明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

手機實體鍵、口述影像助拍攝

【明報專訊】負責帶領今次攝影計劃的攝影師梁正灝（Kevin），獨愛拍攝城市風景，以往他拍攝的作品單純注重美感，不過3年前參與了「與轆同行」的攝影展，主題是通過影像展示使用輪椅、手推車等「轆友」在香港城市設計下面對的困境，那次令他的心態大有改變；從此攝影已不再停留於影完便算，他希望能對社會有正面影響，讓被忽略的一群受到關注。

Kevin自言以往不太了解視障人士，因此當他要準備教材時，不單要蒐集視障人士的意見，自己還試過蒙着眼上街影相，測試準備的教材或教授的技巧是否可行，「一開始對用相機或手機影相未有定案，但問過視障人士意見，原來他們行動不太方便，會好驚跌爛或撞爛相機，所以才決定用智能手機」。

為此他鑽研智能手機的操作方法，看看哪些功能可幫助視障人士影相。他認為，雖然視障人士或行動不便的人受身體所限，但同樣有權利透過攝影來表達感受。

以下是Kevin的智能手機拍攝貼士。雖然今次以iPhone操作為例子，但其他智能手機亦有類似功能，詳情可參考各品牌的官方網站。

．設定實體鍵：

智能手機影相一般要按下畫面上的虛擬拍攝掣，不妨將設定改為使用手機的音量鍵，有助視障人士更易掌握快門位置。

．增命中率：

視障人士按快門的動作很易令相機震動，未必能準確對焦，建議可使用iPhone的「原况相片」功能，系統會記錄按下快門後約1.5秒的影像，即使按下去時失焦，系統也有機會在後期修正，事後便可揀選出正確對焦的影像。另外，iPhone的人像攝影模式也具備先拍攝後選擇對焦點的功能，有助提升命中率。

．語音導航：

進入iOS設定的「輔助使用」頁面，開啟「旁白」及「口述影像」功能，系統會在拍攝時讀出畫面內可辨識的物件及位置，有助構圖。如啟用Siri語音助理，之後便可隨時通過語音指示開關相關功能。●

上 / 下一篇新聞