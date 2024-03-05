明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

FEATURE

視障人士影相說故事 帶來驚喜

【明報專訊】對於視障人士影相，一般人的腦海都會不期然彈出很多疑問：「真係影到咩？」甚至會懷疑：「影來做乜？」有以上想法的，相信大多出於對視障人士的誤解，以為視障就等同完全看不見東西，也就沒有影相留念的必要。事實上，視障人士一樣有權對美有追求，而且攝影是抒發感受的最佳途徑。對視力正常的人來說，你又能否從影像中體會他們的故事？

搏殺期視力衰退 重拾興趣釋放自己

早前中環街市地下中庭及中環聖約翰座堂李堂接力舉辦「致生命中的每一束光」攝影展，若單看展出作品，可能只會覺得作品靚、構圖特別，但真正特別之處是幾乎所有作品都由視障人士拍攝。有份參展的視障人士簡進傑（Edmund）說：「現時智能手機都有拍攝功能，大家習慣影相打卡，可能不覺得影相有什麼特別，但對視障人士來講，先不要說影相，就連出門到社區也不容易。」他的參展作品《忘記過去，尋回自己》，以廣闊的視角及巧妙的引導線，讓觀眾的視線落在中環兩幢銀行大廈之上，構圖有心思，但誰會想到相中竟記錄了Edmund人生的高山低谷，以及終於能釋放自己的海闊天空？

背誦PowerPoint內容 勉強工作

Edmund自小出外留學，回港後一直在銀行工作，先後做過投資風險管理、打擊洗黑錢部門，自言事業發展「好順利」，前途本應一片光明。不過，他雙眼的視力在10年前開始變差，起初以為只是工作忙，眼睛過度疲勞，但慢慢發現休息後視力也無法回復。直至現時視力僅餘正常人的一成，對於眼前的記者，他只能看到大概輪廓，眼耳口鼻位置要靠經驗判斷。他說多年來經幾名醫生診斷，都找不出確切病因，最後只能「解釋」與後天基因有關，「其實我屋企由祖父母、父母到兄弟姊妹，全部人的視力都無問題」，但既然醫生也不清楚，即使自己無法接受，也只得認命。

未出現視力問題前，Edmund說銀行工作非常繁忙，加上職場競爭激烈，為爭上位，基本上有返工無放工，他唯一嗜好是在僅有的公餘時間，拿着單鏡反光相機在香港四周影相。「我好鍾意影相，平時影風景為主」，他將攝影視為減壓渠道，作品沒有放上社交平台，純粹自己收藏。但當視力開始衰退，他的人生亦出現翻天覆地的逆轉，「因為視力是穩定地衰退，所以起初不認為自己是視障人士，會繼續跟健視的人一起活動及工作；而且自己還想繼續做經理，甚至想升職，所以就算視力變差，為了不被人發現，會勉強自己去工作」。Edmund舉例以前開會要讀出PowerPoint上的內容，他根本看不到電腦屏幕或投影幕上的簡報文字，於是會花時間將所有內容死記，「但如果修改了內容，就一定被人發現」。事實上，Edmund說視力問題確實很難隱瞞，因為他要將電腦字體校大，將頭靠到屏幕前才能工作。他的視力問題，在公司內已是公開的秘密，只是其他同事沒有刻意揭穿。他形容在視力變得很差那幾年，不單自覺辛苦，同事也要跟他一起捱。

走過人生低谷 去旅行學彈琴

遇上原因不明的眼疾，Edmund的情緒變差，凡事變得負面，對唯一的興趣也失去動力，「覺得無可能再用相機的細小屏幕影到心目中的構圖，就算用屏幕比較大的手機，都要貼到隻眼好近先看到。因為好介意被人知道眼睛有事，過不到心理關口，所以就放棄影相」。經歷9年多的不快日子，直至去年初，Edmund逐漸接受視力衰退的事實，想通了人生未必一定要往上爬，便決定辭去銀行工作；後來又主動參與為視障人士舉辦的活動，在同路人互相支持下，生活過得比以往開心得多，「有好多真實例子告訴我，視力有問題一樣可以做到好多事，我甚至有能力幫助其他人，心態上變得比較正面和積極，現在敢去旅行，學彈琴，學空手道」。他更敢於讓其他人知道自己有視力問題，所以決定重拾攝影興趣，不介意走到街上，將眼睛貼近手機屏幕慢慢構圖，「現在覺得視障不是問題，影得好反而是自己叻，所以開始注重構圖，當然智能手機的輔助功能都有好大幫助，在智能手機的旁白和口述影像功能輔助下，我個人覺得影相方面已經做得到以前的七成」。雖然活動已結束，但Edmund說仍會用手機影相，繼續通過影像表達內心感覺。●

患先天白內障 愛睇靚景賞油畫

快將21歲的魏琳（Pia）患有先天性白內障，她只得一成視力，跟Edmund一樣只能看見事物的輪廓，如要閱讀文字，便需將文字放到非常大，「雖然先天視障，但我都好鍾意靚的事物，例如睇好靚的風景，欣賞不同的油畫」，適逢繡球花花期，她說已挑選了多套服飾，準備穿上，到公園影靚相。問她如何定義「靚」？「我覺得每個人的視角都好獨特，同一樣事物都應該有不同看法，所以靚未必一定跟主流意識一樣，最主要是自己的感覺。」她舉例說如眼前的樹上有雀鳥，一般人可能會留意雀鳥的動作、羽毛的顏色，「我就未必看得到，但會從整棵樹的感覺去欣賞」。Pia笑說自己雖然比一般人看得少，但同時間，他們亦未必能留意到她看到的東西。

參加攝影展 盼提升技巧

對於視障人士攝影，很多人都想不通意義何在？Pia解釋，視障人士影相其實跟視力正常的人一樣，希望透過影像記錄當下的生活。例如她平日出外行街食飯，都喜愛用手機打卡，未必一定要影得靚，當然如果拍攝出來的作品能夠得到稱讚，也會特別開心，所以當她得知今次的攝影展，便第一時間報名參加，希望能提升拍攝技巧。「我以前都知道智能手機有一些輔助功能，可幫助視障人士攝影，不過比較少用」，但經過導師Kevin Leung（梁正灝）在攝影工作坊上細心介紹，她說在某些情况下，口述影像功能的確有助構圖，而且導師不單教導了便利視障人士攝影的手機操作方法，還將一些攝影概念如九宮格構圖法、框架構圖法展示給她和其他參加者看。

勇於嘗試 拍下動人時刻

「試過之後，覺得影出來的效果很不同」，以她今次的作品《小驚喜》為例，利用了舊式公共房屋後樓梯的中空磚塊為框架構圖，而畫面中央正好拍下單車經過的瞬間。Pia說能拍下這個小驚喜，雖然只是偶然，但如果連試也不肯試，就算有更美的事情，也不可能與你有關。●

文：周群雄

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕手機攝影 展覽 攝影 視障人士

上 / 下一篇新聞