肌肉，喚醒他們這一塊肌肉，下次再做運動時便會懂得放鬆。」

[Happy PaMa 教得樂 第491期]

相關字詞﹕幼兒學習 遊戲小組 親子

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